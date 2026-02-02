День бабака: яку весну навіщував Тимко

Бабак Тимко у хатинці / © Харківський національний університет імені Каразіна

Реклама

У харківського бабака Тимка з’явився офіційний наступник. Цьогоріч місію головного метеоролога країни перебрав на себе молодий віщун Тимко IV. Попри відсутність світла на біостанції та холодну погоду, гризун уже встиг дати свій перший публічний прогноз: весна затримається, а тепла варто чекати не раніше, ніж за шість тижнів.

Цього року прогноз давав новий віщун — Тимко IV, брат Тимка III, повідомляє «Суспільне» із посиланням на пресслужбу Харківського національного університету імені Каразіна.

«Отже, у 2026 році бабак побачив свою тінь. Тобто, весна прийде через шість тижнів. Принаймні, він так вважає», — говорить завідувач біологічної станції університету Володимир Грубник.

Реклама

«Складно йому жити, бо такі умови, як і у всіх нас, і електрики в нього також немає, і погода така зараз дуже зимна. Але якось виживає», — додав Грубник.

За словами науковця, Тимко та інші бабаки добре спали цієї зими.

«Але коли ми спустилися до них, щоб дізнатися, як вони себе відчувають, вони майже всі не спали вже. Тимка ніхто не турбував, за хвіст не тягав — він не спав, коли ми його взяли. Це нормальна ситуація перед морозами — в кінці січня або на початку лютого вони прокидаються, займаються якимось своїми справами, і потім знову сплять до весни, коли вона вже прийде по-справжньому», — розказав Грубник.

Тимку IV два роки, у нього вже є партнерка, розповів завідувач біологічної станції університету.

Реклама

«На мій погляд, він дає дуже влучні прогнози. Це вперше він дає таким прилюдний прогноз, тож за шість тижнів дізнаємося, наскільки він помилився чи ні», — розповів він.

За словами Грубника, на біологічній станції наразі проживає 19 бабаків.

«Це колекція, яка існує в неволі понад 25 років. Вони змінюються, але тримаємо цю колекцію на межі 20 особин для досліджень. Це необідний мінімум, щоб були якісні результати досліджень», — розповів завідувач біологічної станції університету.

Хатинка бабака Тимка / © Суспільне

День бабака на Харківщині: що відомо

День бабака на біостанції в Гайдарах під Змієвом започаткували у 2004 році харківські науковці на чолі з професором Віктором Токарським. За цей час про прихід весни оповіщали три бабаки. Самі ж науковці збігів з прогнозами синоптиків не відстежували.

Реклама

У Харківській області, за різними підрахунками, живе від 5 тисяч до 18 тисяч бабаків. Традицію віщування весни започаткували, щоб привернути увагу до захисту гризунів. Прогноз Тимка у 2021 році не збувся, але на біостанції кажуть: ідея акції знайшла відгук. У 2022 році Тимко ІІІ віщував, що весна буде нестабільною.

Бабаків степових внесли до Червоної книги як вид, що зникає.

Від першого дня вторгнення РФ село Нестерівка, де живе бабак-віщун Тимко ІІІ та ще близько 30 бабаків, опинилося під окупацією. У вересні село звільнили.

За словами завідувача біологічної університетської лабораторії «Східні степи» Володимира Грубника, 70-80% прогнозів Тимка збуваються.

Реклама

Раніше ми писали про те, як правильно святкувати День Бабака.