День ангела 4 вересня: кого вітати з іменинами цього дня

День ангела 4 вересня: кого вітати з іменинами цього дня

Цього дня іменини відзначають носії 11 імен.

День ангела — це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами.

День ангела (іменини) 4 вересня святкують: Аріадна, Афанасій, Василь, Іван, Іларіон, Макар, Михайло, Олександр, Олексій, Федір, Фелікс.

Чоловічі іменини

Афанасій

Ім'я Афанасій має грецьке походження та перекладається як "безсмертний".

Дорослий Афанасій – це добрий і чуйний чоловік. Він вміє по-справжньому дружити, а його близькі цінують його турботу і увагу. Ще можна помітити, що Афанасій – прихильник "золотої середини" у всьому. Він вміє відпочивати, але не забуває і працювати.

В роботі Афанасія відрізняє надійність і акуратність. Він цінує свій колектив і досить поступливий у стосунках із колегами.

В сімейних стосунках Афанасій – надійний і турботливий чоловік, чудовий тато і дідусь. Він справжній сім'янин і господар. Він дуже любить своїх рідних, але особливу ​уваги завжди приділяє дружині. Навіть діти для нього на другому плані.

Василь

Ім'я Василь має грецьке походження і у перекладі означає "царський".

Василь не любити квапити події і поспішні ухвалення рішень. Зазвичай він негласний лідер компанії, оскільки однаково найголовніше слово за ним. Найчастіше робота Василя пов'язана з технікою і електронним устаткуванням, але може успішно працювати і в інших галузях. Нерідко сам колектив висуває Василя в керівники.

Василя не назвеш зразковим чоловіком, але ось чого у нього не забрати, так це турботу про матеріальний добробут сім'ї. Він часто зникає на роботі, а його стосунки з друзями нерідко стають приводом сварок в сім'ї. Часто Василь змінюється з появою дітей і це кілька знімає напруженість у стосунках.

Іван

Ім'я Іван (Іоанн) означає "помилуваний Богом", "милість Божа", "подарунок Божий".

Дорослого Івана характеризують такі риси як спокій і добропорядність. Іван – неквапливий і до поспіху ставиться вкрай негативно. Івани за натурою не лідери, а скоріше такі, яких ведуть за собою. Вони люблять і можуть багато працювати. У бізнесі легко вирішують організаційні питання, впевнено почуваються в оточенні творчих людей. З таких хлопців виходять чудові інженери і технологи. Їхнє серйозне ставлення до роботи викликає повагу колег і керівництва.

У сімейних стосунках Іван – це зразковий чоловік і чудовий батько. Він ретельно підходить до вибору коханої. Зазвичай Іван – ідеальний батько, хоча іноді надмірно балує дітей.

Іларіон

Ім'я Іларіон – це ім'я грецького походження і у перекладі має значення "веселий" або "радісний".

Дорослий Іларіон так само, як і в дитячому віці все сором'язливий і нерішучий. Він закритий чоловік, до якого складно знайти підхід. Він вміє по-справжньому веселитися і відпочивати, але розслабитися може тільки в колі довірених осіб.

Робота – це одна з найбільш важливих складових в житті Іларіона. Він дуже працьовитий і реалізує більшість своїх талантів саме на роботі. Найбільшого успіху він досягає як інженер, програміст, лікар, історик.

Сімейні стосунки довго залишаються нецікавими Іларіону. Однак з часом він знайде ту, заради якої зможе зробить перший крок. Дружині Іларіона пощастить, адже він турботливий і люблячий чоловік, який дуже цінує і любить свою сім'ю.

Макар

Макар — це ім'я грецького походження в перекладі з грецького має значення "блаженний", "щасливий".

Макар — стриманий, врівноважений і скромний. Ці якості дозволяють йому з легкістю викликати прихильність до себе оточення, а ось користується він цим рідко. Макар не кидає слів на вітер, а якщо пообіцяв що, то зробить все можливе, щоб виконати обіцянку.

Макар любить працювати і отримує справжнє задоволення від роботи. Більше схильний до роботи руками або пов'язаної з технікою.

Якщо говорити про сім'ю, то Макар — чудовий сім'янин і батько. Він, щоправда, може розпестити дітей, так що на матір лягає велика відповідальність за виховання. Макар — абсолютно не конфліктний і вміє знаходити компроміси. Якщо в спілкуванні з іншими людьми він може бути надто серйозний, то вдома - більш життєрадісний і веселий.

Михайло

На Близькому Сході ім'я було популярним у євреїв і спочатку звучало як Міхаель і у перекладі означає "той, хто як Бог".

Михайло з малого віку — доброзичливий і товариський хлопець. Він зазвичай має чудову комунікабельність, із ним легко встановлювати контакт. Він не схильний до злопам'ятності, Михайло або пробачає образи або просто їх забуває. В роботі Михайло — відповідальний і наполегливий працівник. Він легко дає раду з роботою, пов'язаною з керівництвом людьми, хоча і не сильно прагне до цього. Прекрасні дані у нього в сфері фінансових послуг та інших сферах, пов'язаних з аналітикою.

Михайло до жінок ставиться з особливою тремтливістю. Він так довго може обожнювати кохану, що недоліки побачить через багато-багато років. Діти для Михайла є дуже важливим складником сімейного життя. Обожнює тішити своїх дітей подарунками та з задоволенням приділяє їм увагу.

Олександр

Олександр – це ім'я давньогрецького походження, що в перекладі означає "той, що захищає людей".

У дитинстві Олександру властиві активність, мрійливість та наполегливість. Він любить справляти гарне враження, може бути гарним другом, втім коло його друзів вкрай обмежене.

У роботі Олександр найбільшого успіху може досягти у підприємницькій діяльності. Саме відсутність зовнішнього контролю дозволяє йому проявити всі свої таланти.

Сімейні стосунки в житті Олександра посідають одне з найважливіших місць. Він люблячий чоловік і батько, обожнює балувати своїх домашніх різними подарунками і приємними сюрпризами.

Олексій

Ім'я Олексій із грецької мови перекладається як "той, що оберігає".

Ще в дитинстві Олексій сильно прив'язаний до матері. Він почувається її захисником. Сам собою Олексійко дуже доброзичливий, вважає за краще більше справою займатися, ніж базікати даремно. У певному сенсі такі люди честолюбні. Маленький Олексійко вміє подобається дорослим і іноді цим користується.

Нескінченні переживання з будь-якого приводу часто призводять до розвитку у Олексія творчих здібностей. Більшість власників такого імені – дуже терплячі люди. Вони завжди впевнені в своїх силах. Олексій завжди старанно виконує свої обов'язки. Він здатний зробити гарну кар'єру в різних галузях. Також Олексію притаманні такі риси як вдумливість, тактовність від природи і вміння спілкуватися з людьми. Це допомагає досягати Олексію великих успіхів в дипломатії.

Федір

Федір – походить від грецького імені Теодорос і означає "дар Божий".

У дорослому віці Федір – серйозна людина. У роботі до всього підходить відповідально, він вміє знаходити незвичайні та ефективні рішення багатьох складних завдань. Нерідко обирає професію у технічній галузі, хоча може досягти успіху і у творчих напрямах, наприклад, у письменництві або журналістиці.

Федір – дуже турботливий до своєї родини. Зазвичай він чудовий господар, який вміє робити в домі майже все.

Фелікс

Ім'я Фелікс походить з латинської мови і перекладається як "усспішний" або "щасливий".

Фелікс – темпераментний і нестійкий чоловік. Особливість холериків, до яких належить Фелікс, в їхній слабкій психічній організації. Вони швидко психологічно втомлюються, і на цьому тлі роблять рвучкі і необдумані вчинки. Чоловіки з ім'ям Фелікс запальні і уразливі одночасно.

Робота для Фелікса – це скоріше неприємна необхідність. Він рідко любить свою роботу і тому працює з лінощами. Що б Фелікс працював в радість, робота повинна бути престижною і задовольняти його марнославство.

Сім'я для Фелікса - це одні з варіантів підкреслити свій статус. Він всіляко намагається зробити з родини вітрину власного успіху. Його не сильно цікавить внутрішня атмосфера в сім'ї.

Жіночі іменини

Аріадна

Ім'я Аріадна прийшло до нас із давньої Греції і безпосередньо пов'язано з її міфами. Вперше ім'я Аріадна зустрічається в відомій поемі Гомера "Іліаді".

Головні якості Аріадни – доброта, позитивний настрій і комунікабельність. Вона оптимістично налаштована особа і іноді складається враження, що не існує таких речей, які можуть зусмутити її. Ці якості притягують до Аріадни багато людей, так що коло її спілкування дуже широке.

Роботу Аріадна вибирає таку, щоб їй можна було пишатися. Для неї матеріальна сторона питання не настільки важлива, хоча і зовсім виключати її не варто. В роботі Аріадна проявляє такі якості, як педантичність і сумлінність. Її цінують як колеги по роботі, так і начальство.

У своїх сімейних стосунках Аріадна прагне втілити ідеальну картинку з книжок і фільмів. Варто відзначити, що вона одна з небагатьох у кого це майже вдається. Водночас не можна сказати, що Аріадна зовсім вже літає в хмарах. Вона хороша господиня, яка вміє дбати про будинок і чоловіка.

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