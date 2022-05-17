День літнього сонцестояння 2022: коли, що він означає, народні прикмети

День літнього сонцестояння 2022: коли, що він означає, народні прикмети

Читайте в матеріалі ТСН.ua, коли день літнього сонцестояння 2022 року. А також дізнавайтеся, що означає цей день, та які народні прикмети пов'язані з ним.

У червні традиційно настає день літнього сонцестояння. В особливу дату - найдовший світловий день та найкоротша ніч року.

День літнього сонцестояння 2022 року: точна дата і час

У високосні роки день літнього сонцестояння випадає на 20 червня. Але 2022 рік не високосний, а значить ця подія буде 21 червня. Відбувається літнє сонцестояння завжди опівдні, а точніше о 12:13 за київським часом.

В день літнього сонцестояння сонце залишається на небі найдовше - 17 годин і 33 хвилини. А ніч - найкоротша в році і триває лише 6 годин і 27 хвилин (чверть доби).

Що означає цей день

День літного сонцестояння означає, що сонце досягає максимально високої точки над Землею, а тому у людей, які спостерігають за цим явищем, складається враження, що воно ніби зависає у зеніті і не рухається.

Це досить цікаве астрономічне явище відбувається саме тоді, коли нахил осі повертання планети Земля щодо Сонця набуває значення 23,27 градуса (що є найменшим значенням за весь рік). Саме з цього дня у Північній півкулі розпочинається астрономічне літо. Час дня поступово починає зменшуватися, а ночі - рости. І так триває аж до 22 грудня - дня зимового сонцестояння.

Цікаво, що слов'яни раніше святкували Івана Купала саме в день літнього сонцестояння. Однак після того, як населення перейшло на Григоріанський календар, дата святкування була перенесена на 7 липня.

День літнього сонцестояння: що можна і не можна робити

День літнього сонцестояння: що не можна і можна робити / Фото: Pexels

Ще з давніх часів день літнього сонцестояння вважався однією з найбільш містичних дат року. Наші предки щиро вірили, що він відрізняється особливою енергетикою. А тому вранці слов'яни намагалися зібрати роси, щоб потім нею умитися. Так захищали свою молодість і красу.

Також цього дня краще прокинутися на світанку, коли енергетика найсильніша. Вважається, що в день літнього сонцестояння також потрібно загадувати бажання. Адже вони обов'язково збудуться.

Саме тому, що ця дата наповнена позитивною енергетикою, не рекомендується цього дня сваритися, кричати, піддаватися негативним емоціям. Намагайтеся відганяти будь-який негатив.

А щоб привернути до себе прихильність сонця, варто одягнути одяг жовтого, помаранчевого чи золотого кольору.

Народні прикмети