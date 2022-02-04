День ангела 4 лютого: кого вітати з іменинами цього дня

День ангела — вшанування пам’яті святого чи мученика, ім’я якого носить дитина. Церква стверджує, що саме в цей момент створюється особливий духовний зв’язок між покровителем небес та християнином. ТСН.ua підготував для вас перелік імен, які 4 лютого святкують свій День Ангела.
4 лютого 2022 року свої іменини святкують володарі 13 імен: Гавриїл, Георгій, Іван, Єфим, Леон, Йосип, Макар, Леонтій, Тимофій, Петро, Микола, Яків, Еммануїл.
Чоловічі імена 4 лютого
Гавриїл
Має давньоарамейське походження і означає “Бог – моя сила”.В дитинстві Гавриїл здатний справляти враження замкненого в собі хлопчика. Часто має чутливу нервову систему. В дорослому віці стає комунікабельним, отримує ораторські здібності, через які гарно справляється з роботою. Цікаві факти про ім’я Гавриїл: в сімейних стосунках може проявляти владність.
Георгій
Походить від давньогрецького слова, яке перекладається як “землероб”. В дитинстві Георгій мало спілкується з іншими дітьми, любить гратися наодинці. В дорослому віці стає старанним і акуратним, що проявляється на роботі. Цікаві факти про ім’я Георгій: не ображається на жарти, має гарне почуття гумору.
Іван
Ім’я давньоіудейського походження, означає “Божий подарунок”. В дитинстві Іван потребує постійної оцінки своїм діям і зробить все, щоб вона була позитивною. В дорослому віці стає добропорядним і спокійним. До всього ставиться неквапливо. Цікаві факти про ім’я Іван: стає чудовим батьком, який дуже любить своїх дітей.
Єфим
Має давньогрецьке коріння і перекладається як “благочестивий”. В дитинстві Єфим легко розташовує до себе як дітей, так і дорослих. В дорослому віці стає надзвичайно працьовитим, всього добивається в житті сам. Цікаві факти про ім’я Єфим: має особливу прив’язаність до будинку.
Леон
Існує дві версії походження імені. За однією воно прийшло до нас від латинського слова, яке означає “лев”. За іншою це грецьке ім’я, яке також перекладається як “лев”. В дитинстві Леон емоційний і чесний. Не любить брехні і не вміє брехати сам. В дорослому віці стає товариським і доброзичливим чоловіком. Цікаві факти про ім’я Леон: може мати дещо завищену самооцінку.
Йосип
Давньоєврейське біблійне ім’я, яке означає “нехай Бог винагородить”. В дитинстві Йосип впертий і стійкий хлопчик. В дорослому віці розвиває в собі аналітичні здібності, стає високоморальним чоловіком. Цікаві факти про ім’я Йосип: байдужий до оцінки і думки оточуючих.
Макар
Ім’я грецького походження, яке перекладається як “щасливий”. В дитинстві Макар добре вчиться, але лише в тому випадку, якщо в класі буде доброзичлива атмосфера. В дорослому віці стає спокійним, любить розмірене життя, але може також бути дещо образливим. Цікаві факти про ім’я Макар: стає хорошим сім’янином і батьком.
Леонтій
Вперше це ім’я з’явилося у Давній Греції. Воно означає “левиний”. В дитинстві Леонтій має вольовий характер, хоча незнайомці можуть сприйняти його як тихого хлопчика. В дорослому віці стає справжнім організатором з гарно розвиненою інтуїцією. Цікаві факти про ім’я Леонтій: може бути дещо скупим, тому дружити з ним важко.
Тимофій
Прийшло до нас з грецької мови і означає “почитати Бога”. В дитинстві Тимофій радує батьків слухняністю та гарною поведінкою. В дорослому віці стає дещо вразливим. Може вислухати співрозмовника і щиро йому поспівчувати. Цікаві факти про ім’я Тимофій: в роботі дуже скрупульозний і посидючий.
Петро
Ім’я походить від грецького слова, яке перекладається як “непохитний”. В дитинстві Петро дуже правильний хлопчик, який гарно вчиться. В дорослому віці стає дещо авторитарним чоловіком, який бажає, щоб його цінували. Цікаві факти про ім’я Петро: марнославний та горделивий, знає собі ціну.
Микола
Походить від грецького імені, що означає “переможець народів”. В дитинстві Микола товариський і спокійний. Рідко вередує, проявляє терпіння. В дорослому віці стає самодисциплінованим чоловіком. Цікаві факти про ім’я Микола: дуже важливе місце в його житті займає робота.
Яків
Це давньоєврейське ім’я, яке можна перекласти як “той, що слідує”. В дитинстві Яків дуже активний хлопчик. В дорослому віці з ним важко спілкуватися через прагматичні риси характеру. Цікаві факти про ім’я Яків: швидко приймає рішення в будь-яких умовах.
Еммануїл
Вперше це ім’я з’явилося у стародавніх ізраїльтян. Перекладається “з нами Бог”. В дитинстві Еммануїл відрізняється завзятістю і деяким егоїзмом. Може бути честолюбним. В дорослому віці стає пристрасно хоче бути почутим, буває чудовим співрозмовником, душею компанії. Цікаві факти про ім’я Еммануїл: на перше місце завжди ставить красу.
Жіночі імена 4 лютого
4 лютого іменини святкують лише чоловіки.
Читайте також: