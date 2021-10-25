День ангела 26 жовтня: кого вітати з іменинами цього дня

Цього дня святкують тільки чоловічі іменини.

День ангела — це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами.

День ангела (іменини) 26 жовтня святкують: Веніамін, Інокентій, Микита, Микола, Трохим, Тадей.

Чоловічі іменини

Веніамін

Веніамін – це ім'я давньоєврейського походження, яке мовою оригіналу звучало як Біньямін. У перекладі має значення "син правої руки". Іноді ще перекладається як "щасливий син", але це більш вільне трактування, хоча воно більше відображає суть. Веніамін – впевнений і самостійний чоловік, який попри свою мужність наділений м'яким і добрим характером. Він користується великою популярністю у жінок, та й взагалі часто стає негласним лідером думок.

Інокентій

Це ім'я прийшло до нас з Візантії і перекладається як "невинний". Характер у Інокентія поступливий, замкнутий, домосид, акуратний і трошки гидливий, хороший дипломат і любитель тварин. У ранньому дитинстві часто хворіють. Вони дуже скромні і просуваються до мети повільно, важко сходяться і так само нелегко розлучаються з людьми, можуть працювати в мистецтві, і на виробництві, можуть бути церковнослужителями.

Микита

Ім'я Микита походить з грецької мови і у перекладі означає "переможець". Характер Микити активний і радісний. Він любить бути в галасливих компаніях і почувається там затишно. Активність часто штовхає на подорожі. Микита за наявності коштів із задоволенням подорожує. Навіть якщо грошей небагато, завжди знайде варіант нехай ненадовго і недалеко, але все ж виїхати. Легкий у спілкуванні і може бути душею компанії.

Микола

Ім'я походить від давньогрецького імені Ніколаос, що перекладають як "переможець народів". Микола – урівноважений, працьовитий і працездатний чоловік. Він здатний опанувати будь-яку професію, буде добре заробляти. У колективі простий у спілкуванні, товариський. Микола легко захоплюється жінками. У коханні жагучий, але ревнивий.

Трохим

Це ім'я прийшло до нас із Візантії. У перекладі із грецького воно означає "годувальник", "вихованець". Стародавні греки найбільше цінували здатність бути добувачем, забезпечувати хлібом свою сім'ю. Хлопчик, що з вихованця виростав у годувальника, втілював у собі ідеальний образ чоловіка, глави сімейства, опору будинку. Він являв собою ідеал теперішнього чоловіка, кожна дівчина мріяла вийти заміж саме за таку людину. Ці якості властиві власникам імені Трохим. Вони відрізняються мужністю, надійністю й цілеспрямованістю.

Тадей

Ім'я Тадей, від єврейського — "похвала". Якщо людину звуть Тадей, то яскраво вираженими рисами її характеру будуть працьовитість і наполегливість. Його практично неможливо застати в неробстві, тому що він завжди чимось зайнятий: щось робить, винаходить, ремонтує. Чоловік із таким ім'ям цікавиться не тільки інформацією, пов'язаною з його професією або захопленнями. Він цікавиться політикою, любить про неї поговорити, висловити своє ставлення до подій.

Жіночі іменини

Оскільки жіночі імена на сьогодні в православному календарі відсутні, щоб назвати народжену цього дня дівчинку дотримуючись традицій, слід насамперед звернути увагу на найближчі до дня народження дитини дні.

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