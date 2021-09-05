День ангела 6 вересня: кого вітати з іменинами цього дня

День ангела 6 вересня: кого вітати з іменинами цього дня

Цього дня святкують тільки чоловічі іменини.

День ангела — це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами.

День ангела (іменини) 6 вересня святкують: Арсеній, Георгій, Михайло, Максим, Петро.

Чоловічі іменини

Арсеній

Ім'я Арсеній походить з грецької мови і в перекладі означає "чоловічий" або "мужній".

Маленький Арсеній – добродушний, м'який і сором'язливий малюк. Часто ці риси характеру залишаються з ним і в дорослому віці. Малюк любить мріяти і фантазувати. Він легко заводить знайомства, проте справжніх друзів у нього мало.

Дорослий Арсеній іноді схильний недоговорювати або прибрехати для досягнення результату. Професійна діяльність зазвичай пов'язана з умінням добре і розумно говорити, саме тому він часто обирає професію менеджера з продажу, ресторатора або перекладача.

Сімейне життя Арсенія рідко буває успішним. Часто не Арсеній вибирає собі дружину, а саме вона є ініціатором їхніх стосунків. Лідером в їхній родині обов'язково буде його дружина.

Георгій

Георгій – це ім'я давньогрецького походження, у перекладі означає "землероб".

У дитинстві Георгій тримається трохи осторонь від своїх однолітків. Уміє вислухувати свого співрозмовника, йому можна довіритися в дражливій ситуації. Може зберегти чужу таємницю. Здатний добре викладати свої думки в писемній формі. У будь-якій роботі дуже ретельно й серйозно ставиться до дорученої справи.

Загалом він доброзичливий до людей. З жінками Георгій нерішучий, але сімейне життя складається зазвичай щасливо. Єдине, що він не здатний перенести – це брехня. Георгій любить веселі компанії й вечірки.

Михайло

На Близькому Сході ім'я було популярним у євреїв і спочатку звучало як Міхаель і у перекладі означає "той, хто як Бог".

Михайло з малого віку — доброзичливий і товариський хлопець. Він зазвичай має чудову комунікабельність, із ним легко встановлювати контакт. Він не схильний до злопам'ятності, Михайло або пробачає образи або просто їх забуває. В роботі Михайло — відповідальний і наполегливий працівник. Він легко дає раду з роботою, пов'язаною з керівництвом людьми, хоча і не сильно прагне до цього. Прекрасні дані у нього в сфері фінансових послуг та інших сферах, пов'язаних з аналітикою.

Михайло до жінок ставиться з особливою тремтливістю. Він так довго може обожнювати кохану, що недоліки побачить через багато-багато років. Діти для Михайла є дуже важливим складником сімейного життя. Обожнює тішити своїх дітей подарунками та з задоволенням приділяє їм увагу.

Максим

Походження цього імені має римське коріння, а пішло воно від родового імені Maximus. Історики стверджують, що ім'я Максим означає "великий".

Максим — це впевнений чоловік, він прагне досягти значного місця в суспільстві і матеріального добробуту. Максим – комунікабельний і вміє подати себе. В роботі Максим не рветься до особливих висот, але і за маленьку зарплату працювати не буде. Часто його робота пов'язана з його успіхами в точних науках. Він зазвичай вибирає технічні фахи. Максим у родині — чудовий виконавець, який хоче вважати себе при цьому лідером.

Петро

Петро – це ім'я грецького походження і в перекладі означає "скеля" або "камінь".

Характерними для Петра рисами можна назвати його прямоту і схильність до незалежності. Він не любить лицемірства і всіляко відстоює своє право говорити те, що думає. Його можна назвати ідеалістом. Петро – це людина з гарячим серцем. Він шукає ідеальні кохання і дружбу. Петро ніколи не змириться з тим, що його мрії можуть залишитися мріями.

Він має прекрасний аналітичний розум, і його вміння все систематизувати користується великою повагою на роботі.

Сім'я в житті Петра посідає дуже важливе місце. Петро серйозно підходить до вибору супутниці життя і готовий довго її шукати. Зберігає теплі стосунки з батьками і любить великі сімейні свята.

Жіночі іменини

Оскількі жіночі імена на сьогодні в православному календарі відсутні, щоб назвати народжену цього дня дівчинку дотримуючись традицій, слід насамперед звернути увагу на найближчі до дня народження дитини дні.

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