День ангела 4 лютого: кого вітати з іменинами цього дня

День ангела — вшанування пам’яті святого чи мученика, ім’я якого носить дитина. Церква стверджує, що саме в цей момент створюється особливий духовний зв’язок між покровителем небес та християнином. ТСН.ua підготував для вас перелік імен, які 4 лютого святкують свій День Ангела.

4 лютого 2022 року свої іменини святкують володарі 13 імен: Гавриїл, Георгій, Іван, Єфим, Леон, Йосип, Макар, Леонтій, Тимофій, Петро, Микола, Яків, Еммануїл.

Чоловічі імена 4 лютого

Гавриїл

Має давньоарамейське походження і означає “Бог – моя сила”.В дитинстві Гавриїл здатний справляти враження замкненого в собі хлопчика. Часто має чутливу нервову систему. В дорослому віці стає комунікабельним, отримує ораторські здібності, через які гарно справляється з роботою. Цікаві факти про ім’я Гавриїл: в сімейних стосунках може проявляти владність.

Георгій

Походить від давньогрецького слова, яке перекладається як “землероб”. В дитинстві Георгій мало спілкується з іншими дітьми, любить гратися наодинці. В дорослому віці стає старанним і акуратним, що проявляється на роботі. Цікаві факти про ім’я Георгій: не ображається на жарти, має гарне почуття гумору.

Іван

Ім’я давньоіудейського походження, означає “Божий подарунок”. В дитинстві Іван потребує постійної оцінки своїм діям і зробить все, щоб вона була позитивною. В дорослому віці стає добропорядним і спокійним. До всього ставиться неквапливо. Цікаві факти про ім’я Іван: стає чудовим батьком, який дуже любить своїх дітей.

Єфим

Має давньогрецьке коріння і перекладається як “благочестивий”. В дитинстві Єфим легко розташовує до себе як дітей, так і дорослих. В дорослому віці стає надзвичайно працьовитим, всього добивається в житті сам. Цікаві факти про ім’я Єфим: має особливу прив’язаність до будинку.

4 лютого іменини святкують Гавриїл, Георгій, Іван, Єфим / Pexels

Леон

Існує дві версії походження імені. За однією воно прийшло до нас від латинського слова, яке означає “лев”. За іншою це грецьке ім’я, яке також перекладається як “лев”. В дитинстві Леон емоційний і чесний. Не любить брехні і не вміє брехати сам. В дорослому віці стає товариським і доброзичливим чоловіком. Цікаві факти про ім’я Леон: може мати дещо завищену самооцінку.

Йосип

Давньоєврейське біблійне ім’я, яке означає “нехай Бог винагородить”. В дитинстві Йосип впертий і стійкий хлопчик. В дорослому віці розвиває в собі аналітичні здібності, стає високоморальним чоловіком. Цікаві факти про ім’я Йосип: байдужий до оцінки і думки оточуючих.

Макар

Ім’я грецького походження, яке перекладається як “щасливий”. В дитинстві Макар добре вчиться, але лише в тому випадку, якщо в класі буде доброзичлива атмосфера. В дорослому віці стає спокійним, любить розмірене життя, але може також бути дещо образливим. Цікаві факти про ім’я Макар: стає хорошим сім’янином і батьком.

Леонтій

Вперше це ім’я з’явилося у Давній Греції. Воно означає “левиний”. В дитинстві Леонтій має вольовий характер, хоча незнайомці можуть сприйняти його як тихого хлопчика. В дорослому віці стає справжнім організатором з гарно розвиненою інтуїцією. Цікаві факти про ім’я Леонтій: може бути дещо скупим, тому дружити з ним важко.

4 лютого день ангела святкують Леон, Йосип, Макар, Леонтій / Pexels

Тимофій

Прийшло до нас з грецької мови і означає “почитати Бога”. В дитинстві Тимофій радує батьків слухняністю та гарною поведінкою. В дорослому віці стає дещо вразливим. Може вислухати співрозмовника і щиро йому поспівчувати. Цікаві факти про ім’я Тимофій: в роботі дуже скрупульозний і посидючий.

Петро

Ім’я походить від грецького слова, яке перекладається як “непохитний”. В дитинстві Петро дуже правильний хлопчик, який гарно вчиться. В дорослому віці стає дещо авторитарним чоловіком, який бажає, щоб його цінували. Цікаві факти про ім’я Петро: марнославний та горделивий, знає собі ціну.

Микола

Походить від грецького імені, що означає “переможець народів”. В дитинстві Микола товариський і спокійний. Рідко вередує, проявляє терпіння. В дорослому віці стає самодисциплінованим чоловіком. Цікаві факти про ім’я Микола: дуже важливе місце в його житті займає робота.

Яків

Це давньоєврейське ім’я, яке можна перекласти як “той, що слідує”. В дитинстві Яків дуже активний хлопчик. В дорослому віці з ним важко спілкуватися через прагматичні риси характеру. Цікаві факти про ім’я Яків: швидко приймає рішення в будь-яких умовах.

4 лютого іменини святкують Тимофій, Петро, Микола, Яків, Еммануїл / Pexels

Еммануїл

Вперше це ім’я з’явилося у стародавніх ізраїльтян. Перекладається “з нами Бог”. В дитинстві Еммануїл відрізняється завзятістю і деяким егоїзмом. Може бути честолюбним. В дорослому віці стає пристрасно хоче бути почутим, буває чудовим співрозмовником, душею компанії. Цікаві факти про ім’я Еммануїл: на перше місце завжди ставить красу.

Жіночі імена 4 лютого

4 лютого іменини святкують лише чоловіки.

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