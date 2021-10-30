День ангела 31 жовтня: кого вітати з іменинами цього дня

Цього дня іменини відзначають носії 11 імен.

День ангела — це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами.

День ангела (іменини) 30 жовтня святкують: Андрій, Гаврило, Давид, Єлизавета, Іван, Йосип, Леонтій, Микола, Семен, Сергій, Юліан.

Чоловічі іменини

Андрій

Ім'я походить від грецького слова "Андрос", що означає "мужній" або "відважний". Характер Андрія – імпульсивний і непередбачуваний. Складно передбачити, що він зробить наступної хвилини, втім Андрій ніколи не шкодує про зроблене. Мінливість проявляється і в особистому житті. Освідчення в коханні одній дівчині або жінці не завадить йому назавтра ж виказати свою гарячу симпатію іншій, за що жінки часто на нього ображаються.

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Гаврило

У перекладі з давньоєврейського – божественний воїн. У Біблії Гаврило – ангел, що, згідно з "Євангелієм від Луки", повідомив священикові Захарієві про народження Ісуса. Ці чоловіки – лідери. Знають іноземні мови. Раціоналісти. Вони завжди чинять виважено, обмірковуючи кожний крок. Не піддаються впливу, можуть вислухати пораду, але зроблять по-своєму. Гаврило має гарну інтуїцію, комунікабельні, їм притаманні і кар'єристські міркування, і вони нерідко досягають успіхів в житті, долають перешкоди та не зупиняються перед труднощами в справах і роботі.

Давид

З ім'ям Давид пов'язані всі аврамічні релігії, такі як християнство, іслам і іудаїзм. У перекладі з івриту ім'я Давид означає "улюблений" або "улюбленець". Давида від самого дитинства характеризує цілісність і прекрасний баланс якостей. Зазвичай Давид виростає сміливим і наполегливим чоловіком. Впевненість в своїх силах і добродушність завжди притягує людей. У Давида багато друзів і гарних товаришів, що нерідко допомагає йому в житті.

Іван

Ім'я Іван (Іоанн) означає "помилуваний Богом", "милість Божа", "подарунок Божий". Дорослого Івана характеризують такі риси як спокій і добропорядність. Іван – неквапливий і до поспіху ставиться вкрай негативно. Івани за натурою не лідери, а скоріше такі, яких ведуть за собою. Вони люблять і можуть багато працювати. З таких хлопців виходять чудові інженери і технологи. У сімейних стосунках Іван – це зразковий чоловік і чудовий батько.

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Йосип

Ім'я Йосип має давньоєврейське походження, значення цього імені – "збільшення", "прибуток", "Бог так помножить". З Йосипів виростають згодливі, добрі, щиросерді люди, чуйні на будь-яке лихо, завжди готові прийти на допомогу тим, хто бідує. Вони гарні чоловіки й батьки.

Леонтій

У перекладі з давньогрецького ім'я Леонтій означає "лев'ячий". З дитинства Леонтій впертий, хоча в батьків з ними немає особливих проблем. У спілкуванні досить важкий, вибираючи собі друзів, переслідує певну вигоду. Жадібний, не позбавлений кар'єризму, до людей ставиться із зарозумілістю. Дуже схожий на матір. Освоює найрізноманітніші професії: столяра й лікаря, адміністратора й слідчого, програміста й педагога, механіка й артиста. Леонтій має успіх у жінок і сам приділяє їм підвищену увагу.

Микола

Ім'я походить від давньогрецького імені Ніколаос, що перекладають як "переможець народів". Микола – урівноважений, працьовитий і працездатний чоловік. Він здатний опанувати будь-яку професію, буде добре заробляти. У колективі простий у спілкуванні, товариський. Микола легко захоплюється жінками. У коханні жагучий, але ревнивий.

Семен

Лінгвісти стверджують, що ім'я Семен походить від стародавнього іудейського імені Симеон і у перекладі має значення "слухає", "почутий Богом". Семен наділений енергійністю, наполегливістю і самолюбством. Енергійність йому властива на початку будь-якого задуманого заходу, а завзятість дозволяє його довести до кінця. Водночас він дуже образливий.

Сергій

Як стверджують історики, Сергій – це римське родове ім'я. Більш глибока етимологія імені важка, оскільки сам рід Сергіїв відносить себе аж до етрусків, а то і до троянців. Деякі фахівці стверджують, що значення ім'я Сергій – "високий" або "знатний". Всі Сергії досить образливі. Їх можна зачепити навіть найменшою критикою. Сергій дуже непередбачуваний. У нього хороша інтуїція, він здатен бачити людей наскрізь. З ним неможливо не посваритися і важко ужитися.

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Юліан

Це ім'я має латинське походження і перекладається як "той, хто належить до роду Юліїв". Юліан наділений високою самооцінкою, самолюбством і лідерськими якостями, які допомагають йому домагатися свого. Справжніх друзів у Юліана небагато, оскільки він довіряє лише тим, кого добре знає і вважає чесним і порядним. Він часто пробує свої сили у творчості. Відмінна риса Юліана – прагнення до свободи, він не терпить насильства над своєю особистістю.

Жіночі іменини

Єлизавета

Вважається що ім'я Єлизавета має староєврейське походження і перекладається як "Бог мій – клятва", "вшановує Бога". У Єлизавети складний характер. Вона добра і примхлива, весела і напружена. У неї чудове почуття гумору, яке її виручає по життю. Вона простодушна і має особливу чутливість, що робить її досить вразливою. Єлизавета товариська і знаходить себе в професіях, пов'язаних зі спілкуванням. Вона має прекрасну інтуїцію, тому вибирає найоптимальніші рішення, які сама не зможе пояснити.

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