День ангела 29 жовтня: кого вітати з іменинами цього дня

Цього дня святкують тільки чоловічі іменини.

День ангела — це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами.

День ангела (іменини) 29 жовтня святкують: Георгій, Євген, Іван, Кузьма, Леонтій, Олексій.

Чоловічі іменини

Георгій

Георгій — це ім'я давньогрецького походження, у перекладі означає "землероб". Георгій вміє вислухувати свого співрозмовника, йому можна довіритися в лоскітливій ситуації. Може зберегти чужу таємницю. Здатний добре викладати свої думки в писемній формі. У будь-якій роботі дуже ретельно й серйозно ставиться до дорученої справи. Загалом він доброзичливий до людей. З жінками Георгій нерішучий, але сімейне життя складається зазвичай щасливо.

Євген

Ім'я Євген в перекладі з давньогрецької означає "благородний" чи "знатний". Однією з приємних характеристик Євгена є працьовитість. Це особливо люблять його роботодавці. А ось до власної справи у нього немає хисту. Його цілеспрямованість зазвичай не витримує випробувань часом. Ідеальні для нього сфери точних наук і робота в галузі електроніки.

Іван

Ім'я Іван (Іоанн) означає "помилуваний Богом", "милість Божа", "подарунок Божий". Дорослого Івана характеризують такі риси як спокій і добропорядність. Іван – неквапливий і до поспіху ставиться вкрай негативно. Івани за натурою не лідери, а скоріше такі, яких ведуть за собою. Вони люблять і можуть багато працювати. З таких хлопців виходять чудові інженери і технологи. У сімейних стосунках Іван – це зразковий чоловік і чудовий батько.

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Кузьма

У перекладі із грецького Кузьма (Косма) означає "коваль". Кузьма – чутлива людина. Він легко піддається впливу друзів. Не завжди впевнений у собі, хоча буває впертий і наполегливий, іноді безпідставно говорить "ні", що є лише способом самоствердження. Кузьма – мовчазний, терплячий, обов'язковий, добре пристосовується до обставин, любить подорожувати. Чоловік з цим ім'ям вибирає професії, пов'язані з поїздками.

Леонтій

У перекладі з давньогрецького ім'я Леонтій означає "лев'ячий". З дитинства Леонтій впертий, хоча в батьків з ними немає особливих проблем. У спілкуванні досить важкий, вибираючи собі друзів, переслідує певну вигоду. Жадібний, не позбавлений кар'єризму, до людей ставиться із зарозумілістю. Дуже схожий на матір. Освоює найрізноманітніші професії: столяра й лікаря, адміністратора й слідчого, програміста й педагога, механіка й артиста. Леонтій має успіх у жінок і сам приділяє їм підвищену увагу.

Олексій

Ім'я Олексій із грецької мови перекладається як "той, що оберігає". Більшість власників такого імені – дуже терплячі люди. Вони завжди впевнені в своїх силах. Олексій завжди старанно виконує свої обов'язки. Він здатний зробити гарну кар'єру в різних галузях. Також Олексію притаманні такі риси як вдумливість, тактовність від природи і вміння спілкуватися з людьми.

Жіночі іменини

Оскільки жіночі імена на сьогодні в православному календарі відсутні, щоб назвати народжену цього дня дівчинку дотримуючись традицій, слід насамперед звернути увагу на найближчі до дня народження дитини дні.

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