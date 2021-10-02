День ангела 3 жовтня: кого вітати з іменинами цього дня

Цього дня іменини святкують носії дев'яти імен.

День ангела — це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами.

День ангела (іменини) 3 жовтня святкують: Василь, Єфрем, Іван, Іларіон, Михайло, Олег, Олександр, Тетяна, Федір.

Чоловічі іменини

Василь

Ім'я Василь має грецьке походження і у перекладі означає "царський". Василь не любити квапити події і поспішні ухвалення рішень. Зазвичай він негласний лідер компанії, оскільки однаково найголовніше слово за ним. Найчастіше робота Василя пов'язана з технікою і електронним устаткуванням, але може успішно працювати і в інших галузях. Нерідко сам колектив висуває Василя в керівники.

Єфрем

Ім'я Єфрем походить від давньоєврейського імені Ефрайім, що у перекладі означає "плідний". Єфрем має трохи похмурий і замкнутий характер. Однак з роками ці якості переходять в стриманість. До будь-якої справи Єфрем ставиться серйозно і відповідально. В цілому він має вибуховий темперамент, тому від чоловіків з цим ім'ям не варто чекати на спокій і врівноваженість. Відповідальність, з якою Єфрем ставиться до роботи, певною мірою перешкоджає його особистому життю.

Іван

Ім'я Іван (Іоанн) означає "помилуваний Богом", "милість Божа", "подарунок Божий". Дорослого Івана характеризують такі риси як спокій і добропорядність. Іван – неквапливий і до поспіху ставиться вкрай негативно. Івани за натурою не лідери, а скоріше такі, яких ведуть за собою. Вони люблять і можуть багато працювати. З таких хлопців виходять чудові інженери і технологи. У сімейних стосунках Іван – це зразковий чоловік і чудовий батько.

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Іларіон

Іларіон – це ім'я грецького походження і у перекладі має значення "веселий" або "радісний". Дорослий Іларіон так само, як і в дитячому віці все сором'язливий і нерішучий. Він закритий чоловік, до якого складно знайти підхід. Він вміє по-справжньому веселитися і відпочивати, але розслабитися може тільки в колі довірених осіб.

Михайло

На Близькому Сході ім'я було популярним у євреїв і спочатку звучало як Міхаель і у перекладі означає "той, хто як Бог". Михайло з малого віку — доброзичливий і товариський хлопець. Він зазвичай має чудову комунікабельність, із ним легко встановлювати контакт. Він не схильний до злопам'ятності, Михайло або пробачає образи або просто їх забуває. В роботі Михайло — відповідальний і наполегливий працівник. Він легко дає раду з роботою, пов'язаною з керівництвом людьми, хоча і не сильно прагне до цього. Михайло до жінок ставиться з особливою тремтливістю. Діти для Михайла є дуже важливим складником сімейного життя.

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Олег

Вважається, що ім'я Олег потрапило до нас зі скандинавської мови і перекладається як "присвячений богам". Олег - це втілення мужності. Він честолюбний і водночас хороший командний гравець. Його лідерські якості, помітні ще з дитинства, а з віком тільки посилюються. Ще однією характеристикою Олега можна назвати відкритість. Він не схильний до довгих внутрішніх переживань, а живе як би назовні, легко і невимушено проявляючи емоції.

Олександр

Олександр – це ім'я давньогрецького походження, що в перекладі означає "той, хто захищає людей". У дитинстві Олександру властиві активність, мрійливість та наполегливість. Він любить справляти гарне враження, може бути гарним другом, втім коло його друзів вкрай обмежене. У роботі Олександр найбільшого успіху може досягти у підприємницькій діяльності. Саме відсутність зовнішнього контролю дозволяє йому проявити всі свої таланти.

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Федір

Федір – походить від грецького імені Теодорос і означає "дар Божий". Федір – серйозна людина. У роботі до всього підходить відповідально, він вміє знаходити незвичайні та ефективні рішення багатьох складних завдань. Зазвичай дуже турботливий до своєї родини.

Жіночі іменини

У імені Тетяна давньогрецьке походження. Воно бере початок від слова tatteo, яке в перекладі означає "облаштовувати", "та, що велить", "поставлена". Існує також латинська версія походження. У Стародавньому Римі було поширене чоловіче ім'я Татіан. Вважається, що Тетяна – його жіноча форма.

У Тетяни напрочуд сильна інтуїція, люди довіряють її передчуттям. Вона легка в спілкуванні, вміє зачарувати співрозмовника. Відрізняється сильною волею, практично не піддається чужому впливу, вірить в свої здібності і сили. Вона смілива, щира та має чудове відчуття гумору. Тетяна – природжений керівник. Вона може організувати роботу будь-якого колективу. Але комфортніше все ж почувається у творчій сфері.

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