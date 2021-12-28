День ангела 29 грудня: кого вітати з іменинами цього дня

29 грудня іменини святкують носії 11 імен.

День ангела – це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами.

День ангела (іменини) 29 грудня святкують: Аркадій, Володимир, Ілля, Макар, Марина, Микола, Олександр, Павло, Петро, Семен, Софія.

Чоловічі іменини

Аркадій

Ім'я Аркадій походить від грецького слова "аркадос", що означає жителя Аркадії (регіон Древньої Греції). У дитинстві для батьків Аркадій найбільша радість в сім'ї. Він товариський, здатний згладити й погасити конфлікт у колективі, обов'язковий і завжди намагається виконати обіцяне. Аркадій вірний у шлюбі, і сім'я – головне в його житті. Заради сім'ї Аркадій пожертвує кар'єрою й роботою, що буде забирати в нього час на шкоду взаємин із близькими.

Володимир

Значення імені Володимир утворюється з двох коренів слів старонімецької мови. Значення ім'я Володимир – "велика сила" або "велика влада". На роботі Володимир – трудоголік. Любить доводити справу до кінця і дуже нервово реагує, якщо його відволікають через дрібниці. Сумлінний, але не любить поспіху. По-справжньому в близьке коло людей Володі потрапити вкрай складно. У родині Володимир – оплот спокою. Не любить різких рухів в житті і той же принцип переносить в сім'ю.

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Ілля

Значення імені Ілля в перекладі зі староєврейської мови означає "Яхве – мій бог" або "Мій бог Господь". Загалом Ілля доброзичливий, це допомагає йому легко заводити знайомства і знаходити спільну мову з різними людьми. Сім'я в житті Іллі, можна сказати найбільш головний складник. Ілля шукає людину схожу на нього у ставленні до життя і за темпераментом. Любить дітей і хоче зазвичай їх багато.

Макар

Макар — це ім'я грецького походження, в перекладі має значення "блаженний", "щасливий". Макар — стриманий, врівноважений і скромний. Ці якості дозволяють йому з легкістю викликати прихильність до себе оточення, а ось користується він цим рідко. Макар не кидає слів на вітер, а якщо пообіцяв що, то зробить все можливе, щоб виконати обіцянку.

Микола

Ім'я походить від давньогрецького імені Ніколаос, що перекладають як "переможець народів". Микола – урівноважений, працьовитий і працездатний чоловік. Він здатний опанувати будь-яку професію, буде добре заробляти. У колективі простий у спілкуванні, товариський. Микола легко захоплюється жінками. У коханні жагучий, але ревнивий.

Олександр

Олександр – це ім'я давньогрецького походження, що в перекладі означає "той, хто захищає людей". У дитинстві Олександру властиві активність, мрійливість та наполегливість. Він любить справляти гарне враження, може бути гарним другом, втім коло його друзів вкрай обмежене. У роботі Олександр найбільшого успіху може досягти у підприємницькій діяльності. Саме відсутність зовнішнього контролю дозволяє йому проявити всі свої таланти.

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Павло

Ім'я Павло прийшло до нас з латинської мови і в перекладі має значення "малий" або "невеликий". Павло приділяє щиру увагу оточенню, він дуже відкрита людина. Робота і бажання заробляти - властиві для Павла. Він працьовитий і наполегливий.

Петро

Петро – це ім'я грецького походження, і в перекладі означає "скеля" або "камінь". Характерними для Петра рисами можна назвати його прямоту і схильність до незалежності. Він не любить лицемірства і всіляко відстоює своє право говорити те, що думає. Його можна назвати ідеалістом. Петро – це людина з гарячим серцем. Він шукає ідеальні кохання і дружбу.

Семен

Лінгвісти стверджують, що ім'я Семен походить від стародавнього іудейського імені Симеон і у перекладі має значення "слухає", "почутий Богом". Семен наділений енергійністю, наполегливістю і самолюбством. Енергійність йому властива на початку будь-якого задуманого заходу, а завзятість дозволяє його довести до кінця. Водночас він дуже образливий.

Жіночі іменини

Марина

Вважається що ім'я Марина походить від латинського "marīnus" і у перекладі означає "морська". Марина у дитинстві росте активною і радісною дівчинкою, з маленького віку стає самостійною. У дорослому віці вона так само активна, самостійна, і до цих характеристик маленької дівчинки додається цілеспрямованість. Якщо її впевненість не переросла у нарцисизм, то все добре, в іншому випадку вона стає занадто самозакоханою.

Софія

В перекладі з давньогрецької ім'я Софія означає "мудрість". На світанку християнства прославилася свята Софія і її дочки – Віра, Надія і Любов. Жінки з ім'ям Софія часто знаходять себе у творчості, науці, журналістиці або відкривають свій бізнес, до того ж ведуть його дуже успішно. Вони завжди готові прийти на допомогу. Найчастіше у Софії натура лідера. Крім цього, вона працьовита і послідовна, їй властиво ухвалювати ретельно обдумані рішення.

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