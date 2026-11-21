День Гідності і Свободи: щирі побажання та привітальні листівки, історія свята

День Гідності і Свободи / © pexels.com

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21 листопада в Україні святкують державне свято – День гідності та свободи. Воно було започатковане указом президента країни від 13 листопада 2014 року.

Історія свята

Історія свята бере свій початок 2005 року, коли тодішній президент України Віктор Ющенко заснував свято «День свободи», встановивши дату його святкування 22 листопада. Воно було встановлено на згадку про «Помаранчеву революцію», яка розпочалася 22 листопада 2004 року. Започаткування нового свята мало підкреслити важливість подій листопада 2004 року для історичної долі України.

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2011 року вже наступний президент України Віктор Янукович скасував указ попереднього глави держави та встановив нове свято: «День соборності та свободи». Це свято припадало на 22 січня і об’єднало два свята, що існували до того моменту: «День соборності України» і «День свободи». Але вже 2014 року президент Петро Порошенко скасував Указ Януковича, відновивши «День соборності України» та заснувавши «День гідності та свободи».

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Дата ж свята змістилася з 22 листопада на день раніше у зв’язку з тим, що нове свято орієнтоване не лише на події «Помаранчевої революції» 2004 року, але насамперед на дату початку подій 2013 року, що увійшли до політичної історії України під назвою «Революція гідності», відома ще як Євромайдан.

Тоді, 21 листопада 2013 року, на головній площі Києва — Майдані Незалежності — розпочалися мітинги противників зупинення підписання Угоди про асоціацію України та Євросоюзу. Ці мітинги переросли у сутички і призвели до загибелі десятків українців.

Цього дня в країні відбуваються заходи, мітинги, а також акції, присвячені подіям Євромайдану.

Вітання з Днем Гідності і Свободи

З Днем Гідності та Свободи! Бажаємо кожному українцю жити під мирним небом, вільно висловлювати свої думки, пишатися своєю країною та впевнено дивитися в майбутнє. Нехай наша спільна боротьба увінчається Перемогою, а Україна буде сильною, незалежною та процвітаючою державою. Пам’ятаємо, за що боремося і заради чого живемо!

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З Днем Гідності та Свободи

Сьогодні ми вшановуємо силу українського духу, сміливість і прагнення жити у вільній державі. День Гідності та Свободи нагадує, що наша незалежність має високу ціну, а майбутнє України залежить від кожного з нас. Нехай вистачає сил боротися, мудрості об’єднуватися та віри в Перемогу. Зі святом!

Привітання з Днем Гідності та Свободи

З Днем Гідності та Свободи! Нехай у серці кожного українця живуть гордість за свою країну, повага до її історії та віра в її майбутнє. Бажаємо незламності духу, єдності, миру й свободи!

Привітання з Днем Гідності та Свободи

Вітаємо з Днем Гідності та Свободи! Це день, коли ми згадуємо людей, які не побоялися стати на захист правди, свободи та майбутнього своєї країни. Нехай їхня відвага надихає нас, а любов до України допомагає долати всі випробування. Бажаємо миру, світла й довгоочікуваної Перемоги!

З Днем Гідності та Свободи

З Днем Гідності та Свободи! Нехай мужність, незламність і сила українського народу завжди залишаються нашою гордістю. Бажаємо миру, єдності, віри в майбутнє та сили відстоювати власні цінності. Пам’ятаймо тих, хто боровся і продовжує боротися за вільну Україну!

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