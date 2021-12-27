День ангела цього тижня: кого вітати з іменинами 27 грудня - 2 січня

Дізнайтеся, кого можна привітати з Днем ангела протягом тижня 27 грудня - 2 січня.

День ангела — це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами. ТСН.ua підготував перелік іменин, які відзначатимуться протягом тижня 27 грудня - 2 січня. Тут можна ознайомитись, кого зі свого оточення протягом тижня можна привітати з іменинами.

День ангела 27 грудня

Іменини 27 грудня відзначають Іларіон та Микола.

Іларіон – це ім'я грецького походження і у перекладі має значення "веселий" або "радісний". Дорослий Іларіон так само, як і в дитячому віці все сором'язливий і нерішучий. Він закритий чоловік, до якого складно знайти підхід. Він вміє по-справжньому веселитися і відпочивати, але розслабитися може тільки в колі довірених осіб.

Ім'я Микола походить від давньогрецького імені Ніколаос, що перекладають як "переможець народів". Микола – урівноважений, працьовитий і працездатний чоловік. Він здатний опанувати будь-яку професію, буде добре заробляти. У колективі простий у спілкуванні, товариський. Микола легко захоплюється жінками. У коханні жагучий, але ревнивий.

День ангела 28 грудня

28 грудня іменини відзначають лише чоловіки: Василь, Іларіон, Олександр, Павло, Степан.

Ім'я Василь має грецьке походження і у перекладі означає "царський".

має грецьке походження і у перекладі означає "царський". Іларіон – це ім'я грецького походження і у перекладі має значення "веселий" або "радісний".

– це ім'я грецького походження і у перекладі має значення "веселий" або "радісний". Олександр – це ім'я давньогрецького походження, що в перекладі означає "той, хто захищає людей".

– це ім'я давньогрецького походження, що в перекладі означає "той, хто захищає людей". Ім'я Павло прийшло до нас з латинської мови і у перекладі має значення "малий" або "невеликий".

прийшло до нас з латинської мови і у перекладі має значення "малий" або "невеликий". Лінгвісти стверджують, що ім'я Степан походить від грецького імені Стефанос і у перекладі воно означає "вінець" або "вінок".

День ангела 29 грудня

29 грудня іменини відзначають носії 11 імен: Аркадій, Володимир, Ілля, Макар, Марина, Микола, Олександр, Павло, Петро, Семен, Софія.

День ангела 30 грудня

30 грудня іменини відзначають: Данило, Денис, Іван, Микита, Микола, Олександр, Петро, Сергій.

Православні віряни цього дня вшановують пам'ять святого Данила, тож цей день особливий саме для тих чоловіків, що є носіями імені Данило. Привітайте Данил цього дня з Днем ангела.

День ангела 31 грудня

31 грудня іменини святкують носії 19 імен: Віра, Віктор, Володимир, Георгій, Єлизавета, Зоя, Іван, Ілля, Марк, Мартін, Михайло, Модест, Микола, Севастян, Семен, Сергій, Софія, Тадей, Федір.

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День ангела 1 січня

1 січня день ангела відзначають Ілля, Григорій і Тимофій.

Значення імені Ілля в перекладі зі староєврейської мови означає "Яхве – мій бог" або "Мій бог Господь". Загалом Ілля доброзичливий, це допомагає йому легко заводити знайомства і знаходити спільну мову з різними людьми. Сім'я в житті Іллі, можна сказати найбільш головний складник. Ілля шукає людину схожу на нього у ставленні до життя і за темпераментом. Любить дітей і хоче зазвичай їх багато.

Ім'я Григорій походить від давньогрецького слова, що означає "несплячий". Григорій має підвищену щиросердечну чутливість, він легко уразливий. Намагається завжди бути приємним у будь-якому товаристві. Приділяє велику увагу одягу й зовнішньому вигляду. Він приємний у спілкуванні і може освоїти будь-яку професію.

Ім'я Тимофій прийшло з грецької мови і у перекладі означає "шанувати бога". Однією з характеристик Тимофія можна назвати вразливість. Він уважно вислуховує співрозмовника і щиро за нього переймається. Це часто дозволяє йому дати добру пораду. Він добре бачить людину зсередини, але не ділиться цими спостереженнями з оточенням.

День ангела 2 січня

2 січня іменини святкують Антон, Іван, Данило і Ігнатій.

Ім'я Антон у перекладі з давньоримського означає "той, що вступає у бій".

у перекладі з давньоримського означає "той, що вступає у бій". Ім'я Іван (Іоанн) означає "помилуваний Богом", "милість Божа", "подарунок Божий".

(Іоанн) означає "помилуваний Богом", "милість Божа", "подарунок Божий". У перекладі з давньоєврейської ім'я Данило означає "суддя мій Бог" або "Бог мій суддя".

означає "суддя мій Бог" або "Бог мій суддя". Ім'я Ігнатій перекладається з латині як "вогненний", а за іншою версією — "ненароджений".

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