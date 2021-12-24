День ангела 25 грудня: кого вітати з іменинами цього дня

Цього дня іменини відзначають лише чоловіки з ім'ям Олександр.
День ангела – це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами.
День ангела (іменини) 25 грудня святкує лише Олександр.
Чоловічі іменини
Олександр
Олександр – це ім'я давньогрецького походження, що в перекладі означає "той, хто захищає людей". У дитинстві Олександру властиві активність, мрійливість та наполегливість. Він любить справляти гарне враження, може бути гарним другом, втім коло його друзів вкрай обмежене. У роботі Олександр найбільшого успіху може досягти у підприємницькій діяльності. Саме відсутність зовнішнього контролю дозволяє йому проявити всі свої таланти.
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Жіночі іменини
Оскільки жіночі імена на сьогодні в православному календарі відсутні, щоб назвати народжену цього дня дівчинку дотримуючись традицій, слід насамперед звернути увагу на найближчі до дня народження дитини дні.
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