День ангела 7 жовтня: кого вітати з іменинами цього дня

Цього дня іменини святкують носії дев'яти імен.

День ангела — це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами.

День ангела (іменини) 7 жовтня святкують: Андрій, Василь, Віталій, Владислав, Давид, Павло, Сергій, Степан, Текля.

Чоловічі іменини

Андрій

Ім'я походить від грецького слова "Андрос", що означає "мужній" або "відважний". Характер Андрія – імпульсивний і непередбачуваний. Складно передбачити, що він зробить наступної хвилини, втім Андрій ніколи не шкодує про зроблене. Мінливість проявляється і в особистому житті. Освідчення в коханні одній дівчині або жінці не завадить йому назавтра ж виказати свою гарячу симпатію іншій, за що жінки часто на нього ображаються.

Василь

Ім'я Василь має грецьке походження і у перекладі означає "царський". Василь не любити квапити події і поспішні ухвалення рішень. Зазвичай він негласний лідер компанії, оскільки однаково найголовніше слово за ним. Найчастіше робота Василя пов'язана з технікою і електронним устаткуванням, але може успішно працювати і в інших галузях. Нерідко сам колектив висуває Василя в керівники.

Віталій

Найпопулярніша версія значення імені — римська. Ім'я Віталій походить від римського прізвиська Vitalis і у перекладі має значення "життєвий" або "сповнений життям". Віталій — добрий, гнучкий і завжди готовий допомогти. Професії Віталія зазвичай пов'язані з точними науками. Він може бути інженером або будівельником. Він досягає певного успіху в будь-якому своєму починанні, але досягнувши середнього рівня зупиняється.

Владислав

Владислав — слов'янське ім'я, що означає "володіє", "владика". Власник імені дуже любить баланс і гармонію. Це досить натхненний і емоційний чоловік, але тільки в тій сфері, яка йому близька за духом. Владислав прагне створити навколо себе сприятливу атмосферу, вміє відстоювати свої особисті інтереси. Має інтуїцію, яка дозволяє осягати йому сутність того, що відбувається і правильно інтерпретувати факти. Власникові цього імені не властивий альтруїзм, але Владислав не позбавлений доброти і має чудові людські якості і велику глибину почуттів.

Давид

З ім'ям Давид пов'язані всі аврамічні релігії, такі як християнство, іслам і іудаїзм. У перекладі з івриту ім'я Давид означає "улюблений" або "улюбленець". Давида від самого дитинства характеризує цілісність і прекрасний баланс якостей. Зазвичай Давид виростає сміливим і наполегливим чоловіком. Впевненість в своїх силах і добродушність завжди притягує людей. У Давида багато друзів і гарних товаришів, що нерідко допомагає йому в житті.

Павло

Ім'я Павло прийшло до нас з латинської мови і у перекладі має значення "малий" або "невеликий". Павло приділяє щиру увагу до оточення, він дуже відкрита людина. Робота і бажання заробляти властиві для Павла. Він працьовитий і наполегливий.

Сергій

Як стверджують історики, Сергій – це римське родове ім'я. Більш глибока етимологія імені важка, оскільки сам рід Сергіїв зараховує себе аж до етрусків, а то і до троянців. Деякі фахівці стверджують, що значення ім'я Сергій – "високий" або "знатний". Всі Сергії досить образливі. Їх можна зачепити навіть найменшою критикою. Сергій дуже непередбачуваний. У нього хороша інтуїція, він здатен бачити людей наскрізь. З ним неможливо не посваритися і важко ужитися.

Степан

Лінгвісти стверджують, що ім'я Степан походить від грецького імені Стефанос і у перекладі воно означає "вінець" або "вінок". Степан - це серйозний і привабливий чоловік. Він психологічно стійкий, а його сильний характер привертає до себе чимало людей. Так само люди помічають сильну волю Степана, що робить його ще більш популярним. Він не любить займатися саморекламою і не кидає слів на вітер. У Степана завжди багато друзів і товаришів.

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Жіночі іменини

Текля

У перекладі з давньогрецької мови означає ім'я Текля означає "слава Божа". На перший погляд Текля може здатися дещо ексцентричною. Безпека, стабільність і комфорт в спілкуванні дуже важливі для неї, у неї тривожний характер, вона швидко втомлюється від повсякденної рутини, але вивести її з спокійного стану дуже складно. Уміння спокійно дивитися на багато речей, не кидатися стрімголов в авантюри — одна з рис характеру Теклі.

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