День ангела 8 лютого: кого вітати з іменинами цього дня

День ангела 8 лютого: кого вітати з іменинами цього дня

День ангела — вшанування пам’яті святого чи мученика, ім’я якого носить дитина. Церква стверджує, що саме в цей момент створюється особливий духовний зв’язок між покровителем небес та християнином. ТСН.ua підготував для вас перелік імен, які 8 лютого святкують свій День Ангела.

8 лютого 2022 року свої іменини святкують володарі 10 імен: Гавриїл, Аркадій, Іван, Давид, Клим, Йосип, Семен, Петро, Федір, Марія.

Чоловічі імена 8 лютого

Гавриїл

Це давньоарамейське ім’я, яке означає “сильний чоловік”. В дитинстві Гавриїл справляє враження замкнутого в собі хлопчика. Він має чутливу нервову систему, а тому важко переживає образи. В дорослому віці стає завзятим, має високі амбіції. Цікаві факти про ім’я Гавриїл: прагне досягти успіху у житті, а тому намагається робити свою роботу якнайкраще.

Аркадій

Грецьке ім’я, яке перекладається як “житель Аркадії”. В дитинстві Аркадія люблять усі члени сім’ї, адже він вміє викликати захоплення і розчулення. Незважаючи на атмосферу всезагального поклоніння, хлопчик залишається добрим, готовий прийти на допомогу. В дорослому віці стає товариським. Вміє загасити будь-які конфлікти. Цікаві факти про ім’я Аркадій: в його житті головну роль відіграє сім’я, він завжди залишається вірним дружині.

Іван

Походить від давньоіудейського імені, яке означає “милість Божа”. В дитинстві Іван добрий і чуйний хлопчик. Надзвичайно сильно прив’язаний до своєї матері. В дорослому віці стає неквапливим, спокійним. Цікаві факти про ім’я Іван: любить працювати руками, а тому обирає професії, де його вміння потрібні.

8 лютого іменини святкують Гавриїл, Аркадій, Іван, Давид / Pexels

Давид

Ім’я в перекладі з івриту означає “улюбленець”. В дитинстві Давид веселий, врівноважений і впевнений в собі. Він легко знаходить спільну мову з однолітками. В дорослому віці стає наполегливим і сміливим. Цікаві факти про ім’я Давид: довго обирає супутницю життя, адже сім’я для нього головне.

Клим

Походить від латинського імені “Климент”, що перекладається як “людяний”. В дитинстві Клим відрізняється особливою тягою до знань, спокійний і врівноважений хлопчик. В дорослому віці стає ще й завзятим і прагматичним. Цікаві факти про ім’я Клим: працьовитий чоловік, який досягає успіху в будь-якій професії.

Йосип

Давньоєврейське біблійне ім’я, яке означає “нехай Бог винагородить”. В дитинстві Йосип дуже рухливий і не розуміє тих, хто любить сидіти вдома. В дорослому віці стає потайливим, впертим. Цікаві факти про ім’я Йосип: має розвинені аналітичні здібності.

8 лютого день ангела святкують Клим, Йосип, Семен, Петро, Федір / Pexels

Семен

Прийшло до нас з давньоєврейської мови і перекладається як “почутий Богом у молитві”. В дитинстві Семен незлобливий, м’який, добрий. Це гарний друг, який прийде на допомогу у скрутну хвилину. В дорослому віці стає серйозним та наполегливим. Цікаві факти про ім’я Семен: господарський чоловік, який вміє працювати по дому.

Петро

Грецьке ім’я, що означає “скеля”. В дитинстві Петро дуже допитливий, гарно вчиться. Може бути музично обдарованим. В дорослому віці стає серйозним, має аналітичний склад розуму. Цікаві факти про ім’я Петро: не квапиться вибрати дружину, довго перевіряє кожну жінку.

Федір

Ім’я давньогрецького походження, яке перекладається як “подарунок Бога”. В дитинстві Федір мовчазний, впертий, похмурий. Може тихенько собі гратися на самоті. В дорослому віці стає доброзичливим і неконфліктним. Цікаві факти про ім’я Федір: буде пропонувати руку і серце лише тоді, коли буде впевнений в своєму виборі.

Жіночі імена 8 лютого

8 лютого іменини святкує Марія / Pexels

Марія

Походить від давньоєврейського імені, яке означає “безтурботна”. В дитинстві Марія лагідна і дуже добра дівчинка. Водночас, ще в ранньому віці у неї з’являється почуття власної гідності. Дорослішаючи, Марія стає активною, вміє планувати своє майбутнє. Цікаві факти про ім’я Марія: дуже цінує спокій і гармонію, а тому може залишатися самотньою.

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