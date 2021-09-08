День ангела 9 вересня: кого вітати з іменинами цього дня

День ангела 9 вересня: кого вітати з іменинами цього дня

9 вересня іменини святкують носії семи імен.

День ангела — це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами.

День ангела (іменини) 9 вересня святкують: Анфіса, Володимир, Дмитро, Іван, Михайло, Олександр, Степан.

Чоловічі іменини

Володимир

Значення імені Володимир утворюється з двох коренів явно споріднених зі старонімецькою мовою, а за деякими теоріями і більш ранній індоєвропейської основі мов. Значення ім'я Володимир – "велика сила" або "велика влада".

На роботі Володимир – трудоголік. Любить доводити справу до кінця і дуже нервово реагує, якщо його відволікають по дрібницях. Сумлінний, але не любить поспіху. Стосунки зі співробітниками у Володимира хороші і часто навіть дружні, але це більше такий стиль спілкування. По справжньому в близьке коло людей Володі потрапити вкрай складно.

У родині Володимир – оплот спокою. Не любить різких рухів в житті і той же принцип переносить в сім'ю. Рідко розлучається, оскільки це не в його стилі, але бувають винятки. Від нього не потрібно очікувати океану пристрасті, а скоріше надійного партнера. Дітей любить, але здебільшого займатися ім'я доведеться все ж дружині Володимира.

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Дмитро

Стародавні греки вважали, що ім'я Дмитро означає "присвячений богині Деметрі".

Маленькій Дмитрик зазвичай більш схожий на маму, але з віком це стає не так помітно. Він хороший малюк і легко знаходить спільну мову з однолітками.

Дорослий Дмитро – наполегливий, винахідливий і з оригінальним складом розуму. Його наполегливість легко передається оточенню. Дмитро – надійний і хороший друг. Аналітичний розум і кмітливість Дмитра допомагають йому швидко просуватися по службі. Він вміє справляти гарне враження, що дає йому ще одну конкурентну перевагу в житті.

Надійність і ґрунтовність Дмитра роблять з нього доброго чоловіка і люблячого батька.

Іван

Ім'я Іван (Іоанн) означає "помилуваний Богом", "милість Божа", "подарунок Божий".

Дорослого Івана характеризують такі риси як спокій і добропорядність. Іван – неквапливий і до поспіху ставиться вкрай негативно. Івани за натурою не лідери, а скоріше такі, яких ведуть за собою. Вони люблять і можуть багато працювати. У бізнесі легко вирішують організаційні питання, впевнено почуваються в оточенні творчих людей. З таких хлопців виходять чудові інженери і технологи. Їхнє серйозне ставлення до роботи викликає повагу колег і керівництва.

У сімейних стосунках Іван – це зразковий чоловік і чудовий батько. Він ретельно підходить до вибору коханої. Зазвичай Іван – ідеальний батько, хоча іноді надмірно балує дітей.

Михайло

На Близькому Сході ім'я було популярним у євреїв і спочатку звучало як Міхаель і у перекладі означає "той, хто як Бог".

Михайло з малого віку — доброзичливий і товариський хлопець. Він зазвичай має чудову комунікабельність, із ним легко встановлювати контакт. Він не схильний до злопам'ятності, Михайло або пробачає образи або просто їх забуває. В роботі Михайло — відповідальний і наполегливий працівник. Він легко дає раду з роботою, пов'язаною з керівництвом людьми, хоча і не сильно прагне до цього. Прекрасні дані у нього в сфері фінансових послуг та інших сферах, пов'язаних з аналітикою.

Михайло до жінок ставиться з особливою тремтливістю. Він так довго може обожнювати кохану, що недоліки побачить через багато-багато років. Діти для Михайла є дуже важливим складником сімейного життя. Обожнює тішити своїх дітей подарунками та з задоволенням приділяє їм увагу.

Олександр

Олександр – це ім'я давньогрецького походження, що в перекладі означає "той, що захищає людей".

У дитинстві Олександру властиві активність, мрійливість та наполегливість. Він любить справляти гарне враження, може бути гарним другом, втім коло його друзів вкрай обмежене.

У роботі Олександр найбільшого успіху може досягти у підприємницькій діяльності. Саме відсутність зовнішнього контролю дозволяє йому проявити всі свої таланти.

Сімейні стосунки в житті Олександра посідають одне з найважливіших місць. Він люблячий чоловік і батько, обожнює балувати своїх домашніх різними подарунками і приємними сюрпризами.

Степан

Ім'я походить від давньогрецького слова "стефанос" і означає "вінок".

Маленький Степанко – веселий і непосидючий хлопчисько. Він активний, легко знайомиться з однолітками, часто навіть стає їхнім лідером. Хлопчик вміє справляти приємне враження на дорослих. Батькам може завдавати турбот своїм невгамовним характером, а вчителі будуть його побоюватися за спостережливість і гострі зауваження, які він робить, коли помічає помилки дорослих.

Степан може вибрати професію, пов'язану із творчим напрямом. Він буде гарним художником, модельєром, архітектором. У Степана багато друзів і знайомих, для нього відчинені всі двері. Швидко орієнтується в новій атмосфері. Особливо добре почувається в жіночому товаристві.

У сімейному житті стосунки Степана із дружиною будуть складатися не так безхмарно. Надмірна товариськість буде давати привід для ревнощів. Можливе розлучення й новий шлюб. Дітьми займається час від часу, перекладаючи всі турботи, пов'язані з їхнім вихованням, на дружину.

Жіночі іменини

Анфіса

Фахівці стверджують, що Анфіса – це ім'я грецького походження і в перекладі означає "квітка".

Дорослу Анфісу дуже важко зрозуміти. Зовні вона скромна і добросерда, але під час близького знайомства стають помітні гордість, схильність до "роботи на публіку". Це звичайно не додає їй друзів, але вона з цього приводу не переживає. Анфіса – досить цілеспрямована особа, що доповнюється невгамовною тягою до красивого життя. Саме бажання досягти успіху і буде її головною рушійною силою на все життя.

У сімейному житті Анфіса буде щаслива, але тільки якщо вийде заміж, по-справжньому закохавшись в чоловіка. Вона вміє подобатися чоловікам і всіляко цим користується. Народження дітей сильно вплине на її життя, Анфіса стане щасливою і турботливою мамою.

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