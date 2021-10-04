День ангела 5 жовтня: кого вітати з іменинами цього дня

Цього дня відзначають тільки чоловічі іменини.

День ангела — це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами.

День ангела (іменини) 5 жовтня святкують: Андрій, Веніамін, Кузьма, Макар, Микола, Олександр, Петро, Федір.

Чоловічі іменини

Андрій

Ім'я походить від грецького слова "Андрос", що означає "мужній" або "відважний". Характер Андрія – імпульсивний і непередбачуваний. Складно передбачити, що він зробить наступної хвилини, втім Андрій ніколи не шкодує про зроблене. Мінливість проявляється і в особистому житті. Освідчення в коханні одній дівчині або жінці не завадить йому назавтра ж виказати свою гарячу симпатію іншій, за що жінки часто на нього ображаються.

Веніамін

Веніамін – це ім'я давньоєврейського походження, яке мовою оригіналу звучало як Біньямін. У перекладі має значення "син правої руки". Іноді ще перекладається як "щасливий син", але це більш вільне трактування, хоча воно більше відображає суть. Веніамін – впевнений і самостійний чоловік, який попри свою мужність наділений м'яким і добрим характером. Він користується великою популярністю у жінок, та й взагалі часто стає негласним лідером думок.

Кузьма

У перекладі із грецького Кузьма (Косма) означає "коваль". Кузьма – чутлива людина. Він легко піддається впливу друзів. Не завжди впевнений у собі, хоча буває впертий і наполегливий, іноді безпідставно говорить "ні", що є лише способом самоствердження. Кузьма – мовчазний, терплячий, обов'язковий, добре пристосовується до обставин, любить подорожувати. Чоловік з цим ім'ям вибирає професії, пов'язані з поїздками.

Макар

Макар — це ім'я грецького походження в перекладі з грецького має значення "блаженний", "щасливий". Макар — стриманий, врівноважений і скромний. Ці якості дозволяють йому з легкістю викликати прихильність до себе оточення, а ось користується він цим рідко. Макар не кидає слів на вітер, а якщо пообіцяв що, то зробить все можливе, щоб виконати обіцянку.

Микола

Ім'я походить від давньогрецького імені Ніколаос, що перекладають як "переможець народів". Микола – урівноважений, працьовитий і працездатний чоловік. Він здатний опанувати будь-яку професію, буде добре заробляти. У колективі простий у спілкуванні, товариський. Микола легко захоплюється жінками. У коханні жагучий, але ревнивий.

Олександр

Олександр – це ім'я давньогрецького походження, що в перекладі означає "той, хто захищає людей". У дитинстві Олександру властиві активність, мрійливість та наполегливість. Він любить справляти гарне враження, може бути гарним другом, втім коло його друзів вкрай обмежене. У роботі Олександр найбільшого успіху може досягти у підприємницькій діяльності. Саме відсутність зовнішнього контролю дозволяє йому проявити всі свої таланти.

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Петро

Петро – це ім'я грецького походження і в перекладі означає "скеля" або "камінь". Характерними для Петра рисами можна назвати його прямоту і схильність до незалежності. Він не любить лицемірства і всіляко відстоює своє право говорити те, що думає. Його можна назвати ідеалістом. Петро – це людина з гарячим серцем. Він шукає ідеальні кохання і дружбу.

Федір

Федір – походить від грецького імені Теодорос і означає "дар Божий". Федір – серйозна людина. У роботі до всього підходить відповідально, він вміє знаходити незвичайні та ефективні рішення багатьох складних завдань. Зазвичай дуже турботливий до своєї родини.

Жіночі іменини

Оскільки жіночі імена на сьогодні в православному календарі відсутні, щоб назвати народжену цього дня дівчинку дотримуючись традицій, слід насамперед звернути увагу на найближчі до дня народження дитини дні.

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