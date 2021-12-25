День ангела 26 грудня: кого вітати з іменинами цього дня

26 грудня іменини відзначають носії 15 імен.

День ангела – це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами.

День ангела (іменини) 25 грудня святкують: Анастасія, Аркадій, Арсеній, Василь, Володимир, Гаврило, Герман, Григорій, Євген, Іван, Микола, Олександр, Олексій, Омелян, Яків.

Чоловічі іменини

Аркадій

Ім'я Аркадій походить від грецького слова "аркадос", що означає жителя Аркадії (регіон Древньої Греції). У дитинстві для батьків Аркадій найбільша радість в сім'ї. Він товариський, здатний згладити й погасити конфлікт у колективі, обов'язковий і завжди намагається виконати обіцяне. Аркадій вірний у шлюбі, і сім'я – головне в його житті. Заради сім'ї Аркадій пожертвує кар'єрою й роботою, що буде забирати в нього час на шкоду взаємин із близькими.

Арсеній

Ім'я Арсеній походить з грецької мови і в перекладі означає "чоловічий" або "мужній". Арсенію притаманні егоїзм і самолюбство. Водночас він може бути сором'язливим і добродушним чоловіком.

Василь

Ім'я Василь має грецьке походження і у перекладі означає "царський". Василь не любити квапити події і поспішні ухвалення рішень. Зазвичай він негласний лідер компанії, оскільки однаково найголовніше слово за ним. Найчастіше робота Василя пов'язана з технікою і електронним устаткуванням, але може успішно працювати і в інших галузях. Нерідко сам колектив висуває Василя в керівники.

Володимир

Значення імені Володимир утворюється з двох коренів слів старонімецької мови. Значення ім'я Володимир – "велика сила" або "велика влада". На роботі Володимир – трудоголік. Любить доводити справу до кінця і дуже нервово реагує, якщо його відволікають через дрібниці. Сумлінний, але не любить поспіху. По-справжньому в близьке коло людей Володі потрапити вкрай складно. У родині Володимир – оплот спокою. Не любить різких рухів в житті і той же принцип переносить в сім'ю.

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Гаврило

Гавриїл дослівно з древньоєврейської перекладається "Пан Божий", "Пан від Бога", "Божий Правитель". Гаврило — принциповий, красномовний, пунктуальний, товариський і щирий чоловік. Ці якості допоможуть йому у професійній діяльності. Кар'єра для нього відіграє вкрай важливу роль, оскільки він прагне матеріального добробуту і фінансової свободи. Його діяльність може бути пов'язана з точними науками, освітою, медициною або, навпаки, з психологією або релігією.

Герман

Ім'я Герман має латинське походження і у перекладі має значення "близький" і "рідний". Якщо вважати, що це ім'я має давньогерманське походження, тоді воно перекладається, як "войовничий" або просто "воїн". Герман – сміливий, вольовий і цілеспрямований чоловік. Він притягує до себе людей і має лідерські здібності. Герман чудово розуміє психологію людей і успішно цим користується. Він часто стає керівником досить високого рангу.

Григорій

Ім'я походить від давньогрецького слова, що означає "несплячий". Григорій має підвищену щиросердечну чутливість, він легко уразливий. Намагається завжди бути приємним у будь-якому товаристві. Приділяє велику увагу одягу й зовнішньому вигляду. Він приємний у спілкуванні і може освоїти будь-яку професію.

Євген

Ім'я Євген в перекладі з давньогрецької означає "благородний" чи "знатний". Однією з приємних характеристик Євгена є працьовитість. Це особливо люблять його роботодавці. А ось до власної справи у нього немає хисту. Його цілеспрямованість зазвичай не витримує випробувань часом. Ідеальні для нього сфери точних наук і робота в галузі електроніки.

Іван

Ім'я Іван (Іоанн) означає "помилуваний Богом", "милість Божа", "подарунок Божий". Дорослого Івана характеризують такі риси як спокій і добропорядність. Іван – неквапливий, і до поспіху ставиться вкрай негативно. Івани за натурою не лідери, а скоріше такі, яких ведуть за собою. Вони люблять і можуть багато працювати. З таких хлопців виходять чудові інженери і технологи. У сімейних стосунках Іван – це зразковий чоловік і чудовий батько.

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Микола

Ім'я походить від давньогрецького імені Ніколаос, що перекладають як "переможець народів". Микола – урівноважений, працьовитий і працездатний чоловік. Він здатний опанувати будь-яку професію, буде добре заробляти. У колективі простий у спілкуванні, товариський. Микола легко захоплюється жінками. У коханні жагучий, але ревнивий.

Олександр

Олександр – це ім'я давньогрецького походження, що в перекладі означає "той, хто захищає людей". У дитинстві Олександру властиві активність, мрійливість та наполегливість. Він любить справляти гарне враження, може бути гарним другом, втім коло його друзів вкрай обмежене. У роботі Олександр найбільшого успіху може досягти у підприємницькій діяльності. Саме відсутність зовнішнього контролю дозволяє йому проявити всі свої таланти.

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Олексій

Ім'я Олексій із грецької мови перекладається як "той, що оберігає". Більшість власників такого імені – дуже терплячі люди. Вони завжди впевнені в своїх силах. Олексій завжди старанно виконує свої обов'язки. Він здатний зробити гарну кар'єру в різних галузях. Також Олексію притаманні такі риси як вдумливість, тактовність від природи і вміння спілкуватися з людьми.

Омелян

Ім'я Омелян у перекладі з давньогрецького означає "улесливий", "приємний у слові". Омелян — постійний і принциповий. Він дуже впертий, часом це приносить йому шкоду. Омелян не любить поспіху, суєти, заздалегідь планує всі свої справи. Він воліє мати декількох знайомих, одного-двох найкращих друзів, і зрідка коли склад "наближених" міняється.

Яків

Яків – це ім'я єврейського походження. У перекладі з івриту ім'я Яків означає "той, хто стежить". У Якова виділяються такі характерні риси, як практичність і твердий вольовий характер. Він досить приземлена людина, яка не схильна літати в хмарах. Він консервативний в багатьох питаннях. Яків любить стабільність, водночас він комунікабельний і веселий чоловік, який вміє радіти життю. Яків прагне до матеріального добробуту, але не робитиме ганебні вчинки заради успіху.

Жіночі іменини

Анастасія

З грецької мови ім'я Анастасія означає "повернута до життя". Анастасія суперечлива, схильна до швидкої зміни настроїв і легкої нервозності, має чудову інтуїцію і аналітичні здібності. Вона дуже сентиментальна і довірлива, проте водночас – сімейно-орієнтована людина. Любить чоловіків із яскраво вираженою мужністю. Вірна і турботлива дружина.

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