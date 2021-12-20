День ангела цього тижня: кого вітати з іменинами 20-26 грудня

День ангела цього тижня: кого вітати з іменинами 20-26 грудня

Дізнайтеся, кого можна привітати з Днем ангела протягом тижня 20-26 грудня.

День ангела — це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами. ТСН.ua підготував перелік іменин, які відзначатимуться протягом тижня 20-26 грудня. Тут можна ознайомитись, кого зі свого оточення протягом тижня можна привітати з іменинами.

День ангела 20 грудня

День ангела 20 грудня відзначають тільки чоловіки: Антон, Василь, Григорій, Іван, Ігнатій, Лев, Михайло, Павло, Петро, Сергій.

Ім'я Антон у перекладі з давньоримського означає "той, що вступає у бій".

у перекладі з давньоримського означає "той, що вступає у бій". Ім'я Василь має грецьке походження і у перекладі означає "царський".

має грецьке походження і у перекладі означає "царський". Ім'я Григорій походить від давньогрецького слова, що означає "несплячий".

походить від давньогрецького слова, що означає "несплячий". Ім'я Іван (Іоанн) означає "помилуваний Богом", "милість Божа", "подарунок Божий".

(Іоанн) означає "помилуваний Богом", "милість Божа", "подарунок Божий". Ім'я Ігнатій перекладається з латині як "вогненний", а за іншою версією — "ненароджений".

перекладається з латині як "вогненний", а за іншою версією — "ненароджений". Лев — це чоловіче ім'я з нез'ясованою етимологією. Воно може походити як від латинського слова "Leo", так і від грецького слова "Λέων". В обох випадках ім'я Лев означає "лев".

— це чоловіче ім'я з нез'ясованою етимологією. Воно може походити як від латинського слова "Leo", так і від грецького слова "Λέων". В обох випадках ім'я Лев означає "лев". На Близькому Сході ім'я Михайло було популярним у євреїв і спочатку звучало як Міхаель і у перекладі означає "той, хто як Бог".

було популярним у євреїв і спочатку звучало як Міхаель і у перекладі означає "той, хто як Бог". Ім'я Павло прийшло до нас з латинської мови і у перекладі має значення "малий" або "невеликий".

прийшло до нас з латинської мови і у перекладі має значення "малий" або "невеликий". Петро – це ім'я грецького походження і в перекладі означає "скеля" або "камінь".

– це ім'я грецького походження і в перекладі означає "скеля" або "камінь". Як стверджують історики, Сергій – це римське родове ім'я, у перекладі воно означає "високий" або "знатний".

Детальніше про значення імен 20 грудня читайте за посиланням.

День ангела 21 грудня

З іменинами 21 грудня можна привітати Анфісу, Вікторію, Кирила, та Сергія.

Фахівці стверджують, що Анфіса – це ім'я грецького походження, і в перекладі означає "квітка". Її можна охарактеризувати як скромну, спокійн і водночас цілеспрямовану людину.

Вікторія – це ім'я латинського походження і у перекладі означає "переможниця". Вікторія має аналітичний розум і під час ухвалення рішень більш схильна покладатися на логіку, ніж на інтуїцію.

У перекладі з грецького ім'я Кирило має значення "пан" або "владика". Кирило спокійний і життєрадісний чоловік з прекрасним почуттям гумору, що контрастує із залізною волею та серйозним ставленням до багатьох речей.

День ангела 22 грудня

22 грудня іменини святкують носії п'яти імен: Ганна, Василь, Володимир, Олександр, Степан.

Оскільки цього дня православні віряни вшановують святу Ганну - матір Пресвятої Богородиці, яка зачала Діву Марію саме цього дня, 22 грудня заведено вітати всіх носительок імені Ганна з Днем ангела.

Привітання Ганни з іменинами

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День ангела 23 грудня

Іменини 23 грудня відзначають носії 19 імен: Анатолій, Ангеліна, Ганна, Григорій, Євген, Євдокія, Іван, Костянтин, Михайло, Микола, Олександр, Олександра, Олексій, Петро, Сергій, Степан, Тетяна, Фекла, Яків.

День ангела 24 грудня

Іменини 24 грудня відзначають: Вікентій, Данило, Іван, Леонтій, Микола, Омелян, Петро, Терентій.

Ім'я Вікентій походить з латинської мови і у перекладі означає "переможець".

походить з латинської мови і у перекладі означає "переможець". У перекладі з давньоєврейської ім'я Данило означає "суддя мій Бог" або "Бог мій суддя".

означає "суддя мій Бог" або "Бог мій суддя". У перекладі з давньогрецької ім'я Леонтій означає "лев'ячий".

означає "лев'ячий". Ім'я Микола походить від давньогрецького імені Ніколаос, що перекладають як "переможець народів".

походить від давньогрецького імені Ніколаос, що перекладають як "переможець народів". У перекладі з латинської мови ім'я Омелян означає "суперник", "учасник змагання", або з грецької - "улесливий".

означає "суперник", "учасник змагання", або з грецької - "улесливий". Ім'я Терентій походить з Візантії і у перекладі з латини воно означає "витончений".

День ангела 25 грудня

25 грудня іменини відзначає лише Олександр.

Олександр – це ім'я давньогрецького походження, що в перекладі означає "той, хто захищає людей". У дитинстві Олександру властиві активність, мрійливість та наполегливість. Він любить справляти гарне враження, може бути гарним другом, втім коло його друзів вкрай обмежене. У роботі Олександр найбільшого успіху може досягти у підприємницькій діяльності. Саме відсутність зовнішнього контролю дозволяє йому проявити всі свої таланти.

День ангела 26 грудня

У неділю, 26 грудня, іменини відзначають носії 15 імен: Анастасія, Аркадій, Арсеній, Василь, Володимир, Гаврило, Герман, Григорій, Євген, Микола, Олександр, Олексій, Омелян, Орест, Яків.

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