День бабака: віщун Тимко з Харківщини спрогнозував, якою буде весна 2024 року

У п'ятницю, 2 лютого, у Харківській області розбудили бабака Тимка Третього, аби він спрогнозував, якою буде весна.

Про це повідомляє "Суспільне Харків".

Бабак, який перебуває на біостанції в селі Гайдари, не побачив своєї тіні. Це означає, що весна цього року настане рано.

"Тимко каже, що досить з нас вже нестабільної весни. Що весна може бути лише українською, тож чекаємо через 6 тижнів нашу українську теплу весну", — сказала донька покійного начальника біостанції Віктора Токарського Надія Токарська.

Бабак Тимко Третій / Фото: УНІАН

День бабака – одна з найпопулярніших традицій США та Канади, яку святкують щороку 2 лютого. Започаткували її ще 886 року в Америці. Вважається, що якщо гризун прокинеться і не побачить своєї тіні, весна буде ранньою. А якщо навпаки, то варто готуватися ще до півтора місяця морозів. Найвідоміший у світі бабак — Філ, який живе в Пенсильванії, США.

Тимко Третій удвадцяте вже віщує прихід весни в Україні. Його батько та дідусь також прокидалися на початку лютого, аби спрогнозувати весну.

Нагадаємо, синоптик назвав період, коли до України прийде весняне тепло. Цьогоріч погода дивує своєю мінливістю.

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