День був дуже плідним: Зеленський провів низку зустрічей та перемовин з міжнародними міністрами та лідерами Заходу

Зокрема, глава державипровів зустріч з міністрами оборони Данії та Естонії, які прибули в Київ. Під час перемовин говорили про подальшу підтримку України та про подальший тиск на Росію.

Про це український президент Володимир Зеленський розповів у традиційному відеозверненні у вівторок, 13 вересня.

"Провів також переговори з директоркою Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Подякував за виділення 1,4 мільярда доларів додаткової підтримки для нашої держави. Обговорили нову програму співпраці й загалом збереження фінансової стабільності України", - повідомив Зеленський.

Окрім цього, він говорив сьогодні з прем’єр-міністром Італії Маріо Драґі. Під час розмови глава держави поінформував його про ситуацію на передовій та про успіхи української армії.

"Ми завжди відзначаємо: у кожній перемозі України є й перемога тих, хто разом із нами захищає свободу, захищає європейські цінності. Італія – серед найміцніших. Дуже детально обговорили з паном Драґі ситуацію на Запорізькій атомній станції, чергові російські провокації. Дякую за розуміння, що демілітаризація ЗАЕС – це фундаментальна умова для повернення радіаційної безпеки усім нам у Європі", - додав очільник України.

Як повідомляли раніше, Україна отримає від Міжнародного валютного фонду (МВФ) додаткові 1,4 млрд доларів.

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