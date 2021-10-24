День ангела 25 жовтня: кого вітати з іменинами цього дня

Цього дня відзначаються тільки чоловічі іменини.

День ангела — це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами.

День ангела (іменини) 25 жовтня святкують: Богдан, Денис, Іван, Кузьма, Макар, Микола, Олександр, Тарас, Федот.

Чоловічі іменини

Богдан

Богдан – це ім'я слов'янського походження, що складається з двох коренів "Бог" і "давати". Вважається, що значення імені Богдан – "Богом даний". Богдана можна охарактеризувати як сильного і сміливого чоловіка. Він простий у спілкуванні, врівноважений і спокійний, а логічність його позиції завжди притягує до нього людей. Богдан працьовитий, а його наполегливості можна тільки позаздрити. Якщо справа йому цікава, то виявляється його кмітливість та інтелект. У сімейних стосунках Богдан завжди лідер. Він прекрасний сім'янин і відмінний господар будинку, хоча іноді у нього проявляються риси деспотичності, проте це велика рідкість.

Денис

Ім'я Денис – це одна з форм імені Діонісій, з давньогрецької перекладається як "присвячений Діонісу". Денис – веселий і товариський чоловік. Він схильний до аналітичної роботи, що зовсім не виключає прекрасну уяву. Він може легко працювати як в театрі, так і банківським аналітиком. Він може бути яскравим і експресивним, але тільки в звичній компанії. У компанії з ним вам рідко буде нудно, він вміє приємно проводити час.

Іван

Ім'я Іван (Іоанн) означає "помилуваний Богом", "милість Божа", "подарунок Божий". Дорослого Івана характеризують такі риси як спокій і добропорядність. Іван – неквапливий і до поспіху ставиться вкрай негативно. Івани за натурою не лідери, а скоріше такі, яких ведуть за собою. Вони люблять і можуть багато працювати. З таких хлопців виходять чудові інженери і технологи. У сімейних стосунках Іван – це зразковий чоловік і чудовий батько.

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Кузьма

У перекладі із грецького Кузьма (Косма) означає "коваль". Кузьма – чутлива людина. Він легко піддається впливу друзів. Не завжди впевнений у собі, хоча буває впертий і наполегливий, іноді безпідставно говорить "ні", що є лише способом самоствердження. Кузьма – мовчазний, терплячий, обов'язковий, добре пристосовується до обставин, любить подорожувати. Чоловік з цим ім'ям вибирає професії, пов'язані з поїздками.

Макар

Макар — це ім'я грецького походження в перекладі з грецького має значення "блаженний", "щасливий". Макар — стриманий, врівноважений і скромний. Ці якості дозволяють йому з легкістю викликати прихильність до себе оточення, а ось користується він цим рідко. Макар не кидає слів на вітер, а якщо пообіцяв що, то зробить все можливе, щоб виконати обіцянку.

Микола

Ім'я походить від давньогрецького імені Ніколаос, що перекладають як "переможець народів". Микола – урівноважений, працьовитий і працездатний чоловік. Він здатний опанувати будь-яку професію, буде добре заробляти. У колективі простий у спілкуванні, товариський. Микола легко захоплюється жінками. У коханні жагучий, але ревнивий.

Олександр

Олександр – це ім'я давньогрецького походження, що в перекладі означає "той, хто захищає людей". У дитинстві Олександру властиві активність, мрійливість та наполегливість. Він любить справляти гарне враження, може бути гарним другом, втім коло його друзів вкрай обмежене. У роботі Олександр найбільшого успіху може досягти у підприємницькій діяльності. Саме відсутність зовнішнього контролю дозволяє йому проявити всі свої таланти.

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Тарас

Ім'я Тарас походить від грецької мови і перекладається як "бунтівник", "баламут" або "неспокійний". Тарас спокійний чоловік, який не ухвалює поспішних рішень. Він чутливий і водночас мужній, трохи замкнутий. Він дуже серйозно підходить до кола свого спілкування і терпіти не може порожніх розмов. Це може створити ілюзію того, що він нудний і не вміє веселитися, проте це далеко не відповідає дійсності.

Федот

Лінгвісти стверджують, що ім'я Федот бере свій початок в Греції, де воно звучало як Теодотос, яке своєю чергою перекладається як "Богом даний". Федот відрізняється спокійним і вольовим характером. Його важко вивести з себе, а його наполегливість нерідко вражає оточуючих. Чоловік з ім'ям Федот вміє бути привабливим, а його чудове почуття гумору буде нерідко його виручати. Варто так само відзначити його уміння ладити з людьми.

Жіночі іменини

Оскільки жіночі імена на сьогодні в православному календарі відсутні, щоб назвати народжену цього дня дівчинку дотримуючись традицій, слід насамперед звернути увагу на найближчі до дня народження дитини дні.

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