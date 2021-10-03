День ангела 4 жовтня: кого вітати з іменинами цього дня

Цього дня іменини святкують носії 14 імен.

День ангела — це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами.

День ангела (іменини) 4 жовтня святкують: Агнія, Андрій, Валентин, Василь, Володимир, Данило, Дмитро, Іван, Йосип, Ісаак, Олександр, Олексій, Костянтин, Петро.

Чоловічі іменини

Андрій

Ім'я походить від грецького слова "Андрос", що означає "мужній" або "відважний". Характер Андрія – імпульсивний і непередбачуваний. Складно передбачити, що він зробить наступної хвилини, втім Андрій ніколи не шкодує про зроблене. Мінливість проявляється і в особистому житті. Освідчення в коханні одній дівчині або жінці не завадить йому назавтра ж виказати свою гарячу симпатію іншій, за що жінки часто на нього ображаються.

Валентин

Ім'я походить від латинського слова "валео", що означає "бути здоровим". Валентин проявляє більше інтересу до гуманітарних наук. У юнацькому віці він може захопитися філософією або психологією, і цілком може стати гарним лікарем психіатром або психотерапевтом. Втім, він може досягти успіхів і в інших сферах діяльності. Вільний час присвячує читанню, може посидіти за шахами або кросвордом. Валентин віддає перевагу спокійній прогулянці не занадто далеко від будинку й не вирушить в туристичний похід з можливими пригодами. У жінці насамперед цінує скромність, рівний характер.

Василь

Ім'я Василь має грецьке походження і у перекладі означає "царський". Василь не любити квапити події і поспішні ухвалення рішень. Зазвичай він негласний лідер компанії, оскільки однаково найголовніше слово за ним. Найчастіше робота Василя пов'язана з технікою і електронним устаткуванням, але може успішно працювати і в інших галузях. Нерідко сам колектив висуває Василя в керівники.

Володимир

Значення імені Володимир утворюється з двох коренів явно споріднених зі старонімецькою мовою. Значення ім'я Володимир – "велика сила" або "велика влада". На роботі Володимир – трудоголік. Любить доводити справу до кінця і дуже нервово реагує, якщо його відволікають по дрібницях. Сумлінний, але не любить поспіху. По справжньому в близьке коло людей Володі потрапити вкрай складно. У родині Володимир – оплот спокою. Не любить різких рухів в житті і той же принцип переносить в сім'ю.

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Данило

У перекладі з давньоєврейської ім'я Данило означає "суддя мій Бог" або "Бог мій суддя". Данило - спокійний і добрий хлопчик. Характером більше схожий на матір. Мало хворіє та любить рухливі ігри. Товариський, постійно оточений друзями. Він не виносить неправди, може навіть розлютитися, але відразу швидко відходить і зла довго не пам'ятає. Народжені взимку Данили завжди талановиті й багато чого досягають в житті.

Дмитро

Стародавні греки вважали, що ім'я Дмитро означає "присвячений богині Деметрі". Дмитро – наполегливий, винахідливий і з оригінальним складом розуму чоловік. Його наполегливість легко передається оточенню. Дмитро – надійний і хороший друг. Аналітичний розум і кмітливість Дмитра допомагають йому швидко просуватися по службі. Він вміє справляти гарне враження, що дає йому ще одну конкурентну перевагу в житті. Надійність і ґрунтовність Дмитра роблять з нього доброго чоловіка і люблячого батька.

Іван

Ім'я Іван (Іоанн) означає "помилуваний Богом", "милість Божа", "подарунок Божий". Дорослого Івана характеризують такі риси як спокій і добропорядність. Іван – неквапливий і до поспіху ставиться вкрай негативно. Івани за натурою не лідери, а скоріше такі, яких ведуть за собою. Вони люблять і можуть багато працювати. З таких хлопців виходять чудові інженери і технологи. У сімейних стосунках Іван – це зразковий чоловік і чудовий батько.

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Йосип

Ім'я Йосип має давньоєврейське походження, значення цього імені – "збільшення", "прибуток", "Бог так помножить". З Йосипів виростають згодливі, добрі, щиросерді люди, чуйні на будь-яке лихо, завжди готові прийти на допомогу тим, хто бідує. Вони гарні чоловіки й батьки.

Ісаак

Ім'я Ісаак походить від давньоєврейської мови і перекладається як "він засміявся". Ісаак – урівноважений і тактовний. Він завжди тримає себе в руках і не вихлюпує свої емоції назовні. На навколишній світ чоловік дивиться дуже об'єктивно, рідко виявляє цікавість. Ісаак має гарну пам'ять і володіє глибоким інтелектом, тому мислить глобально. Ісаак має сильну волю, але проявляє її тільки в разі крайньої необхідності.

Олександр

Олександр – це ім'я давньогрецького походження, що в перекладі означає "той, хто захищає людей". У дитинстві Олександру властиві активність, мрійливість та наполегливість. Він любить справляти гарне враження, може бути гарним другом, втім коло його друзів вкрай обмежене. У роботі Олександр найбільшого успіху може досягти у підприємницькій діяльності. Саме відсутність зовнішнього контролю дозволяє йому проявити всі свої таланти.

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Олексій

Ім'я Олексій із грецької мови перекладається як "той, що оберігає". Більшість власників такого імені – дуже терплячі люди. Вони завжди впевнені в своїх силах. Олексій завжди старанно виконує свої обов'язки. Він здатний зробити гарну кар'єру в різних галузях. Також Олексію притаманні такі риси як вдумливість, тактовність від природи і вміння спілкуватися з людьми.

Костянтин

Костянтин – це ім'я латинського походження і в перекладі означає "стійкий" або "постійний". У дорослому віці Костянтин стає більш сміливим та рішучим, він спокійно вислуховує поради і завжди залишає рішення за собою. Робота – це одна з найважливіших сфер у його житті. Він легко досягає успіху в бізнесі або рухаючись кар'єрними сходами. Костянтин має чудову ділову інтуїцію, хоча в інших сферах життя вона не проявляється.

Петро

Петро – це ім'я грецького походження і в перекладі означає "скеля" або "камінь". Характерними для Петра рисами можна назвати його прямоту і схильність до незалежності. Він не любить лицемірства і всіляко відстоює своє право говорити те, що думає. Його можна назвати ідеалістом. Петро – це людина з гарячим серцем. Він шукає ідеальні кохання і дружбу.

Жіночі іменини

Агнія

Найпопулярнішою версією походження імені Агнія можна назвати грецьку версію. У цьому випадку значення імені Агнія "безневинна" або "непорочна". За іншою – латинською версією – ім'я Агнія означає "агнець" або "ягня". Агнія рідко вступає в суперечки і на словах часто погоджується з іншими. Насправді їй зовсім неважливо, що говорять люди. Вона рідко вдається до чиєїсь допомоги. Навіть від найближчих вона не хоче отримувати підтримку. Агнія зазвичай наполеглива, впевнено досягає своєї мети. Вона часто стає архітектором, дизайнером або модельєром. Ці професії дозволяють виявити її вроджену тягу до прекрасного і бажання цим прекрасним ділиться.

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