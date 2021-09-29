День ангела 30 вересня: кого вітати з іменинами цього дня

Цього дня іменини святкують носії 11 імен.

День ангела — це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами.

День ангела (іменини) 30 вересня святкують: Віра, Дмитро, Іван, Ілля, Ірина, Любов, Мирон, Надія, Павло, Роман, Софія.

Чоловічі іменини

Дмитро

Стародавні греки вважали, що ім'я Дмитро означає "присвячений богині Деметрі". Дмитро – наполегливий, винахідливий і з оригінальним складом розуму чоловік. Його наполегливість легко передається оточенню. Дмитро – надійний і хороший друг. Аналітичний розум і кмітливість Дмитра допомагають йому швидко просуватися по службі. Він вміє справляти гарне враження, що дає йому ще одну конкурентну перевагу в житті. Надійність і ґрунтовність Дмитра роблять з нього доброго чоловіка і люблячого батька.

Іван

Ім'я Іван (Іоанн) означає "помилуваний Богом", "милість Божа", "подарунок Божий". Дорослого Івана характеризують такі риси як спокій і добропорядність. Іван – неквапливий і до поспіху ставиться вкрай негативно. Івани за натурою не лідери, а скоріше такі, яких ведуть за собою. Вони люблять і можуть багато працювати. З таких хлопців виходять чудові інженери і технологи. У сімейних стосунках Іван – це зразковий чоловік і чудовий батько.

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Ілля

Значення імені Ілля в перекладі зі староєврейської мови означає "Яхве – мій бог" або "Мій бог Господь". Загалом Ілля доброзичливий, це допомагає йому легко заводити знайомства і знаходити спільну мову з різними людьми. Сім'я в житті Іллі, можна сказати найбільш головний складник. Ілля шукає людину схожу на нього у ставленні до життя і за темпераментом. Любить дітей і хоче зазвичай їх багато.

Мирон

Існують кілька версій походження імені Мирон, одна з них стверджує, що це ім'я бере коріння з грецької мови і перекладається як "запашна смола" або більш літературно "запашний". Інша версія - це перське походження імені і у цьому випадку Мирон перекладається як "повелитель" або "емір". Мирон вольовий і працьовитий чоловік. Він принциповий, ерудований і добрий. Всі знають його, як чесну і безкорисливу людину. Його вольові якості дозволяють йому домагатися успіху там, де у багатьох опускаються руки. В роботі особливо проявляється працьовитість і ерудованість Мирона.

Павло

Ім'я Павло прийшло до нас з латинської мови і у перекладі має значення "малий" або "невеликий". Павло приділяє щиру увагу до оточення, він дуже відкрита людина. Робота і бажання заробляти властиві для Павла. Він працьовитий і наполегливий.

Роман

Роман від латинського слова означає "римський", "римлянин". Роман не терпить у житті однаковості. Він раптово може перервати навчання в інституті й піти працювати. Чимсь захопившись, він загоряється й намагається захопити своєю витівкою інших. Перший час сімейне життя серйозно буде ускладнене його тягою до розмаїтості взаємин, неможливістю зосередитися на одній справі й довести її до кінця. З появою в сім'ї дітей робиться розсудливим і стає гарним батьком.

Жіночі іменини

Віра

Ім'я Віра за походженням грецьке, воно означає "віра", а звучить на давньогрецькій як Пістіс (Πίστις). Це одне з тих небагатьох імен, що перекладаються і трактуються так само, як і звучать. Головними характеристиками Віри можна назвати розсудливість і виваженість. Їй також властива певна флегматичність. Віра не любить поспішності в життя. Вона має досить незворушний характер, що нерідко виручає її в житті. У Віри добре розвинена інтуїція і вона до неї прислухається. Іноді Віра стає недовірливою, але це досить швидко проходить.

Ірина

Лінгвісти вважають, що ім'я Ірина походить від імені давньогрецької богині Ейрени і у перекладі означає "світ" або "спокій". Ірина – активна, дружелюбна, цілеспрямована. Її активна життєва позиція іноді настільки разюча на тлі інших людей, що кидається в очі. Цілеспрямованість допомагає їй в просуванні по службі. Вона відповідальна і легко уживається в колективі. Іра любить похвалу, це може проявлятися у так званому "синдрому відмінниці". Сім'я у Ірини посідає хоч і важливе, але часто не перше місце. Вона не любить підкорятися і шукає партнера або рівного або вже з дуже вираженими лідерськими якостями.

Любов

Ім'я Любов – незвичайне, під час перенесення з грецької мови воно було перенесено не фонетично, а за змістом. У грецькій мові ім'я Любов (Ἀγάπη/Агапе) і слово любов так само ідентичні. Лінгвістами називають таке перенесення з однієї мови до іншої – калькування. Тобто значення імені Любов – "любов". Для носіїв імені Любов характерними рисами можна назвати досить виражений егоїзм і цілеспрямованість. Вона часто нехтує взаєминами з оточенням під час досягнення мети. Водночас для Любові характерні прояви меланхолії і деякої втоми. Вона не любить людей, але любить бути в центрі уваги, тому їй подобаються галасливі вечірки.

Надія

Ім'я Надія було перейнято не фонетично, а за змістом. Тобто, на грецькій мові значення імені Надія – "надія", тільки пишеться інакше – Ελπίς (Елпіс). Для Надії властиві такі риси характеру як енергійність, твердість і емоційність. Вона досить вольова людина і це швидко стає помітно під час спілкуванні з нею. Вона не любить дипломатичності в спілкуванні і часто говорить те, що думає. Це, на жаль, призводить до появи безлічі недругів і складнощів у житті. Водночас вона привітна людина і спілкуватися з нею досить легко і приємно.

Софія

В перекладі з давньогрецької ім'я Софія означає "мудрість". На світанку християнства прославилася свята Софія і її дочки – Віра, Надія і Любов. Жінки з ім'ям Софія часто знаходять себе у творчості, науці, журналістиці або відкривають свій бізнес, до того д ведуть його дуже успішно. Вони завжди готові прийти на допомогу. Найчастіше у Софії натура лідера. Крім цього, вона працьовита і послідовна, їй властиво ухвалювати ретельно обдумані рішення.

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