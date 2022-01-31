День ангела 31 січня: кого вітати з іменинами цього дня

День ангела 31 січня: кого вітати з іменинами цього дня

День ангела — вшанування пам’яті святого чи мученика, ім’я якого носить дитина. Церква стверджує, що саме в цей момент створюється особливий духовний зв’язок між покровителем небес та християнином. ТСН.ua підготував для вас перелік імен, які 31 січня святкують свій День Ангела.

31 січня 2022 року свої іменини святкують володарі 15 імен: Володимир, Афанасій, Олександр, Дмитро, Вольдемар, Іларіон, Євген, Кирило, Михайло, Микола, Максим, Сергій, Омелян, Оксана, Марія.

Чоловічі імена 31 січня

Володимир

Зі старонімецької мови ім’я перекладається як “велика влада”. В дитинстві Володимир активний та добрий хлопчик. Має здібність до навчання. В дорослому віці стає лідером з допитливим характером. Багато працює заради успіху. Цікаві факти про ім’я Володимир: в стосунках спокійний та не любить сильних емоцій.

Афанасій

Ім’я походить з Давньої Греції і означає “безсмертний”. З дитинства Афанасій спокійний та врівноважений хлопчик. Має багату уяву. В дорослому віці стає добрим та м’яким. Часто має проблеми з впевненістю в собі. Цікаві факти про ім’я Афанасій: альтруїст, який щиро хоче допомогти оточуючим.

Олександр

Давньогрецьке ім’я, що перекладається як “той, хто захищає”. В дитинстві Олександр дещо мрійливий. Надто сильно занурений в свій власний світ. В дорослому віці стає напористим та активним. Цікаві факти про ім’я Олександр: люблячий чоловік, який дуже любить своїх дітей.

Дмитро

Ім’я прийшло з Давньої Греції і означає “присвячений богині Деметрі”. В дитинстві Дмитро рухливий, активний і дещо неслухняний. З нього енергія б’є ключем. В дорослому віці стає спокійним та врівноваженим. Цікаві факти про ім’я Дмитро: відданий і хороший друг.

31 січня день ангела святкують Володимир, Афанасій, Олександр, Дмитро, Вольдемар / pixabay.com

Вольдемар

Давньонімецьке ім’я, яке можна перекласти як “знаменитий володар”. В дитинстві Вольдемар позитивний та дружелюбний хлопчик. Він рішучий та добре вчиться. В дорослому віці стає мужнім та сміливим. Цікаві факти про ім’я Вольдемар: не сприймає чужу думку.

Іларіон

З давньогрецької мови означає “веселий”. В дитинстві Іларіон має гарне почуття гумору. Комунікабельний та щирий хлопчик. В дорослому віці вміє вислухати та дати хорошу пораду. Цікаві факти про ім’я Іларіон: стає добрим та уважним батьком.

Євген

Походить від давньогрецького імені, яке означає “благородний”. З дитинства Євген флегматик. Він росте спокійним хлопчиком, який може гратися наодинці хоть цілий день. В дорослому віці стає врівноваженим та стійким. Цікаві факти про ім’я Євген: схильний до чужого впливу.

Кирило

Прийшло з Давньої Греції і перекладається як “пан”. В дитинстві Кирило слухняний хлопчик. Він легко знаходить спільну мову з іншими. В дорослому віці стає дуже сильним чоловіком в емоційному плані. Цікаві факти про ім’я Кирило: життєрадісний, має гарне почуття гумору та залізну волю.

31 січня іменини святкують Іларіон, Євген, Кирило, Михайло, Микола / pixabay.com

Михайло

Це давньоєврейське ім’я, яке означає “схожий на Бога”. З дитинства Михайло доброзичливий та добрий хлопчик. Він швидко йде на контакт, дуже комунікабельний. В дорослому віці легко привертає до себе увагу людей. Цікаві факти про ім’я Михайло: до жінок ставиться з особливою повагою.

Микола

З давньогрецької мови перекладається як “переможець народів”. В дитинстві Микола товариський та спокійний хлопчик. Добре вчиться, йде на контакт. В дорослому віці на перший план ставить роботу. Цікаві факти про ім’я Микола: схильний до систематизації та планування.

Максим

Має римське коріння та означає “великий”. В дитинстві Максим чуйний і добрий хлопчик. Зростає активним і рухливим. В дорослому віці стає впевненим в собі чоловіком. Цікаві факти про ім’я Максим: в роботі особливих висот не досягає, але працює добре.

31 січня день ангела святкують Максим, Сергій, Омелян / pixabay.com

Сергій

Це римське родове ім’я, яке означає “знатний”. В дитинстві Сергій вразливий і відвертий. Не терпить брехні та несправедливості. В дорослому віці стає образливим, його легко зачепити словом. Цікаві факти про ім’я Сергій: сумлінний працівник.

Омелян

З давньогрецької можна перекласти як “улесливий”. В дитинстві Омелян досить впертий, що часто приносить шкоду. В дорослому віці стає спокійним і неспішним. Любить планувати. Цікаві факти про ім’я Омелян: святим заступником імені вважається єпископ Еміліан Кизичевський.

Жіночі імена 31 січня

Оксана

Походить від грецького “Ксенія” і означає “гостинна”. В дитинстві Оксана спокійна і самостійна дівчинка. Любить мріяти та фантазувати. В дорослому віці стає м’якою, але досить наполегливою. Цікаві факти про ім’я Оксана: вимоглива дружина, лідер в сім’ї.

31 січня іменини святкують Оксана і Марія / pixabay.com

Марія

Ім’я давньоєврейського походження, яке перекладається як “вперта”. В дитинстві Марія спокійна, ніжна і добра дівчинка. Любить виховувати меньших дітей. В дорослому віці стає працьовитою і співчутливою. Цікаві факти про ім’я Марія: всю себе віддає своїм дітям.

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