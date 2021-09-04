День ангела 5 вересня: кого вітати з іменинами цього дня

День ангела 5 вересня: кого вітати з іменинами цього дня

Цього дня святкують тільки чоловічі іменини.

День ангела — це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами.

День ангела (іменини) 5 вересня святкують: Єфрем, Іван, Микола, Павло, Федір.

Чоловічі іменини

Єфрем

Ім'я Єфрем походить від давньоєврейського імені Ефрайім, що у перекладі означає "плідний".

Єфрем має трохи похмурий і замкнутий характер. Однак з роками ці якості переходять в стриманість. Навчання дається хлопчикові нелегко, але він не опускає руки. Відмінних оцінок в його щоденнику не знайдеться, проте Єфрем розбирається в техніці краще за всіх. До будь-якої справи Єфрем ставиться серйозно і відповідально. В цілому Єфрем має вибуховий темперамент, тому від нього не варто чекати на спокій і врівноваженість. Відповідальність, з якої Єфрем відноситься до роботи, певною мірою перешкоджає його особистому житті. Всі турботи по дому доводиться на себе взяти його дружині. Натомість вона навряд чи отримає допомогу у вирішенні своїх проблем, тільки співчуття.

Іван

Ім'я Іван (Іоанн) означає "помилуваний Богом", "милість Божа", "подарунок Божий".

Дорослого Івана характеризують такі риси як спокій і добропорядність. Іван – неквапливий і до поспіху ставиться вкрай негативно. Івани за натурою не лідери, а скоріше такі, яких ведуть за собою. Вони люблять і можуть багато працювати. У бізнесі легко вирішують організаційні питання, впевнено почуваються в оточенні творчих людей. З таких хлопців виходять чудові інженери і технологи. Їхнє серйозне ставлення до роботи викликає повагу колег і керівництва.

У сімейних стосунках Іван – це зразковий чоловік і чудовий батько. Він ретельно підходить до вибору коханої. Зазвичай Іван – ідеальний батько, хоча іноді надмірно балує дітей.

Микола

Ім'я походить від давньогрецького імені Ніколаос, що перекладають як "переможець народів".

Микола – урівноважений, працьовитий і працездатний чоловік. Він здатний опанувати будь-якою професією, буде добре заробляти. У колективі простий у спілкуванні, товариський. Микола легко захоплюється жінками. У коханні жагучий, але ревнивий. Здатний багато працювати над благоустроєм свого будинку. Допомагає дружині в куховарстві, ходить за покупками.

Павло

Ім'я Павло прийшло до нас з латинської мовиі у перекладі має значення "малий" або "невеликий".

Павло приділяє щиру увагу до оточуючих його людей, він дуже відкрита людина. Робота і бажання заробляти властиві для Павла. Він працьовитий і наполегливий. На роботі з колегами стриманий, але іноді робочі стосунки виростають в міцну дружбу. У стосунках Павло – надійний партнер, проте жодної особливої ​​романтики або італійських пристрастей від нього не варто чекати. Його ставлення до дітей просто зразкове.

Федір

Федір – походить від грецького імені Теодорос і означає "дар Божий".

У дорослому віці Федір – серйозна людина. У роботі до всього підходить відповідально, він вміє знаходити незвичайні та ефективні рішення багатьох складних завдань. Нерідко обирає професію у технічній галузі, хоча може досягти успіху і у творчих напрямах, наприклад, у письменництві або журналістиці.

Федір – дуже турботливий до своєї родини. Зазвичай він чудовий господар, який вміє робити в домі майже все.

Жіночі іменини

Оскількі жіночі імена на сьогодні в православному календарі відсутні, щоб назвати народжену цього дня дівчинку дотримуючись традицій, слід насамперед звернути увагу на найближчі до дня народження дитини дні.

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