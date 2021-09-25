День ангела 26 вересня: кого вітати з іменинами цього дня

Цього дня відзначають тільки чоловічі іменини.

День ангела — це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами.

День ангела (іменини) 26 вересня святкують: Ілля, Корнилій, Леонтій, Лук’ян, Микола, Олександр, Петро, Степан, Юліан.

Чоловічі іменини

Ілля

Значення імені Ілля в перекладі зі староєврейської мови означає "Яхве – мій бог" або "Мій бог Господь". Загалом Ілля доброзичливий, це допомагає йому легко заводити знайомства і знаходити спільну мову з різними людьми. Сім'я в житті Іллі, можна сказати найбільш головний складник. Ілля шукає людину схожу на нього у ставленні до життя і за темпераментом. Любить дітей і хоче зазвичай їх багато.

Корнилій

Існує теорія, що ім'я Корнилій походить від римського родового імені Cornelius. Інша версія, що це ім'я бере початок від латинського cornu, cornus, що перекладається як "ріг". Корнилій гордий і суперечливий, а це допомагає в житті заслужити повагу друзів. Друзів у Корнилія багато, вони постійно приходять в гості, або тягнуть його прогулятися. Незважаючи на наявність великої кількості знайомих, Корнилій в компаніях все одно тримається відокремлено і насторожено, вважаючи за краще спостерігати за веселощами з боку. Зовні Корнилій ніяк не проявляє своїх емоцій, але він дуже вразлива. Часто може переживати образи в собі роками.

Леонтій

У перекладі з давньогрецького ім'я Леонтій означає "лев'ячий". З дитинства Леонтій впертий, хоча в батьків з ними немає особливих проблем. У спілкуванні досить важкий, вибираючи собі друзів, переслідує певну вигоду. Жадібний, не позбавлений кар'єризму, до людей ставиться із зарозумілістю. Дуже схожий на матір. Освоює найрізноманітніші професії: столяра й лікаря, адміністратора й слідчого, програміста й педагога, механіка й артиста. Леонтій має успіх у жінок і сам приділяє їм підвищену увагу.

Лук’ян

Латинське ім'я Лукіан походить від прізвиська Lucianus, а корінь "lux", що міститься в слові перекладається як "світло". На Русі ім'я Лук'ян означало "світлий", "світиться". Лук'ян - це скромний і м'який хлопець. До навколишніх він доброзичливий. Багато хто користується його терпимістю і часто звалюють свої проблеми на нього. А він не чинить опір і з честю виконує доручені йому завдання, тому що не може працювати погано. Так, крім своїх турбот, несе відповідальність і за оточуючих.

Микола

Ім'я походить від давньогрецького імені Ніколаос, що перекладають як "переможець народів". Микола – урівноважений, працьовитий і працездатний чоловік. Він здатний опанувати будь-яку професію, буде добре заробляти. У колективі простий у спілкуванні, товариський. Микола легко захоплюється жінками. У коханні жагучий, але ревнивий.

Олександр

Олександр – це ім'я давньогрецького походження, що в перекладі означає "той, хто захищає людей". У дитинстві Олександру властиві активність, мрійливість та наполегливість. Він любить справляти гарне враження, може бути гарним другом, втім коло його друзів вкрай обмежене. У роботі Олександр найбільшого успіху може досягти у підприємницькій діяльності. Саме відсутність зовнішнього контролю дозволяє йому проявити всі свої таланти.

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Петро

Петро – це ім'я грецького походження і в перекладі означає "скеля" або "камінь". Характерними для Петра рисами можна назвати його прямоту і схильність до незалежності. Він не любить лицемірства і всіляко відстоює своє право говорити те, що думає. Його можна назвати ідеалістом. Петро – це людина з гарячим серцем. Він шукає ідеальні кохання і дружбу.

Степан

Лінгвісти стверджують, що ім'я Степан походить від грецького імені Стефанос і у перекладі воно означає "вінець" або "вінок". Степан - це серйозний і привабливий чоловік. Він психологічно стійкий, а його сильний характер привертає до себе чимало людей. Так само люди помічають сильну волю Степана, що робить його ще більш популярним. Він не любить займатися саморекламою і не кидає слів на вітер. У Степана завжди багато друзів і товаришів.

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Юліан

Це ім'я має латинське походження і перекладається як "той, хто належить до роду Юліїв". Юліан наділений високою самооцінкою, самолюбством і лідерськими якостями, які допомагають йому домагатися свого. Справжніх друзів у Юліана небагато, оскільки він довіряє лише тим, кого добре знає і вважає чесним і порядним. Він часто пробує свої сили у творчості. Відмінна риса Юліана – прагнення до свободи, він не терпить насильства над своєю особистістю.

Жіночі іменини

Оскільки жіночі імена на сьогодні в православному календарі відсутні, щоб назвати народжену цього дня дівчинку дотримуючись традицій, слід насамперед звернути увагу на найближчі до дня народження дитини дні.

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