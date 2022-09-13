День був дуже плідним: Зеленський провів низку зустрічей та перемовин з міжнародними міністрами та лідерами Заходу

Впродовж 13 вересня український президент Володимир Зеленський мав низку зустрічей та перемовин із західними високопосадовцями та лідерами Європи.
Зокрема, глава державипровів зустріч з міністрами оборони Данії та Естонії, які прибули в Київ. Під час перемовин говорили про подальшу підтримку України та про подальший тиск на Росію.
Про це український президент Володимир Зеленський розповів у традиційному відеозверненні у вівторок, 13 вересня.
"Провів також переговори з директоркою Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Подякував за виділення 1,4 мільярда доларів додаткової підтримки для нашої держави. Обговорили нову програму співпраці й загалом збереження фінансової стабільності України", - повідомив Зеленський.
Окрім цього, він говорив сьогодні з прем’єр-міністром Італії Маріо Драґі. Під час розмови глава держави поінформував його про ситуацію на передовій та про успіхи української армії.
"Ми завжди відзначаємо: у кожній перемозі України є й перемога тих, хто разом із нами захищає свободу, захищає європейські цінності. Італія – серед найміцніших. Дуже детально обговорили з паном Драґі ситуацію на Запорізькій атомній станції, чергові російські провокації. Дякую за розуміння, що демілітаризація ЗАЕС – це фундаментальна умова для повернення радіаційної безпеки усім нам у Європі", - додав очільник України.
Як повідомляли раніше, Україна отримає від Міжнародного валютного фонду (МВФ) додаткові 1,4 млрд доларів.
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