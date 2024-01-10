День Ікс? Що відбувається навколо законопроекту про мобілізацію і як голосуватиме Рада

Законопроект подали саме в такій редакції, щоб всіх налякати. Але це призвело до додаткових проблем - вже є відчутні втрати в економіці. Зрозуміло, що Рада в результаті не проголосує його в такому вигляді. Ніхто не підтримає заборону на користування транспортними засобами чи блокування карток. Основна мета - перекласти відповідальність за мобілізацію на плечі голів ОТГ та керівників підприємств. Бо ні Офіс Президента, ні військове командування не хочуть втрачати власний рейтинг та брати на себе відповідальність.

Саме таку коротку характеристику так званого скандального законопроекту про мобілізацію (№10378), поданого Урядом в ніч Різдва, дав ТСН.ua один із депутатів від “Слуги народу” на умовах анонімності.

Мобілізація на Різдво

Питання мобілізації сьогодні гостро стоїть перед українською владою. Адже за інформацією і від Президента Володимира Зеленського, і від Головнокомандуючого ЗСУ Валерія Залужного - у найближчій рік армія потребуватиме додатково понад 450 тисяч чоловік. Очевидно, набрати їх у нинішньому форматі мобілізації та чинними нормами закону - вкрай важко.

На фоні проблеми з поповненням ЗСУ, а також демобілізації військових (проблема стоїть гостро) - різні органи влади намагаються перекинути відповідальність цих гострих тем один на одного.

Як розповідає не під запис один із народних депутатів, дотичний до військової тематики, законопроект 10378, поданий Урядом - не був жодним чином узгоджений з Парламентом. Ба більше, у профільному Комітеті з питань нацбезпеки, оборони та розвідки протягом останніх місяців готували власний законопроект, який був на виході проігнорований. “Фактично в Кабміні взяли, своє написали, погодили наверху, а потім переклали на депутатів, мов голосуйте. А людям же всеодно - хто винен, депутати! Всіх чортів на нас скинуть”, - пояснює ТСН.ua один із парламентарів.

Ситуація дійсно не сподобалася багатьом народним депутатам. Бо основний законопроект погано сприймається і військовими, і цивільними. Питань до нього достатньо. Тому одразу після новорічних свят на рівні профільного оборонного комітету була зібрана робоча депутатська група, що мала напрацювати більш менш прийнятний, доопрацьований варіант законопроекту.

Але і цього не вийшло. Члени Комітету з погодження керівництва монобільшості вирішили залишити напрацювання правок до законопроекту вже до другого читання. Проблемних блоків одразу декілька:

передача повноважень місцевих органам самоврядування проведення мобілізаційних заходів;

покарання ухилянтів, зокрема, блокування рахунків, обмеження права користуватися майном, автомобілем й т.д.;

демобілізація військових;

підстави для бронювання та відсрочки (зокрема бажання Уряду мобілізовувати українців з групою інвалідністю);

посилення прав та повноважень працівників ТЦК (корупційні ризики);

вплив законопроекту на економіку.

“Скажу як військовий, що служить з березня 2022 року. Перше - 36 місяців, нагадує як термін за покарання. Коли було АТО і туди набирали хлопців, то вони там у середньому були 14 місяців. А зараз люди дійсно втомлені, протриматися ще рік принаймі неймовірно складно. Оптимальний термін служби у таких умовах це 18 місяців, якщо форс-мажор то 24 місяці, зокрема і для тих, хто знаходиться в тилу.

Друге - мобілізація інвалідів. Я проти, бо ВЛК зараз мобілізує всіх, а ось списатися з армії майже нереально. У мене є великий сумнів, що люди з такими вадами здоров’я принесуть користь, вони просто заб’ють штатку армії і будуть сидіти в тилу.

Третє - строковики. Їх моральний дух дуже низький, навіщо їх через півроку повертати до армії? Тим паче, що багато хто з них і так воював з перших днів вторгнення, часто за набагато менші гроші ніж мобілізовані.

Четверте - обмеження громадянських прав цивільних. Це порушення Конституції і виникає питання, для кого така держава? Навіщо це робити? Краще дайте додатковий стимул мобілізованим, пільгові кредити, збільшену зарплату.

І п’яте - мені прикро, що зараз мінімальна комунікація з солдатами, з їх родинами. Замість того, аби проявити лояльність до мобілізованих, ми бачимо нерозуміння проблем. Такими темпами отримаємо просто велику кількість людей, які жодним чином не будуть виконувати бойові завдання - дизертирів, це велика і страшна проблема.

Люди, які примусово потраплять до армії, коли побачать жахи війни, просто втрачатимуть голову. На жаль, всі воювати не можуть і є дійсно велика кількість людей, які не створені для війни”, - пояснив ТСН.ua свою позицію щодо законопроекту телеведучий, а нині солдат Максим Несміянов.

Де брати кошти?

Посилення мобілізації може спричинити серйозне економічне потрясіння в Україні. Наслідки скандального законопроекту вже відчуваються банкірами. А окремі міжнародні структури побоюються, що подібний крок може підірвати крихку економічну стабільність, і жоден черговий транш західної фінансової допомоги не зможе виправити ситуацію. Наприклад, Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) вже розкритикувала окремі норми даного законопроекту.

У зв’язку з цим в Офісі Президента наприкінці року активно обговорювався варіант з введенням бронювання для тих українців, які щомісячно сплачують податки еквівалентом у 6 тисяч грн. Але станом на сьогодні, від ідеї відмовилися через ризики соціального загострення.

Саме тому останніми днями у чатах фракції “Слуга народу” активно педалюється можливість підняття ПДВ та військового збору до кінця 2024 року. Ці кошти, за задумкою окремих представників влади, можуть хоча б частково покрити матеріальне забезпечення мобілізованих в ЗСУ.

До чого прийшов комітет

Попереднє неформальне рішення Комітету нацбезпеки, оборони та розвідки - зібрати пропозиції всіх фракцій. Бо рішення про те, щоб виставити на голосування у 1-му читанні Урядову редакцію законопроекту - викликало, м’яко кажучи, жваві дискусії.

"Окремого комітетського законопроєкту точно не буде. Ми голосуватимемо у 1-му читанні його в тій редакції, в якій зареєстрував Кабмін. Але до 2-го читання народні депутати будуть подавати правки, з урахуванням соціальних питань, враховуючи безпекові виклики", - пояснював ТСН.ua формат проходження законопроекту народний депутат від “Слуги народу” Олександр Федієнко.

Але станом на вечір 10 січня схоже у Раді все ж таки вирішили не квапитися з остаточним рішенням. Ранком 11 січня пройде Погоджувальна Рада депутатських фракцій і груп. Саме там буде ухвалене фінальне рішення про долю законопроекту - або відхилити, відправивши на доопрацювання Уряду, або все ж таки проголосувати у 1-му читанні в Урядовій редакції, щоб вже до 2-го читання внести правки по чутливих питаннях.

У будь-якому випадку, судячи з настроїв та новин у Раді, якщо законопроект про посилення мобілізації і буде ухвалений у якийсь редакції, то вступить у силу він не раніше весни.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.