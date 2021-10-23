День ангела 24 жовтня: кого вітати з іменинами цього дня

Цього дня іменини відзначають носії 11 імен.

День ангела — це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами.

День ангела (іменини) 24 жовтня святкують: Анатолій, Антон, Зінаїда, Іларіон, Йосип, Ісак, Лев, Макар, Мойсей, Олександр, Філіп.

Чоловічі іменини

Анатолій

Це ім'я грецького походження і перекладається як "схід", "східний", "схід сонця". Анатолій — вольовий, упертий чоловік з мінливим характером. Він не любить програвати, водночас може знайти спільну мову будь з ким, особливо, якщо йому щось потрібно.

Антон

Ім'я у перекладі з давньоримського означає "той, що вступає у бій". Антон дуже серйозно ставиться до дружби. Він продовжує спілкуватися з друзями дитинства і у дорослому віці. У навчанні Антон не хапає зірок, але за бажання легко дає раду з будь-якою освітньої програми. В роботі Антон – однолюб. Звикнувши до одного робочого місця, він не буде навіть робити спроб знайти щось інше. В юності Антон схильний до швидких і палких стосунків, проте у сім'ї він постійний і надійний.

Іларіон

Іларіон – це ім'я грецького походження і у перекладі має значення "веселий" або "радісний". Дорослий Іларіон так само, як і в дитячому віці все сором'язливий і нерішучий. Він закритий чоловік, до якого складно знайти підхід. Він вміє по-справжньому веселитися і відпочивати, але розслабитися може тільки в колі довірених осіб.

Йосип

Ім'я Йосип має давньоєврейське походження, значення цього імені – "збільшення", "прибуток", "Бог так помножить". З Йосипів виростають згодливі, добрі, щиросерді люди, чуйні на будь-яке лихо, завжди готові прийти на допомогу тим, хто бідує. Вони гарні чоловіки й батьки.

Ісаак

Ім'я Ісаак походить від давньоєврейської мови і перекладається як "він засміявся". Ісаак – урівноважений і тактовний. Він завжди тримає себе в руках і не вихлюпує свої емоції назовні. На навколишній світ чоловік дивиться дуже об'єктивно, рідко виявляє цікавість. Ісаак має гарну пам'ять і володіє глибоким інтелектом, тому мислить глобально. Ісаак має сильну волю, але проявляє її тільки в разі крайньої необхідності.

Лев

Лев — це чоловіче ім'я з нез'ясованою етимологією. Воно може походити як від латинського слова "Leo", так і від грецького слова "Λέων". В обох випадках ім'я Лев означає "лев". Власника імені Лев відрізняють такі риси, як сміливість, терпіння, надійність і послідовність. Ці поєднання характеру роблять Льва прекрасним другом і складним ворогом. Він досить строго дивиться на світ і оточуючих його людей. Лев дуже відповідальний чоловік. Його надійність стає легендою поміж його знайомих, адже він дійсно робить все можливе щоб виконати обіцянку.

Макар

Макар — це ім'я грецького походження в перекладі з грецького має значення "блаженний", "щасливий". Макар — стриманий, врівноважений і скромний. Ці якості дозволяють йому з легкістю викликати прихильність до себе оточення, а ось користується він цим рідко. Макар не кидає слів на вітер, а якщо пообіцяв що, то зробить все можливе, щоб виконати обіцянку.

Мойсей

Існує кілька версій походження імені Мойсей. Перший варіант – біблейський, і у перекладі з єврейської мови воно означає "витягнутий з води". Якщо вважати, що це ім'я походить зі стародавнього Єгипту, тоді воно перекладається як "дитя". Чоловікам з ім'ям Мойсей властиві такі риси характеру, як прямолінійність, чесність, справедливість, різкість, самовпевненість, образливість, лідерство, непередбачуваність, працьовитість і наполегливість.

Олександр

Олександр – це ім'я давньогрецького походження, що в перекладі означає "той, хто захищає людей". У дитинстві Олександру властиві активність, мрійливість та наполегливість. Він любить справляти гарне враження, може бути гарним другом, втім коло його друзів вкрай обмежене. У роботі Олександр найбільшого успіху може досягти у підприємницькій діяльності. Саме відсутність зовнішнього контролю дозволяє йому проявити всі свої таланти.

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Філіп

Філіп – це ім'я грецького походження. Вважається, що найбільш точне значення імені Філіп – "той, що любить коней". Філіп – стриманий чоловік, він вміє себе показати з найкращого боку і посідає високе положення в суспільстві. Заради місця під сонцем він готовий хитрувати і обдурювати, але звичайно він намагається робити це таємно. Його товариський характер привертає багато людей, так що у Філіпа багато товаришів. Для вдалого сімейного життя Філіпу потрібна спокійна і терпляча дружина.

Жіночі іменини

Зінаїда

Найпопулярнішою є версія грецького походження імені. Відповідно до неї ім'я Зінаїда означає "з роду Зевса". Також існує теорія, що це ім'я походить від латинського слова sinus, що у перекладі означає "турботлива". Зінаїда імпульсивна і схильна до несподіваних вчинків. Зінаїда користується популярністю, адже вона дуже неординарна людина. Вона часто робить ті вчинки, про які всі мріють, але бояться наслідків. У неї широке коло спілкування, але друзів небагато. Вона не любить пускати сторонніх у свій внутрішній світ. Варто відзначити, що Зінаїда дуже надійний і відданий друг. На неї можна покластися навіть у найскладнішій ситуації.

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