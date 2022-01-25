День ангела 25 січня: кого вітати з іменинами цього дня

День ангела — вшанування пам’яті святого чи мученика, ім’я якого носить дитина. Церква стверджує, що саме в цей момент створюється особливий духовний зв’язок між покровителем небес та християнином. ТСН.ua підготував для вас перелік імен, які 25 січня святкують свій День Ангела.

25 січня 2022 року свої іменини святкують володарі 5 імен: Петро, Ілля, Сава, Макар, Тетяна.

Чоловічі імена 25 січня

Петро

Ім’я походить від давньогрецького слова, яке означає “камінь”. З дитинства Петро відрізняється слухняним та завзятим характером. Часто недооцінює себе, а тому потребує позитивної оцінки від батьків. В дорослому віці Петро інколи дозволяє себе експлуатувати. Це емоційний та уразливий чоловік, який мріє про ідеал в дружбі та коханні. Цікаві факти про ім’я Петро: він рано дорослішає, має хорошу інтуїцію, відрізняється надто мінливим характером та настроєм.

Ілля

Походить від староєврейського імені, яке перекладається як “Мій Бог - Єгова”. З дитинства Ілля любить допомагати старшим. Його можна назвати ідеальним сином, з яким практично не буває проблем. Але хлопчик може піддаватися негативному впливу оточення, тому потрібно слідкувати за його друзями. В дорослому віці Ілля стає веселим, товариським та добрим. Він легко вливається в будь-яку компанію. Цікаві факти про ім’я Ілля: ретельно обирає дружину і починає стосунки лише тоді, коли впевнений, що зможе забезпечити сім’ю.

25 січня день ангела святкують Петро, Ілля, Сава, Макар / Pexels

Сава

Існує кілька версій походження цього імені. За однією воно прийшло до нас з давньоєврейської мови і означає “мудрий”. За іншою ім’я є скороченням Савватіос, що можна перекласти як “субота”. З дитинства Сава відрізняється душевністю та м'якістю. Може бути надмірно емоційним. В дорослому віці цей чоловік гордий та самовпевнений. В будь-якій ситуації намагається тримати обличчя. Сава честолюбний та любить привертати до себе увагу людей. Цікаві факти про ім’я Сава: не шукає любовних пригод на одну ніч, це справжній інтроверт.

Макар

З давньогрецької мови ім’я перекладається як “щасливий”, “блаженний”. З дитинства Макар має мінливий та дещо впертий характер. Це добрий і талановитий хлопчик, який зі всіма знайде спільну мову. В дорослому віці Макар стає працьовитим і неконфліктним чоловіком. Завдяки цьому легко добивається поставлених цілей. Макар гарний майстер і любить робити щось своїми руками. Цікаві факти про ім’я Макар: повністю виправдовує значення свого імені, адже з дитинства цій людині вдається багато з того, про що інші мріють роками.

Жіночі імена 25 січня

25 січня день ангела Тетяни / Pexels

Тетяна

В перекладі з давньогрецької означає “засновниця”. Існує ще одна версія походження імені: воно могло сформуватися від чоловічого імені Татій. В дитинстві Тетяна відрізняється непосидючістю, певною впертістю. Вона хоче все робити самостійно, любить порядок в своїх речах. В дорослому віці Тетяна кокетлива, жвава та працьовита. Має дещо примхливий характер, який може заважати їй в роботі. Любить завойовувати чоловіків задля власної втіхи. Цікаві факти про ім’я Тетяна: найбільш шанованою покровителькою імені в православній церкві вважається великомучениця Тетяна Римська, пам’ять якої шанують 25 січня.

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