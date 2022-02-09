День ангела 9 лютого: кого вітати з іменинами цього дня

День ангела — вшанування пам’яті святого чи мученика, ім’я якого носить дитина. Церква стверджує, що саме в цей момент створюється особливий духовний зв’язок між покровителем небес та християнином. ТСН.ua підготував для вас перелік імен, які 9 лютого святкують свій День Ангела.

9 лютого 2022 року свої іменини святкують володарі 3 імен: Петро, Іоанн (Іван), Дмитро.

Чоловічі імена 9 лютого

Петро

Ім’я прийшло до нас з грецької мови і означає “скеля”, “камінь”. В дитинстві у Петра починають проявлятися організаторські здібності, які залишаться у нього до кінця життя. З ним приємно спілкуватися, він добре вчиться. В дорослому віці стає дещо авторитарним. Хоча чудово приховує цю рису характеру від інших. Цікаві факти про ім’я Петро: якщо ближче познайомитися з цим чоловіком, то помітно, що він наївний веселун.

Іоанн (Іван)

Походить від давньоіудейського імені, яке означає “подарунок Божий”. В дитинстві Іван чуйний, щирий і добрий хлопчик. З ним не виникає жодних проблем, хоча він і залежить від думки оточуючих. В дорослому віці стає добропорядним, спокійним і неквапливим. Інколи його повільність шкодить йому самому. Цього чоловіка вкрай важко вивести з себе. Цікаві факти про ім’я Іван: зазвичай любить фізичну працю.

9 лютого іменини святкують Петро, Іван і Дмитро / Pexels

Дмитро

Це ім’я має грецьке коріння і перекладається як “землероб”. В дитинстві Дмитро імпульсивний, хоч і дещо замкнутий в собі. Не відрізняється дипломатичністю, а просто говорить правду, якою б неприємною вона не була. В дорослому віці стає ще більш прямолінійним, але це не заважає йому знаходити друзів і заводити серйозні стосунки. Цікаві факти про ім’я Дмитро: відрізняється аналітичним складом розуму, добре ладнає з комп’ютерами.

Жіночі імена 9 лютого

9 лютого іменини святкують лише чоловіки.

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