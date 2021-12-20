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День ангела цього тижня: кого вітати з іменинами 20-26 грудня

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День ангела цього тижня: кого вітати з іменинами 20-26 грудня

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Дізнайтеся, кого можна привітати з Днем ангела протягом тижня 20-26 грудня.

День ангела — це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами. ТСН.ua підготував перелік іменин, які відзначатимуться протягом тижня 20-26 грудня. Тут можна ознайомитись, кого зі свого оточення протягом тижня можна привітати з іменинами.

День ангела 20 грудня

День ангела 20 грудня відзначають тільки чоловіки: Антон, Василь, Григорій, Іван, Ігнатій, Лев, Михайло, Павло, Петро, Сергій.

  • Ім'я Антон у перекладі з давньоримського означає "той, що вступає у бій". 
  • Ім'я Василь має грецьке походження і у перекладі означає "царський". 
  • Ім'я Григорій походить від давньогрецького слова, що означає "несплячий". 
  • Ім'я Іван (Іоанн) означає "помилуваний Богом", "милість Божа", "подарунок Божий". 
  • Ім'я Ігнатій перекладається з латині як "вогненний", а за іншою версією — "ненароджений".
  • Лев — це чоловіче ім'я з нез'ясованою етимологією. Воно може походити як від латинського слова "Leo", так і від грецького слова "Λέων". В обох випадках ім'я Лев означає "лев". 
  • На Близькому Сході ім'я Михайло було популярним у євреїв і спочатку звучало як Міхаель і у перекладі означає "той, хто як Бог". 
  • Ім'я Павло прийшло до нас з латинської мови і у перекладі має значення "малий" або "невеликий". 
  • Петро – це ім'я грецького походження і в перекладі означає "скеля" або "камінь". 
  • Як стверджують історики, Сергій – це римське родове ім'я, у перекладі воно означає  "високий" або "знатний".

Детальніше про значення імен 20 грудня читайте за посиланням.

День ангела 21 грудня

З іменинами 21 грудня можна привітати Анфісу, Вікторію, Кирила, та Сергія.

Фахівці стверджують, що Анфіса – це ім'я грецького походження, і в перекладі означає "квітка". Її можна охарактеризувати як скромну, спокійн і водночас цілеспрямовану людину. 

Вікторія – це ім'я латинського походження і у перекладі означає "переможниця". Вікторія має аналітичний розум і під час ухвалення рішень більш схильна покладатися на логіку, ніж на інтуїцію.

У перекладі з грецького ім'я Кирило має значення "пан" або "владика". Кирило спокійний і життєрадісний чоловік з прекрасним почуттям гумору, що контрастує із залізною волею та серйозним ставленням до багатьох речей.

День ангела 22 грудня

22 грудня іменини святкують носії п'яти імен: Ганна, Василь, Володимир, Олександр, Степан.

Оскільки цього дня православні віряни вшановують святу Ганну - матір Пресвятої Богородиці, яка зачала Діву Марію саме цього дня, 22 грудня заведено вітати всіх носительок імені Ганна з Днем ангела. 

Привітання Ганни з іменинами / ©
Привітання Ганни з іменинами

Читайте також: З Днем ангела Ганни: оригінальні привітання з іменинами у віршах, листівках і картинках

День ангела 23 грудня

Іменини 23 грудня відзначають носії 19 імен:  Анатолій, Ангеліна, Ганна, Григорій, Євген, Євдокія, Іван, Костянтин, Михайло, Микола, Олександр, Олександра, Олексій, Петро, Сергій, Степан, Тетяна, Фекла, Яків.

День ангела 24 грудня

Іменини 24 грудня відзначають: Вікентій, Данило, Іван, Леонтій, Микола, Омелян, Петро, Терентій.

  • Ім'я Вікентій походить з латинської мови і у перекладі означає "переможець".
  • У перекладі з давньоєврейської ім'я Данило означає "суддя мій Бог" або "Бог мій суддя". 
  • У перекладі з давньогрецької ім'я Леонтій означає "лев'ячий". 
  • Ім'я Микола походить від давньогрецького імені Ніколаос, що перекладають як "переможець народів". 
  • У перекладі з латинської мови ім'я Омелян означає "суперник", "учасник змагання", або з грецької - "улесливий".
  • Ім'я Терентій походить з Візантії і у перекладі з латини воно означає "витончений".

День ангела 25 грудня

25 грудня іменини відзначає лише Олександр. 

Олександр – це ім'я давньогрецького походження, що в перекладі означає "той, хто захищає людей". У дитинстві Олександру властиві активність, мрійливість та наполегливість. Він любить справляти гарне враження, може бути гарним другом, втім коло його друзів вкрай обмежене. У роботі Олександр найбільшого успіху може досягти у підприємницькій діяльності. Саме відсутність зовнішнього контролю дозволяє йому проявити всі свої таланти.

День ангела 26 грудня

У неділю, 26 грудня, іменини відзначають носії 15 імен: Анастасія, Аркадій, Арсеній, Василь, Володимир, Гаврило, Герман, Григорій, Євген, Микола, Олександр, Олексій, Омелян, Орест, Яків.

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