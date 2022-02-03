День ангела 3 лютого: кого вітати з іменинами цього дня

День ангела — вшанування пам’яті святого чи мученика, ім’я якого носить дитина. Церква стверджує, що саме в цей момент створюється особливий духовний зв’язок між покровителем небес та християнином. ТСН.ua підготував для вас перелік імен, які 3 лютого святкують свій День Ангела.

3 лютого 2022 року свої іменини святкують володарі 4 імен: Валеріан, Євген, Максим і Агнія.

Чоловічі імена 3 лютого

Валеріан

Походить з латинської мови і перекладається як “з роду Валеріїв”. В дитинстві Валеріан часто захоплюється різними речами, перестрибуючи з теми на тему. Саме тому у нього бувають проблеми з навчанням. В дорослому віці Валеріан відзначається аналітичним складом розуму. Не відволікається на дрібниці і може надихатися досить дивними ідеями. Цікаві факти про ім’я Валеріан: з часом його перестають хвилювати загальнолюдські проблеми.

3 лютого святкують день ангела Валеріан, Євген і Максим / Pexels

Євген

Ім’я має давньогрецьке походження і означає “знатний”, “благородний”. В сучасній інтерпретації його часто перекладають як “з хорошими генами”. В дитинстві Євген відрізняється рухливістю та непередбаченістю. Для батьків він є безпроблемною дитиною. В дорослому віці Євген має непростий склад розуму. Дуже складно передбачити його наступні дії. Цікаві факти про ім’я Євген: відрізняється добре розвиненою інтуїцією.

Максим

Прийшло до нас з Давнього Риму, де існувало таке родове ім’я, яке означало “великий”. В дитинстві Максим чуйний і добрий хлопчик, який завдяки своїй комунікабельності вміє знаходити спільну мову з усіма. Інколи буває нерішучим і ця риса характеру часто супроводжує його все життя. В дорослому віці Максим перестає бути сором’язливим. Робить усе, щоб досягти матеріального добробуту. Цікаві факти про ім’я Максим: в сімейних стосунках одночасно неуважний і турботливий.

Жіночі імена 3 лютого

3 лютого іменини святкує Агнія / Pexels

Агнія

Ім’я має давньогрецькі корені і означає “вогняна”. В дитинстві Агнія відрізняється активністю, відкритістю і цілеспрямованістю. Дівчинка гарно вчиться, знаходить спільну мову з однолітками. В дорослому віці Агнія буквально “горить” у справах, віддаючи всю себе роботі. В неї відсутня гнучкість, тому вона не готова поступитися іншим. Цікаві факти про ім’я Агнія: любить вчитися і часто робить це все життя.

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