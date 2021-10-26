День ангела 27 жовтня: кого вітати з іменинами цього дня

Цього дня день ангела відзначають носії семи імен.

День ангела — це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами.

День ангела (іменини) 27 жовтня святкують: Ігнатій, Кузьма, Михайло, Назар, Микола, Петро, Параска.

Чоловічі іменини

Ігнатій

Ім'я Ігнатій перекладається з латині як "вогненний", а за іншою версією — "ненароджений". Воно давалося дитині, щоб уберегти її від злих духів, тому що робило народження маляти непомітним для темних сил. Ігнатій повною мірою наділений рисами лідера й зазвичай говорить нечасто, але вагомо. Він здатний самостійно побудувати своє життя, високо піднятися службовими сходами і захопити за собою людей.

Кузьма

У перекладі із грецького Кузьма (Косма) означає "коваль". Кузьма – чутлива людина. Він легко піддається впливу друзів. Не завжди впевнений у собі, хоча буває впертий і наполегливий, іноді безпідставно говорить "ні", що є лише способом самоствердження. Кузьма – мовчазний, терплячий, обов'язковий, добре пристосовується до обставин, любить подорожувати. Чоловік з цим ім'ям вибирає професії, пов'язані з поїздками.

Михайло

На Близькому Сході ім'я було популярним у євреїв і спочатку звучало як Міхаель і у перекладі означає "той, хто як Бог". Михайло з малого віку — доброзичливий і товариський хлопець. Він зазвичай має чудову комунікабельність, із ним легко встановлювати контакт. Він не схильний до злопам'ятності, Михайло або пробачає образи або просто їх забуває. В роботі Михайло — відповідальний і наполегливий працівник. Він легко дає раду з роботою, пов'язаною з керівництвом людьми, хоча і не сильно прагне до цього. Михайло до жінок ставиться з особливою тремтливістю. Діти для Михайла є дуже важливим складником сімейного життя.

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Микола

Ім'я походить від давньогрецького імені Ніколаос, що перекладають як "переможець народів". Микола – урівноважений, працьовитий і працездатний чоловік. Він здатний опанувати будь-яку професію, буде добре заробляти. У колективі простий у спілкуванні, товариський. Микола легко захоплюється жінками. У коханні жагучий, але ревнивий.

Назар

Ім'я Назар від римського імені Nazarius - "Назаретянин" або "той, хто родом з Назарету". Назар з легкістю знаходить мову з незнайомими, а його вміння знайти собі нових друзів за 5 хвилин у багатьох викликає подив. Ця особливість буде помітна за ним протягом усього життя. Назари спокійні, виконавчі, багато читають і здатні орієнтуватися в незнайомій обстановці.

Петро

Петро – це ім'я грецького походження і в перекладі означає "скеля" або "камінь". Характерними для Петра рисами можна назвати його прямоту і схильність до незалежності. Він не любить лицемірства і всіляко відстоює своє право говорити те, що думає. Його можна назвати ідеалістом. Петро – це людина з гарячим серцем. Він шукає ідеальні кохання і дружбу.

Жіночі іменини

Параска

Ім'я Параска в перекладі із грецького означає "п'ятниця". Святою покровителькою носительок цього імені є преподобна мучениця Параскєва Римська. У Древній Русі вважалося, що найщасливішим днем для дівчинки, нареченою Параскою, буде саме п'ятниця. Параска - ласкава й ніжна дівчина. Вона завжди вірна своєму улюбленому, ранима й уразлива, але швидко забуває заподіяні їй розчарування. Вона безкорислива й добра до людей.

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