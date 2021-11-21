День Гідності і Свободи: щирі побажання та привітальні листівки, історія свята

День Гідності і Свободи щорічно відзначається в Україні 21 листопада на честь Помаранчевої революції 2004 року і Революції Гідності 2013 року.

21 листопада в Україні відзначається державне свято – День гідності та свободи. Воно було започатковане Указом Президента країни від 13 листопада 2014 року.

Історія свята

Історія свята бере свій початок 2005 року, коли тодішній Президент України Віктор Ющенко заснував свято "День свободи", встановивши дату його святкування 22 листопада. Воно було встановлено на згадку про "Помаранчеву революцію", яка розпочалася 22 листопада 2004 року. Започаткування нового свята мало підкреслити важливість подій листопада 2004 року для історичної долі України.

2011 року вже наступний президент України Віктор Янукович скасував Указ попереднього глави держави та встановив нове свято: "День соборності та свободи". Це свято відзначалося 22 січня і об'єднало два свята, що існували до того моменту: "День соборності України" і "День свободи". Але вже 2014 року президент Петро Порошенко скасував Указ Януковича, відновивши "День соборності України" та заснувавши "День гідності та свободи".

Дата ж свята змістилася з 22 листопада на день раніше у зв'язку з тим, що нове свято орієнтоване не лише на події "Помаранчевої революції" 2004 року, але насамперед на дату початку подій 2013 року, що увійшли до політичної історії України під назвою "Революція гідності", відома ще як Євромайдан.

Тоді, 21 листопада 2013 року, на головній площі Києва - Майдані Незалежності - розпочалися мітинги противників зупинення підписання Угоди про асоціацію України та Євросоюзу. Ці мітинги переросли у сутички і призвели до загибелі десятків українців.

Цього дня в країні відбуваються заходи, мітинги, а також акції, присвячені подіям Євромайдану.

Вітання з Днем Гідності і Свободи

З Днем Гідності та Свободи

Привітання з Днем Гідності та Свободи

Привітання з Днем Гідності та Свободи

З Днем Гідності та Свободи

Щиро вітаємо усіх з Днем Гідності та Свободи! Бажаємо мирного неба над українською землею, родинного добробуту і злагоди, незламної віри у щасливе майбутнє України та впевненості у завтрашньому дні. Нехай Господь береже нашу Батьківщину і кожного з нас!

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Сьогодні ми говоримо слова вдячності Героям Небесної Сотні, всім захисникам української державності, всім воїнам, що приймають участь у військових діях на Сході нашої країни. Ми, українці, маємо бути свідомі того, що лише в єдності дій можемо досягти величної мети – побудови економічно й духовно багатої, вільної й демократичної України, якою пишатимуться наші нащадки. Сьогодні всі, кому небайдужа доля рідної України, повинні об’єднати свої зусилля на благо країни та побудови європейської незалежної та заможної держави. Вітаємо вас з Днем Гідності і Свободи, бажаємо здоров’я, наснаги, добробуту та родинної злагоди, мирного неба і нехай не згасає віра в щасливе майбутнє нашої держави.

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Із нагоди відзначення Дня Гідності та Свободи щиро вітаємо учасників національно-визвольної боротьби, всіх тих, хто відстояв перемогу Революції Гідності та сьогодні мужньо боронить рідну землю. Нехай буде мирне небо над українською землею, добробут й родинна злагода у ваших домівках, та не згасає віра в щасливе майбутнє Української держави.

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21 листопада ми відзначаємо День Гідності та Свободи – свято, встановлене на знак вшанування патріотизму та мужності громадян, які у 2004 та 2013 роках стали на захист демократичних цінностей і європейського вибору нашого народу. Вітаємо зі святом всіх українців. Бажаємо мирного неба над українською землею, добробуту й родинної злагоди у домівках, віри у щасливе майбутнє Української держави.

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