"День і місяць — неважливі, ми будемо захищатись": Зеленський у Маріуполі звернувся до військових

"День і місяць — неважливі, ми будемо захищатись": Зеленський у Маріуполі звернувся до військових

Президент нагадав, що війна в Україні триває вісім років, і за цей час українці "стали у стільки ж разів міцнішими".

Президент України Володимир Зеленський 16 лютого, у День єднання, відвідав Маріуполь на Донеччині, де виступив перед українськими військовослужбовцями та правоохоронцями.

Глава держави наголосив, що українців не лякають жодні прогнози, дати і вороги.

"Ми будемо себе захищати і 16 лютого, і 17-го, і у березні, і у квітні, і вересні, і у грудні. День і місяць — неважливі. Важливий рік. Це 2022 рік, а не 2014 рік. Це важливо. Важлива різниця", — сказав Зеленський.

Президент нагадав, що війна в Україні триває вісім років, і за цей час українці "стали у стільки ж разів міцнішими". Зеленський, звертаючись до військових та правоохоронців, зазначив, що без них не було б держави.

"Без вас не було би цієї землі. Не було би волі на цій землі. Без вас, чесно, нецікаве майбутнє. Ми маємо вас. Ми маємо прекрасні, міцні Збройні сили України. Ми маємо прекрасні дипломатичні сили, волонтерські сили і сили національного спротиву усієї України. Сили — захищати нас. Захищати свою землю. Сили — не піддаватися на будь-які провокації. Сили — здолати шлях до знову нашої мирної, знову єдиної України. Ми прокладемо цей шлях разом і тільки разом. Ми збудуємо мирну і щасливу Україну разом. Ми спокійні, адже ми разом. Ми сильні, адже ми разом. Ми — українці. І тому ми разом. Я щасливий, і це велика честь бути президентом таких людей, такої держави, в такий день, в День єднання, в день єднання великого народу, великої України. Слава кожному, кожній, слава вам, слава Україні!" — сказав президент.

Нагадаємо, що президент Зеленський вирішив запровадити 16 лютого в Україні нове свято — День єднання.

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