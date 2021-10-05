День ангела 6 жовтня: кого вітати з іменинами цього дня

Цього дня іменини святкують носії 8 імен.

День ангела — це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами.

День ангела (іменини) 6 жовтня святкують: Андрій, Антоніна, Іван, Інокентій, Іраїда, Микола, Петро, Раїса.

Чоловічі іменини

Андрій

Ім'я походить від грецького слова "Андрос", що означає "мужній" або "відважний". Характер Андрія – імпульсивний і непередбачуваний. Складно передбачити, що він зробить наступної хвилини, втім Андрій ніколи не шкодує про зроблене. Мінливість проявляється і в особистому житті. Освідчення в коханні одній дівчині або жінці не завадить йому назавтра ж виказати свою гарячу симпатію іншій, за що жінки часто на нього ображаються.

Іван

Ім'я Іван (Іоанн) означає "помилуваний Богом", "милість Божа", "подарунок Божий". Дорослого Івана характеризують такі риси як спокій і добропорядність. Іван – неквапливий і до поспіху ставиться вкрай негативно. Івани за натурою не лідери, а скоріше такі, яких ведуть за собою. Вони люблять і можуть багато працювати. З таких хлопців виходять чудові інженери і технологи. У сімейних стосунках Іван – це зразковий чоловік і чудовий батько.

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Інокентій

Це ім'я прийшло до нас з Візантії і перекладається як "невинний". Характер у Інокентія поступливий, замкнутий, домосід, акуратний і трошки гидливий, хороший дипломат і любитель тварин. У ранньому дитинстві часто хворіють. Вони дуже скромні і просуваються до мети повільно, важко сходяться і так само нелегко розлучаються з людьми, можуть працювати в мистецтві, і на виробництві, можуть бути церковнослужителями.

Микола

Ім'я походить від давньогрецького імені Ніколаос, що перекладають як "переможець народів". Микола – урівноважений, працьовитий і працездатний чоловік. Він здатний опанувати будь-яку професію, буде добре заробляти. У колективі простий у спілкуванні, товариський. Микола легко захоплюється жінками. У коханні жагучий, але ревнивий.

Петро

Петро – це ім'я грецького походження і в перекладі означає "скеля" або "камінь". Характерними для Петра рисами можна назвати його прямоту і схильність до незалежності. Він не любить лицемірства і всіляко відстоює своє право говорити те, що думає. Його можна назвати ідеалістом. Петро – це людина з гарячим серцем. Він шукає ідеальні кохання і дружбу.

Жіночі іменини

Антоніна

Одна з версій каже, що ім'я Антоніна має грецьке походження і перекладається як "та, що змагається" і "та, що вступає у бій". Характер Антоніни поєднує в собі протилежні риси – м'якість і твердість. Вона може бути веселою і навіть безтурботною, а через хвилину серйозною і зосередженою. Вона відповідальна і раціональна, при цьому ж позитивна і яскрава. Антоніна приємна співрозмовниця і подруга. З нею весело і на неї можна покластися.

Іраїда

Іраїда — це ім'я грецького походження, і означає воно — "з роду Гери". Іраїда — сувора, педантична і цілеспрямована жінка. Вона вимоглива до себе і оточення, а тому не любить пустого часу. Іраїда має чудовий смак і вміє мати гарний вигляд. Вона найчастіше стає успішною і досягає хорошого становища в суспільстві, але її зарозумілість відштовхує від неї людей. З нею можуть почуватися лише такі ж сильні і вольові люди.

Раїса

Ім'я Раїса походить з грецької мови і має значення "безтурботна" або "легковажна". Раїсу можна охарактеризувати, як енергійну, незалежну і спрямовану особу. Вона в міру самолюбна, але вміє дослухатися до чужої думки. Водночас лідерські якості Раїси, що властиві їй з дитинства, тільки посилюються. Раїса вміє захопити людей, адже вона завжди ділиться результатом успіху. Ще однією сильною стороною Раїси можна назвати її комунікативний талант. Вона вміє знаходити спільну мову майже з усіма і її інтерес до співрозмовника абсолютно щирий.

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