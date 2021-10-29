День ангела 30 жовтня: кого вітати з іменинами цього дня

Цього дня святкують тільки чоловічі іменини.

День ангела — це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами.

День ангела (іменини) 30 жовтня святкують: Анатолій, Андрій, Антон, Йосип, Кузьма, Леонтій, Олександр, Сергій, Юліан.

Чоловічі іменини

Анатолій

Це ім'я грецького походження і перекладається як "схід", "східний", "схід сонця". Анатолій — вольовий, упертий чоловік з мінливим характером. Він не любить програвати, водночас може знайти спільну мову будь з ким, особливо, якщо йому щось потрібно.

Андрій

Ім'я походить від грецького слова "Андрос", що означає "мужній" або "відважний". Характер Андрія – імпульсивний і непередбачуваний. Складно передбачити, що він зробить наступної хвилини, втім Андрій ніколи не шкодує про зроблене. Мінливість проявляється і в особистому житті. Освідчення в коханні одній дівчині або жінці не завадить йому назавтра ж виказати свою гарячу симпатію іншій, за що жінки часто на нього ображаються.

Читайте також:

Антон

Ім'я у перекладі з давньоримського означає "той, що вступає у бій". Антон дуже серйозно ставиться до дружби. Він продовжує спілкуватися з друзями дитинства і у дорослому віці. У навчанні Антон не хапає зірок, але за бажання легко дає раду з будь-якою освітньої програми. В роботі Антон – однолюб. Звикнувши до одного робочого місця, він не буде навіть робити спроб знайти щось інше. В юності Антон схильний до швидких і палких стосунків, проте у сім'ї він постійний і надійний.

Йосип

Ім'я Йосип має давньоєврейське походження, значення цього імені – "збільшення", "прибуток", "Бог так помножить". З Йосипів виростають згодливі, добрі, щиросерді люди, чуйні на будь-яке лихо, завжди готові прийти на допомогу тим, хто бідує. Вони гарні чоловіки й батьки.

Кузьма

У перекладі із грецького Кузьма (Косма) означає "коваль". Кузьма – чутлива людина. Він легко піддається впливу друзів. Не завжди впевнений у собі, хоча буває впертий і наполегливий, іноді безпідставно говорить "ні", що є лише способом самоствердження. Кузьма – мовчазний, терплячий, обов'язковий, добре пристосовується до обставин, любить подорожувати. Чоловік із цим ім'ям вибирає професії, пов'язані з поїздками.

Леонтій

У перекладі з давньогрецького ім'я Леонтій означає "лев'ячий". З дитинства Леонтій впертий, хоча в батьків з ними немає особливих проблем. У спілкуванні досить важкий, вибираючи собі друзів, переслідує певну вигоду. Жадібний, не позбавлений кар'єризму, до людей ставиться із зарозумілістю. Дуже схожий на матір. Освоює найрізноманітніші професії: столяра й лікаря, адміністратора й слідчого, програміста й педагога, механіка й артиста. Леонтій має успіх у жінок і сам приділяє їм підвищену увагу.

Олександр

Олександр – це ім'я давньогрецького походження, що в перекладі означає "той, хто захищає людей". У дитинстві Олександру властиві активність, мрійливість та наполегливість. Він любить справляти гарне враження, може бути гарним другом, втім коло його друзів вкрай обмежене. У роботі Олександр найбільшого успіху може досягти у підприємницькій діяльності. Саме відсутність зовнішнього контролю дозволяє йому проявити всі свої таланти.

Читайте також:

Сергій

Як стверджують історики, Сергій – це римське родове ім'я. Більш глибока етимологія імені важка, оскільки сам рід Сергіїв відносить себе аж до етрусків, а то і до троянців. Деякі фахівці стверджують, що значення ім'я Сергій – "високий" або "знатний". Всі Сергії досить образливі. Їх можна зачепити навіть найменшою критикою. Сергій дуже непередбачуваний. У нього хороша інтуїція, він здатен бачити людей наскрізь. З ним неможливо не посваритися і важко ужитися.

Читайте також:

Юліан

Це ім'я має латинське походження і перекладається як "той, хто належить до роду Юліїв". Юліан наділений високою самооцінкою, самолюбством і лідерськими якостями, які допомагають йому домагатися свого. Справжніх друзів у Юліана небагато, оскільки він довіряє лише тим, кого добре знає і вважає чесним і порядним. Він часто пробує свої сили у творчості. Відмінна риса Юліана – прагнення до свободи, він не терпить насильства над своєю особистістю.

Жіночі іменини

Оскільки жіночі імена на сьогодні в православному календарі відсутні, щоб назвати народжену цього дня дівчинку дотримуючись традицій, слід насамперед звернути увагу на найближчі до дня народження дитини дні.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання