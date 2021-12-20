День ангела цього тижня: кого вітати з іменинами 20-26 грудня

Дізнайтеся, кого можна привітати з Днем ангела протягом тижня 20-26 грудня.
День ангела — це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами. ТСН.ua підготував перелік іменин, які відзначатимуться протягом тижня 20-26 грудня. Тут можна ознайомитись, кого зі свого оточення протягом тижня можна привітати з іменинами.
День ангела 20 грудня
День ангела 20 грудня відзначають тільки чоловіки: Антон, Василь, Григорій, Іван, Ігнатій, Лев, Михайло, Павло, Петро, Сергій.
- Ім'я Антон у перекладі з давньоримського означає "той, що вступає у бій".
- Ім'я Василь має грецьке походження і у перекладі означає "царський".
- Ім'я Григорій походить від давньогрецького слова, що означає "несплячий".
- Ім'я Іван (Іоанн) означає "помилуваний Богом", "милість Божа", "подарунок Божий".
- Ім'я Ігнатій перекладається з латині як "вогненний", а за іншою версією — "ненароджений".
- Лев — це чоловіче ім'я з нез'ясованою етимологією. Воно може походити як від латинського слова "Leo", так і від грецького слова "Λέων". В обох випадках ім'я Лев означає "лев".
- На Близькому Сході ім'я Михайло було популярним у євреїв і спочатку звучало як Міхаель і у перекладі означає "той, хто як Бог".
- Ім'я Павло прийшло до нас з латинської мови і у перекладі має значення "малий" або "невеликий".
- Петро – це ім'я грецького походження і в перекладі означає "скеля" або "камінь".
- Як стверджують історики, Сергій – це римське родове ім'я, у перекладі воно означає "високий" або "знатний".
Детальніше про значення імен 20 грудня читайте за посиланням.
День ангела 21 грудня
З іменинами 21 грудня можна привітати Анфісу, Вікторію, Кирила, та Сергія.
Фахівці стверджують, що Анфіса – це ім'я грецького походження, і в перекладі означає "квітка". Її можна охарактеризувати як скромну, спокійн і водночас цілеспрямовану людину.
Вікторія – це ім'я латинського походження і у перекладі означає "переможниця". Вікторія має аналітичний розум і під час ухвалення рішень більш схильна покладатися на логіку, ніж на інтуїцію.
У перекладі з грецького ім'я Кирило має значення "пан" або "владика". Кирило спокійний і життєрадісний чоловік з прекрасним почуттям гумору, що контрастує із залізною волею та серйозним ставленням до багатьох речей.
День ангела 22 грудня
22 грудня іменини святкують носії п'яти імен: Ганна, Василь, Володимир, Олександр, Степан.
Оскільки цього дня православні віряни вшановують святу Ганну - матір Пресвятої Богородиці, яка зачала Діву Марію саме цього дня, 22 грудня заведено вітати всіх носительок імені Ганна з Днем ангела.
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День ангела 23 грудня
Іменини 23 грудня відзначають носії 19 імен: Анатолій, Ангеліна, Ганна, Григорій, Євген, Євдокія, Іван, Костянтин, Михайло, Микола, Олександр, Олександра, Олексій, Петро, Сергій, Степан, Тетяна, Фекла, Яків.
День ангела 24 грудня
Іменини 24 грудня відзначають: Вікентій, Данило, Іван, Леонтій, Микола, Омелян, Петро, Терентій.
- Ім'я Вікентій походить з латинської мови і у перекладі означає "переможець".
- У перекладі з давньоєврейської ім'я Данило означає "суддя мій Бог" або "Бог мій суддя".
- У перекладі з давньогрецької ім'я Леонтій означає "лев'ячий".
- Ім'я Микола походить від давньогрецького імені Ніколаос, що перекладають як "переможець народів".
- У перекладі з латинської мови ім'я Омелян означає "суперник", "учасник змагання", або з грецької - "улесливий".
- Ім'я Терентій походить з Візантії і у перекладі з латини воно означає "витончений".
День ангела 25 грудня
25 грудня іменини відзначає лише Олександр.
Олександр – це ім'я давньогрецького походження, що в перекладі означає "той, хто захищає людей". У дитинстві Олександру властиві активність, мрійливість та наполегливість. Він любить справляти гарне враження, може бути гарним другом, втім коло його друзів вкрай обмежене. У роботі Олександр найбільшого успіху може досягти у підприємницькій діяльності. Саме відсутність зовнішнього контролю дозволяє йому проявити всі свої таланти.
День ангела 26 грудня
У неділю, 26 грудня, іменини відзначають носії 15 імен: Анастасія, Аркадій, Арсеній, Василь, Володимир, Гаврило, Герман, Григорій, Євген, Микола, Олександр, Олексій, Омелян, Орест, Яків.
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