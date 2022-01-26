День ангела 26 січня: кого вітати з іменинами цього дня

День ангела — вшанування пам’яті святого чи мученика, ім’я якого носить дитина. Церква стверджує, що саме в цей момент створюється особливий духовний зв’язок між покровителем небес та християнином. ТСН.ua підготував для вас перелік імен, які 26 січня святкують свій День Ангела.

26 січня 2022 року свої іменини святкують володарі 5 імен: Єлизар, Афанасій, Петро, Максим та Яків.

Чоловічі імена 26 січня

Єлизар

Ім’я має давньоєврейське походження і означає “Бог допоміг”. З дитинства Єлизар врівноважений, високоморальний та добрий. При необхідності може хоробро відстоювати свою честь і права. Має хорошу інтуїцію, творчий і талановитий. В дорослому віці Єлизар стає спокійним, м’яким і досить вразливим чоловіком. Відрізняється хорошим почуттям гумору. Здатний швидко піднятися кар’єрними сходами. Цікаві факти про ім’я Єлизар: цей чоловік обирає собі порядну дівчину та може роками приховувати свої почуття.

Афанасій

Ім’я походить від давньогрецького слова, яке можна перекласти як “безсмертний”. З дитинства Афанасій врівноважений та спокійний хлопчик, який починає з ранніх років цікавитися всім навкруги. Не вміє постояти за себе, а тому намагається уникати будь-яких конфліктів. В дорослому віці Афанасій стає добрим і м’яким чоловіком, який має деякі проблеми з впевненістю в собі та своїх силах. Відрізняється щирим альтруїзмом і бажанням допомогти. Цікаві факти про ім’я Афанасій: часто користується успіхом у жінок, родина для нього завжди стоїть на першому місці.

26 січня свій день ангела святкують Єлизар, Петро, Афанасій, Яків, Максим / Pexels

Петро

Має давньогрецьке походження і означає “твердий”, “камінь”. З дитинства Петро веде себе мужньо, не вміє приховувати свої емоції. Водночас він є досить приємною та ніжною дитиною. В дорослому віці Петро часто здається піддатливим, але це лише на перший погляд. Він любить, щоб його цінували близькі люди, заради цього готовий на все. Петро гарний організатор, іноді може проявляти марнославність. Цікаві факти про ім’я Петро: не вміє прислухатися до чужих порад, живе мріями про сильну сім’ю.

Максим

Походить від римського родового імені “Maximus”, яке можна перекласти як “найвеличніший”. В дитинстві Максим чуйна і доброзичлива дитина, яка може бути дещо полохливою та сором’язливою. Не любить брати на себе відповідальність, ніколи не виділяється з натовпу. В дорослому віці Максим часто переростає свою дитячу невпевненість і стає впертим та інколи категоричним чоловіком. Зате заради найближчих людей завжди готовий піти на поступки. Цікаві факти про ім’я Максим: обирає роботу, яка пов’язана з числами, легко маніпулює людьми.

Яків

Давньоєврейське ім’я, яке часто згадується в Біблії. Означає “той, що слідує”. З дитинства Яків досить активний хлопчик, який любить бути в центрі уваги. Має розвинений інтелект, добре вчиться. В дорослому віці Яків часто набуває таких рис характеру, через які з ним важко спілкуватися. Відносить до холеричного типу особистості. Не любить, коли йому щось радять, особливо, якщо це стосується вибору професії. Цікаві факти про ім’я Яків: не соромиться нічого, аби досягнути успіху, дуже прив’язаний до сім’ї.

Жіночі імена 26 січня

26 січня святкують свої іменини лише чоловіки.

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