День хрещення Русі 2022: цікаві факти про цю подію, привітання

28 липня в Україні особливе свято - День хрещення Русі князем Володимиром Великим. Для слов'ян він став особливим - з цього часу почався шалений розвиток культури та писемності. Читайте в матеріалі ТСН.ua про День хрещення Русі: цікаві факти та історію.

28 липня православна церква згадує дуже важливу подію - день, коли рівноапостольний князь Володимир Великий охрестив Київську Русь. Офіційно це свято носить назву - День хрещення Русі-України. Воно було встановлено 25 липня 2008 року наказом президента України Віктора Ющенка. Дату обрали на честь вшанування пам'яті рівноапостольного князя Володимира Великого. Нажаль, невідома точний день та навіть рік, коли відбулася ця подія. Однак більшість істориків вважає, що Київську Русь хрестили 988 року.

День хрещення Русі: як це відбувалося

До 30 років князь Володимир Великий, внук рівноапостольної княгині Ольги та син князя Святослава Ігоревича, був язичником. Однак вже на початку свого правління він розумів, що багатобожжя вже вичерпало себе як релігія. На той час найбільш розвиненою країною вважалася Візантія, тому Володимир вирішив прийняти християнство, яке там було основною релігією. Для Київської Русі прийняття християнства та хрещення стало переломним моментом. Адже від цього часу країна почала швидше розвиватися, були зміцнені зв'язки з країнами Європи.

В "Повісті минулих літ" описано процес "випробування вір", який відбувся до хрещення та було запроваджений Володимиром Великим. До князя прибули посланці різних релігій: ісламу, християнства та юдаїзму. Та саме християнство найбільше припало йому до душі.

Киян масово хрестили у місці, де річка Почайна впадає у Дніпро. Згодом всі міста та села Київської Русі прийняли християнство. Однак від традицій відмовилися далеко не всі жителі. Ще кілька століть викорінювалися язичницькі обряди та звичаї, а деякі з них популярні навіть сьогодні.

День хрещення Русі: цікаві факти про подію

867 року відбулася перша спроба хрестити Київську Русь, вона відома під назвою "Фотієво хрещення". Рівноапостольна княгиня Ольга стала першою правителькою, яка прийняла християнство. Вона була бабусею Володимира Великого. Але навіть її син, Святослав Ігоревич, залишався язичником. Після Київської Русі хрещення прийняло ще кілька країн Європи. Серед них: Швеція, Норвегія та Ісландія. Швеція ще довгий час вважалася варварською країною язичників. Князь Володимир Великий до хрещення вів досить розпусне життя, він кілька разів одружувався та мав наложниць. В цей день багато церкови та храмів проводять святкові богослужіння, дзвонять в дзвони.

Привітання з Днем хрещення Русі: вірші, проза, картинки

Завдяки тому імпульсу єдності, який понад тисячу років тому дав нам князь Володимир Великий, ми побудуємо сучасну, квітучу, європейську Україну! Боже великий, єдиний, нам Україну храни! З Днем Хрещення Київської Русі – України!

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Нехай світле свято Божого знамення,

Принесе вам любов і примирення,

Нехай Господь завжди оберігає,

Нехай віра допоможе позбутися від зла.

З днем хрещення Русі-України вітаємо,

Життя довге і щасливе бажаємо,

Нехай все, про що мріяли, збувається,

Нехай всі образи назавжди забудуться.

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Щиро вітаємо вас з Днем Хрещення Київської Русі, який ми відзначаємо, вшановуючи пам'ять Святого рівноапостольного великого князя Володимира. Як свідчить історія, християнська духовність була головним чинником збереження нашого народу. Невгасима віра і натхненна праця кріплять нашу державу. Ми радіємо нашим успіхам і виносимо уроки з невдач. Бажаємо вам щастя, здоров'я, мира та злагоди у ваших родинах!

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Дзвін дзвоновий розсіяв вогонь,

Люди вмилися священною водою,

Князь Володимир на землю ступив,

І Київську Русь молитвою освятив.

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Хрещення Київської Русі-України стало поворотним для нашої історії. Рівноапостольний князь Володимир Великий приніс на київські землі християнство, що стало основою наших духовних та культурних традицій. Ця знаменна подія задала вектор розвитку нашого народу на тисячоліття вперед. Бажаю, щоб духовна міць ніколи не згасала й наповнювала всіх нас незламною вірою в мирну та непереможну Україну.

З Днем хрещення Русі-України / Фото: ТСН.ua

З Днем хрещення Русі-України / Фото: ТСН.ua

З Днем хрещення Русі-України / Фото: ТСН.ua