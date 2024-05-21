День батька в Україні 2024 року: якого числа вітати татусів і як виникло це свято

День батька можна назвати справжнім "професійним" святом всіх татусів. Якого числа будемо святкувати в Україні? Що можна подарувати батькові на свято?

Якого числа День батька в Україні 2024 року

Раніше офіційного свята татусів в Україні не існувало, хоча неформально батьків часом вітали в третю неділю червня, а інколи в третю неділю вересня. Так було до 2019 року, коли президент України Петро Порошенко підписав указ, згідно з яким було започатковано офіційне святкування Дня батька. Припадає воно щороку тепер на третю неділю червня.

2024 року День батька в Україні святкуватимуть 16 червня.

Неофіційне свято, яке припадало на третю неділю вересня, також залишилося. Називають його Всенародним днем батька. Його було запропоновано низкою різних організацій. Тому діти завжди можуть привітати татуся двічі на рік.

Історія виникнення свята

Якого числа день батька в Україні / Фото: Unsplash

Свято татусів створили ще 1909 року за ініціативою Сонори Додд із міста Спокана, штат Вашингтон, США.

Вона згадала свого батька Вільяма під час святкування Дня матері, який на той час уже був офіційним святом у Сполучених Штатах. Вільям виховав самотужки шістьох дітей після смерті своєї дружини. Сонора завжди відчувала особливу шану і подяку до свого батька, тому звернулася з проханням до міської ради, щоб їй дозволили заснувати нове свято — День батька.

Ідею одразу схвалили і встановили дату — 5 червня, на честь дня народження Вільяма, батька Сонори. Проте підготовка до святкування трохи затягнулася, тому офіційно подія відбулася лише 19 червня 1910 року.

Згодом й інші штати підключилися до ідеї святкування Дня батька. А від 1966 року це свято стало офіційним у США. До 2012 року вже понад 28 країн світу вшановували татусів саме у третю неділю червня.

В деяких країнах також існує День батька, але припадає він на інші дати. Наприклад, у Південній Кореї це спільне свято для матері і батька 8 травня, в Польщі святкують 23 червня, а в Португалії, Іспанії і Італії — 19 березня.

Який подарунок можна зробити на День батька: 30+ ідей

Що подарувати на День батька / Фото: Unsplash

На День батька, як і на День матері, заведено дарувати подарунки. Варіантів існує багато: від невеликих сюрпризів до речей, які зроблені своїми руками. Ось кілька ідей, що можна подарувати татусеві на День батька:

Універсальні подарунки: книжка (улюблений автор, жанр чи ексклюзивне видання літературного твору, який подобається); чохол для окулярів; стильна валіза або дорожня сумка; іменна фляга чи колекційний елітний алкоголь; настінний годинник із цікавим дизайном; електронна книжка; набір дорогих ручок; сумка для ноутбука; краватка, гаманець; підписка на TV.

Для батька, який полюбляє рибалити: вудка чи органайзер для снастей; термосумка чи термокружка; надувний човен; дощовик, термобілизна, гумові чоботи; дорожній набір для рибалки.

Для спортивного тата: рюкзак чи спортивна сумка; бездротові навушники; сертифікат до тренажерної зали; настільний теніс; гантелі чи інші спортивні товари.

Для справжніх автомобілістів: відеореєстратор; навігатор; тримач для смартфона; автохолодильник; зволожувач повітря для салону авто.

Для батька-військового: спальний мішок; термобілизна; сезонні берці; тактичні ліхтарики або рація; прилад нічного бачення.



Подарунок на День батька може бути створений і своїми руками. Наприклад, можна влаштувати вечір спогадів, оформити родове дерево, створити пам'ятний колаж із фотографій чи фотокнижку, спекти улюблений торт або інший десерт.

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