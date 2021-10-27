День ангела 28 жовтня: кого вітати з іменинами цього дня

Цього дня святкують тільки чоловічі іменини.

День ангела — це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами.

День ангела (іменини) 28 жовтня святкують: Денис, Дмитро, Іван, Лук’ян, Семен, Юхим.

Чоловічі іменини

Денис

Ім'я Денис – це одна з форм імені Діонісій, з давньогрецької перекладається як "присвячений Діонісу". Денис – веселий і товариський чоловік. Він схильний до аналітичної роботи, що зовсім не виключає прекрасну уяву. Він може легко працювати як в театрі, так і банківським аналітиком. Він може бути яскравим і експресивним, але тільки в звичній компанії. У компанії з ним вам рідко буде нудно, він вміє приємно проводити час.

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Дмитро

Стародавні греки вважали, що ім'я Дмитро означає "присвячений богині Деметрі". Дмитро – наполегливий, винахідливий і з оригінальним складом розуму чоловік. Його наполегливість легко передається оточенню. Дмитро – надійний і хороший друг. Аналітичний розум і кмітливість Дмитра допомагають йому швидко просуватися по службі. Він вміє справляти гарне враження, що дає йому ще одну конкурентну перевагу в житті. Надійність і ґрунтовність Дмитра роблять з нього доброго чоловіка і люблячого батька.

Іван

Ім'я Іван (Іоанн) означає "помилуваний Богом", "милість Божа", "подарунок Божий". Дорослого Івана характеризують такі риси як спокій і добропорядність. Іван – неквапливий і до поспіху ставиться вкрай негативно. Івани за натурою не лідери, а скоріше такі, яких ведуть за собою. Вони люблять і можуть багато працювати. З таких хлопців виходять чудові інженери і технологи. У сімейних стосунках Іван – це зразковий чоловік і чудовий батько.

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Лук’ян

Латинське ім'я Лукіан походить від прізвиська Lucianus, а корінь "lux", що міститься в слові перекладається як "світло". На Русі ім'я Лук'ян означало "світлий", "світиться". Лук'ян – це скромний і м'який хлопець. До навколишніх він доброзичливий. Багато хто користується його терпимістю і часто звалюють свої проблеми на нього. А він не чинить опір і з честю виконує доручені йому завдання, тому що не може працювати погано. Так, крім своїх турбот, несе відповідальність і за оточення.

Семен

Лінгвісти стверджують, що ім'я Семен походить від стародавнього іудейського імені Симеон і у перекладі має значення "слухає", "почутий Богом". Семен наділений енергійністю, наполегливістю і самолюбством. Енергійність йому властива на початку будь-якого задуманого заходу, а завзятість дозволяє його довести до кінця. Водночас він дуже образливий.

Юхим

Вважається, що ім'я Юхим має давньогрецьке походження і перекладається як "благочестивий" або "доброзичливий". Юхим добре знається на людях. Він точно знає, як і з ким поводитися, чим вміло користується в досягненні своєї мети. Ще можна відзначити мрійливість Юхима. Зі сторонніми він спілкується на більш поверхневі теми, а ось по-справжньому відкритим буває лише з найближчими. Юхим не поспішає зі створенням сім'ї і готовий шукати "ту єдину" хоч все життя.

Жіночі іменини

Оскільки жіночі імена на сьогодні в православному календарі відсутні, щоб назвати народжену цього дня дівчинку дотримуючись традицій, слід насамперед звернути увагу на найближчі до дня народження дитини дні.

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