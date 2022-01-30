День ангела 30 січня: кого вітати з іменинами цього дня

День ангела — вшанування пам’яті святого чи мученика, ім’я якого носить дитина. Церква стверджує, що саме в цей момент створюється особливий духовний зв’язок між покровителем небес та християнином. ТСН.ua підготував для вас перелік імен, які 30 січня святкують свій День Ангела.

30 січня 2022 року свої іменини святкують володарі 5 імен: Антон, Віктор, Георгій, Іван, Антоніна.

Чоловічі імена 30 січня

Антон

В перекладі з давньоримського означає “гідний похвали”. Існує ще одна версія, що ім’я походить від грецького слова “квітка”. В дитинстві Антон товариський і чесний, але з іншого боку в нього можуть виникати такі риси характеру як різкість і категоричність. Він має загострене відчуття справедливості. В дорослому віці Антон стає добрим і поступливим чоловіком, який ніколи не робить необдуманих вчинків. Цікаві факти про ім’я Антон: дуже працьовитий, а тому часто досягає кар’єрних висот.

Віктор

Ім’я походить від латинського слова, яке означає “переможець”. В дитинстві Віктор довіриливий та не злопам’ятний хлопчик. Завжди вірить всьому, що йому кажуть дорослі, і дуже засмучується, коли дізнається про неправду. В дорослому віці Віктор любить вибирати професію, яка пов’язана з чимось конкретним. Наприклад, з нього вийде чудовий електрик або шофер. Цікаві факти про ім’я Віктор: поблажливо ставиться до того, що дружина командує ним.

30 січня іменини святкують Антон, Віктор, Георгій, Іван / Pexels

Георгій

Давньогрецьке ім’я, яке перекладається як “землероб”. З самого дитинства Георгій відрізняється високою самооцінкою та гординею. Часто буває принциповим, не вміє слухати опонентів. В дорослому віці Георгій вміє поважати інших людей, але при цьому часто починає конфлікти. Також відрізняється цілеспрямованістю, сміливістю. Цікаві факти про ім’я Георгій: вміє правильно показати себе, ніколи не робить необдуманих вчинків.

Іван

Походить від давньоіудейського імені, яке означає “милість Божа”. В дитинстві Іван дуже сильно залежить від оцінки інших людей, погано переносить критику. Особливо сильно завжди прив’язується саме до матері. В дорослому віці Іван стає добропорядним і спокійним чоловіком. Часто дуже повільний і виважений. Цікаві факти про ім’я Іван: дуже любить працювати руками, серйозно ставиться до своєї роботи.

Жіночі імена 30 січня

30 січня день ангела святкує Антоніна / Pexels

Антоніна

Існує версія, що ім’я перекладається з грецької як “квітка”. Це жіноча форма імені Антон. В дитинстві Антоніна чуйна і делікатна дівчинка. Вона вміє вислухати і підтримати у важку хвилину. При цьому має схильність до чужого впливу. В дорослому віці Антоніна виростає в добру жінку, але її доброта йде не від серця, а від того, що вона хоче, щоб люди ставилися так до неї, як вона ставиться до них. Цікаві факти про ім’я Антоніна: має різнобічні інтереси, прагне командувати.

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