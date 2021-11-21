День Гідності та Свободи: Зеленський встановив лампадку до хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні (фото)

День Гідності та Свободи: Зеленський встановив лампадку до хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні (фото)

Разом із Зеленським вшанували пам'ять загиблих активістів Майдану Єрмак, Шмигаль та Стефанчук.

У День Гідності та Свободи, 21 листопада, президент Володимир Зеленський вшанував пам'ять загиблих активістів Майдану.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зокрема, Зеленськикий встановив лампадку до хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні у Києві. У церемонії також взяли участь голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, прем’єр-міністр Денис Шмигаль і керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Після встановлення лампадок присутні вшанували пам'ять полеглих активістів хвилиною мовчання.

Нагадаємо, в Україні у неділю, 21 листопада, відзначають День Гідності та Свободи. Саме в цей день відбулися перші акції у 2013 році, з яких і розпочалася Революція Гідності.

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