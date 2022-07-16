День бухгалтера і аудитора 2022 в Україні: історія свята, привітання в прозі, віршах, картинках

16 липня повелителі дебету та кредиту святкують своє професійне свято - День бухгалтера та аудитора в Україні. ТСН.ua підготував для вас привітання у прозі та віршах, а також картинки українською мовою, щоб привітати рідних, знайомих і друзів, які пов'язані з цією професією.

Дату для професійного свята Дня бухгалтера та аудитора в Україні обрали не випадково. Саме 16 липня 1999 року уряд прийняв закон "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

День бухгалтера 2022 в Україні: привітання в прозі

Володарі фінансів, повелителі дебетів і кредитів, вітаємо вас з вашим професійним святом. Нехай у вас все сходиться, нехай завжди все буде гаразд, нехай буде поменше звітів і робота буде тільки в радість. Бажаємо гарних доходів і завжди хорошого настрою!

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Робота бухгалтера дуже важлива, адже тільки ви можете по-диригентськи віртуозно керувати всіма цими цифрами і таблицями! Вітаю зі святом і бажаю, щоб життя вам так само вправно нараховувало приємні бонуси і сюрпризи!

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Шановні бухгалтери! Вітаємо вас з вашим професійним святом і бажаємо, щоб він пройшов якомога веселіше, радісніше, щоб хоча б на один день ви забули про турботи, цифри і роботу, а просто насолодилися заслуженими вихідними. Успіхів вам і удачі в роботі!

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Нехай дебет завжди сходиться з кредитом, а доходи від вашої ретельної роботи ростуть і примножуються в геометричній прогресії. Щоб облік приносив вам приголомшливу радість, а аудит дарував хвилини неземного щастя і задоволення від виконаної роботи.

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Вітаю всіх професіоналів обліку і аудиту зі святом – Днем Бухгалтера! Бажаю посидючості, уважності, акуратності, прозорості та легкості в праці. Високих показників, стабільного кар'єрного росту та збільшення капіталу. Особистого щастя, перемог і успіхів!

Вітання з Днем бухгалтера в Україні: вірші

Фахівці найважливіші – ви фундамент усього!

Привітання ці приймайте і святкуйте, як ніхто.

Побажаємо, щоб ви менше працювали

І квиток до океану у кишені завжди мали.

Звітності фінансові самі хай рахуються,

А в кінці кварталу ще й аналізуються.

Розрахунки і нестачі хай вас не знаходять,

Кабінет ваш особистий хай завжди обходять.

Рапорти у податкову із закритими очима

Щоб могли ви написати за одну чи дві хвилини.

Хай бухгалтер кожний в світі у кар'єрі підростає

І сім'ю міцну, здорову і щасливу в себе має!

***

Хай милують око ваше

Дебет, кредит та баланс,

В касі завжди вистачає

На зарплату і аванс.

Сил бажаємо, натхнення,

Позитиву лиш в житті,

Щастя хай вас не залишить

Жодний раз на самоті.

***

Геніїв фінансових

Радо ми вітаємо,

Та завжди балансу

В справах вам бажаємо,

Працювать без клопіту,

В добром колективі,

У сім'ї добробуту,

Щоб були щасливі,

Гарного здоров'ячка,

Визнання й пошани,

Легкої роботи

Й грошей океани!

***

В день професії бухгалтера

Від душі вітаю,

З податковою дружити

Щиро вам бажаю.

Радує хай вас баланс,

Звітність хай лиш сходиться,

Грошенята у кишені,

Безперечно, водяться.

Хай колеги поважають,

Радує зарплата

І на посмішки життя

Буде хай багатим.

***

Щоб добре гроші рахувати,

Потрібно хист і вдачу мати,

Баланс щоб точно співпадав,

Прибуток кожен день зростав.

Робота це важка доволі,

Тим, хто обрав нелегку долю,

На День бухгалтера вітання,

Зі святом щирі побажання.

Хай настрій буде позитивним,

А час у радості хай плине,

Бажаю, щоб були здорові,

Достатку, щастя і любові.

День бухгалтера та аудитора в Україні 2022: смс-привітання

Сил бажаю вам, здоров'я,

Миру, щастя у сім'ї,

Хай вдаються всі ідеї,

Хай щастить вам у житті.

***

З днем бухгалтера вітаю,

І вам в свято я бажаю

Гроші щоб були у вас,

Не лиш на папері, а й у гаманцях.

***

Бажаєм терпіння,

Наснаги та сили!

Щоб вас на руках

Керівництво носило!

***

Грошей вам бажаю я

В це прекрасне свято,

Щоб жили щасливо ви,

Весело й багато.

***

З днем бухгалтера вітаємо,

Здоров'я та сил побажаємо,

Щоб лиха ви ніколи не знали,

І всі навколо вас шанували.

З днем бухгалтера: картинки українською мовою

День бухгалтера в Україні: картинки / Фото: ТСН.ua

День бухгалтера в Україні: картинки / Фото: ТСН.ua

День бухгалтера в Україні: картинки / Фото: ТСН.ua

День бухгалтера в Україні: картинки / Фото: ТСН.ua