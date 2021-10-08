День ангела 9 жовтня: кого вітати з іменинами цього дня

Цього дня святкують тільки чоловічі іменини.

День ангела — це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами.

День ангела (іменини) 9 жовтня святкують: Володимир, Дмитро, Єфрем, Іван, Микола, Олександр, Тихон.

Чоловічі іменини

Володимир

Значення імені Володимир утворюється з двох коренів явно споріднених зі старонімецькою мовою. Значення ім'я Володимир – "велика сила" або "велика влада". На роботі Володимир – трудоголік. Любить доводити справу до кінця і дуже нервово реагує, якщо його відволікають по дрібницях. Сумлінний, але не любить поспіху. По справжньому в близьке коло людей Володі потрапити вкрай складно. У родині Володимир – оплот спокою. Не любить різких рухів в житті і той же принцип переносить в сім'ю.

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Дмитро

Стародавні греки вважали, що ім'я Дмитро означає "присвячений богині Деметрі". Дмитро – наполегливий, винахідливий і з оригінальним складом розуму чоловік. Його наполегливість легко передається оточенню. Дмитро – надійний і хороший друг. Аналітичний розум і кмітливість Дмитра допомагають йому швидко просуватися по службі. Він вміє справляти гарне враження, що дає йому ще одну конкурентну перевагу в житті. Надійність і ґрунтовність Дмитра роблять з нього доброго чоловіка і люблячого батька.

Єфрем

Ім'я Єфрем походить від давньоєврейського імені Ефрайім, що у перекладі означає "плідний". Єфрем має трохи похмурий і замкнутий характер. Однак із роками ці якості переходять в стриманість. До будь-якої справи Єфрем ставиться серйозно і відповідально. Загалом він має вибуховий темперамент, тому від чоловіків із цим ім'ям не варто чекати на спокій і врівноваженість. Відповідальність, із якою Єфрем ставиться до роботи, певною мірою перешкоджає його особистому життю.

Іван

Ім'я Іван (Іоанн) означає "помилуваний Богом", "милість Божа", "подарунок Божий". Дорослого Івана характеризують такі риси як спокій і добропорядність. Іван – неквапливий і до поспіху ставиться вкрай негативно. Івани за натурою не лідери, а скоріше такі, яких ведуть за собою. Вони люблять і можуть багато працювати. З таких хлопців виходять чудові інженери і технологи. У сімейних стосунках Іван – це зразковий чоловік і чудовий батько.

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Микола

Ім'я походить від давньогрецького імені Ніколаос, що перекладають як "переможець народів". Микола – урівноважений, працьовитий і працездатний чоловік. Він здатний опанувати будь-яку професію, буде добре заробляти. У колективі простий у спілкуванні, товариський. Микола легко захоплюється жінками. У коханні жагучий, але ревнивий.

Олександр

Олександр – це ім'я давньогрецького походження, що в перекладі означає "той, хто захищає людей". У дитинстві Олександру властиві активність, мрійливість та наполегливість. Він любить справляти гарне враження, може бути гарним другом, втім коло його друзів вкрай обмежене. У роботі Олександр найбільшого успіху може досягти у підприємницькій діяльності. Саме відсутність зовнішнього контролю дозволяє йому проявити всі свої таланти.

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Тихон

Тихон вважається ім'ям грецького походження, і походить від імені богині удачі Тюхе. Деякі фахівці все ж стверджують, що ім'я Тихон означає "випадок", "удача" або "доля". Тихон – справжній щирий друг, дорожить честю, любить спорт і має непогані спортивні завдатки. Він спокійний і цілеспрямований, вміє досягати поставленої мети, все прораховує, а вже потім береться до справи.

Жіночі іменини

Оскільки жіночі імена на сьогодні в православному календарі відсутні, щоб назвати народжену цього дня дівчинку дотримуючись традицій, слід насамперед звернути увагу на найближчі до дня народження дитини дні.

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