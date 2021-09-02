День ангела 3 вересня: кого вітати з іменинами цього дня

День ангела 3 вересня: кого вітати з іменинами цього дня

Цього дня іменини святкують носії п'яти імен.

День ангела — це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами.

День ангела (іменини) 3 вересня святкують: Ігнатій, Марфа, Олександр, Павло, Тадей.

Чоловічі іменини

Ігнатій (Гнат)

Ім'я Ігнатій перекладається з латині як "вогненний", а за іншою версією — "ненароджений". Воно давалося дитині, щоб уберегти її від злих духів, тому що робило народження маляти непомітним для темних сил.

Ігнатій повною мірою наділений рисами лідера й зазвичай говорить нечасто, але вагомо. Він здатний самостійно побудувати своє життя, високо піднятися службовими сходами і захопити за собою людей.

Але йому не слід ставитися до всіх сторін життя з однаковою серйозністю, інакше він ризикує прославитись як похмурий. Гнатові треба пам'ятати про те, що до життя потрібно ставитися з гумором. Бурхливий темперамент і емоційність періодично змінюються замкнутістю й похмурістю, і тоді він годинами може гарчати через незначну причину: наприклад, через непришитий ґудзик. Він велелюбний, але бурхливе почуття швидко гасне й гору бере розсудливість.

До розлучення доходить украй рідко, оскільки Гнат не любить кардинальних змін у своєму житті. Він лідер у сім'ї, нетерпляче ставиться до будь-яких спроб позбавити його цієї ролі. Водночас, він не бачить нічого соромного в тому, щоб приготувати собі сніданок або попрасувати сорочку.

Олександр

Олександр – це ім'я давньогрецького походження, що в перекладі означає "той, що захищає людей".

У дитинстві Олександру властиві активність, мрійливість та наполегливість. Він любить справляти гарне враження, може бути гарним другом, втім коло його друзів вкрай обмежене.

У роботі Олександр найбільшого успіху може досягти у підприємницькій діяльності. Саме відсутність зовнішнього контролю дозволяє йому проявити всі свої таланти.

Сімейні стосунки в житті Олександра посідають одне з найважливіших місць. Він люблячий чоловік і батько, обожнює балувати своїх домашніх різними подарунками і приємними сюрпризами.

Павло

Ім'я Павло прийшло до нас з латинської мовиі у перекладі має значення "малий" або "невеликий".

Павло приділяє щиру увагу до оточуючих його людей, він дуже відкрита людина. Робота і бажання заробляти властиві для Павла. Він працьовитий і наполегливий. На роботі з колегами стриманий, але іноді робочі стосунки виростають в міцну дружбу. У стосунках Павло – надійний партнер, проте жодної особливої ​​романтики або італійських пристрастей від нього не варто чекати. Його ставлення до дітей просто зразкове.

Тадей

Ім'я Тадей, від єврейського — "похвала". Якщо людину звуть Тадей, то яскраво вираженими рисами її характеру будуть працьовитість і наполегливість. Його практично неможливо застати в неробстві, тому що він завжди чимось зайнятий: щось робить, винаходить, ремонтує. Чоловік із таким ім'ям цікавиться не тільки інформацією, пов'язаною з його професією або захопленнями. Він цікавиться політикою, любить про неї поговорити, висловити своє ставлення до подій. Спілкуватися з ним на цю тему досить цікаво. Природні таланти дрімають в ньому досить довго і відкриваються, коли Тадею стукне за тридцять.

Це добрий, слухняний, поступливий чоловік, який, тим не менш, через дрібниці може несподівано для всіх спалахнути. Крім того, він великий ревнивець і однолюб, що далеко не завжди тішить його обраницю. Відрізняється акуратністю, має завжди охайний вигляд, навіть якщо перебуває вдома і його ніхто не бачить.

Жінок в ньому приваблює оригінальність суджень, акуратність в побуті і вміння стежити за собою, властиве далеко не всім чоловікам.

Жіночі іменини

Марфа

Ім'я Марфа за походженням єврейське і згадується в Новому Завіті. Це ім'я носила сестра Лазаря Віфанського, у якого зупинявся Ісус Христос.

Марфа зазвичай доброзичлива, гостинна, комунікабельна, красномовна, рухлива, енергійна і добродушна. У своїй більшості жінки з цим іменем, позитивні, здатні знайти своє місце в будь-якому суспільстві. Вони завжди здатні знаходити гарне в поганому.

Носії цього жіночого імені ненавидять людей корисливих, нав'язливих і надто самовпевнених.

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