День матері: Боржемська, Псюк, Камалія та інші зірки привітали рідних і показали зворушливі фото

Сьогодні, у другу неділю травня, святкують міжнародний День матері.

З нагоди свята українські зірки вітають найрідніших, а також показують своїх дітей. Також селебрітіс звернулися до усіх українських мам, хто чекає своїх дітей з війни та захищає нащадків у бомбосховищах.

Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку фото та привітань матерям від артистів.

Олег Псюк

Олег Псюк з мамою / instagram.com/kalush.official

"Йо, сьогодні день матері! Зі мною моя мама Стефанія", – прокоментував фронтмен гурту Kalush Orchestra.

Катерина Осадча

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"Цей День матері особливий - щемливий, трагічний, обнадійливий, день зі сльозами і день, що дає нам надію! Дорогі мами, мами війни, не всі ви можете прочитати ці слова, адже ви дивитеся на нас з неба. Не всі можуть прочитати, через неможливість жити далі без своєї дитини… Мами, що бавлять дітей в бомбосховищах, мами, що зараз замість мами і тата, мами, що пішки йшли під кулями, мами, що вигадують нові ігри і казки попри внутрішню пустку, мами, які щодня відповідають на питання - Коли ми повернемося додому… Мами - ви герої! Де б ви зараз не були, знайте, ваш фронт це ваші діти. Вони після нас продовжать розбудовувати країну, наша країна потребує нове, розумне, освідчене, виховане покоління і ця місія зараз на плечах мам! Мами, сил вам і здоров‘я! Пам‘ятаєте, ми всі по можливості будемо виховувати і не своїх дітей" – зворушливо звернулася ведуча "Світського життя".

Камалія

Камалія з мамою і доньками / instagram.com/kamaliyaofficial

"Молюсь, аби швидше закінчилась війна та я змогла обійняти мамочку! Молюсь, аби не гинули дітки! Молюсь, аби мами дочекались своїх синів-героїв! Молюсь, аби ми довше залишались дітьми! Зателефонуйте та привітайте маму, а якщо можливо, обов'язково обійміть!" – зазначила співачка.

Ілона Гвоздьова

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"Сьогодні День матері, сьогодні це свято особливо важливо для кожної жінки, яка чекає повернення сина додому з війни! Бажаю всім матерям сил, наснаги і здоров'я. Хочу привітати свою маму, жінка яка в прямому сенсі слова покинула свій дім, чоловіка, своє життя заради безпеки доньки і онуків, яка ночами носить мого сина на руках, днями дарує любов і усмішку моїм дітям. Мамо, ти в мене неймовірна, я дуже тебе люблю і пишаюсь бути твоєю донькою! Ти яскравий приклад української жінки, матері і бабусі! Знаю, що інколи зі мною буває складно та попри все, кожного разу ти знаходиш в собі сили, аби з усмішкою і любов'ю в серці оберігати нас. Ти мій скарб, моя перлина! Війна дала чітке розуміння і визначення слова "Матір". Діти - це наше майбутнє, наше світле майбутнє, сьогодні ми як ніколи маємо їх оберігати, захищати, бути сильними, витриманими і сповнені любові, щоб виховати міцне і здорове покоління. Тримаємось і віримо, що скоро всі побачимо своїх рідних, обіймемось і будемо святкувати перемогу", – поділилася хореографиня.

Ксенія Мішина

Ксенія Мішина з сином / instagram.com/misha.k.ua

"Мама - я не знаю сильнішого слова у цьому світі. Я не знаю, що може бути сильнішим за мамине кохання, захист, сміливість. Сьогодні 74 день, коли мами нашої країни відчайдушно борються за життя та майбутнє своїх дітей. 74 день, коли мільйони мам нашої країни не поряд зі своїми чоловіками. Хтось на території України під постійною загрозою життя, хтось за кордоном у повній невідомості, але всі з однаковими страхами та молитвами за майбутнє своєї країни. Цього року це справді особливий день. День, коли я хочу подякувати всім мамам нашої країни за велич жінки-матері, за їхнє внутрішнє усвідомлення свого стрижневого призначення на землі, за міцність духовності, за мужність і терпіння, за ніжність і м'якість материнського серця. Ми – жінки, ми матері – нескінченна опора та всесильне кохання. Ми повинні залишатися джерелом натхнення, центром гармонії та процвітання у кожній великій сім'ї, у кожному роді. З днем матері, Україно! Сил нам" – привітала акторка.

Ектор Хіменес-Браво

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"Мамо, я повернусь. Але лише після перемоги України! З Днем матері, моя люба! Дякую за те, що я є на цьому світі. Усіх мам зі святом!" – написав шефкухар.

Олексій Суровцев

Олексій Суровцев з мамою / instagram.com/surovtsev.alexei

"Сьогодні День матері! Матусю!!! Зі святом. Люблю тебе і дуже сумую! Обіцяю незабаром приїхати в гості! Друзі мої, не забудьте сьогодні привітати своїх матерів. Відірвіться від справ і витратьте декілька хвилин, адже це так важливо, якщо любите своїх батьків", – зазначив актор.

Марина Боржемська

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"Сьогодні день пам'яті та примирення. А також День матері. Я хочу привітати усіх матерів та свою рідненьку, і подякувати, що ви завжди поруч. Побажати сил та здоров'я. Зараз бути мамою - неймовірно важливо та боляче. В наш страшний час війни ти борешся не так за своє життя, як за свою дитину. Намагаєшся оберегти та захистити. Бути мамою під час війни - це відвага, ніжність та любов. Бути мамою на війні - це думати лише про безпеку для дітей. Це надзвичайна відповідальність та сила духу. Матусі, дякую вам. Моя рідна Галочка, люблю тебе. Бережіть себе. Моліться за дітей. Віримо, що скоро всі зможемо обійняти своїх мам, дітей, рідних. Дякую усім матерям за наших прекрасних та найсильніших воїнів! Слава Україні!" – поділилася фітнестренерка.

Віктор Бронюк

"У День матері ця пісня, поцілунки і любов – моїй матусі та шана – усім мамам України. Рідні, пробачте нас, своїх дітей, за ту найпершу сивину і що не завжди ми стільки часу, скільки насправді маємо, проводимо поруч із вами. Відстані й перипетії життя інколи розлучають… Але наше серце і любов попри все завжди з вами! Дякую, мамо, за життя, за мудрість, за любов – за все!" – привітав свою неньку артист.

Оля Цибульська

Оля Цибульська з сином / instagram.com/cybulskaya

"Дуже складно зараз не плакати, коли син поруч. Бо він автоматично зачитує весь мій емоційний стан. Я дуже хочу, аби наші діти сміялись, балувались, раділи життю і насолоджувались чудовим дитинством в Україні. Хочу, щоб вони не забували хто прийшов в наш дім і знищив те, що ми любимо. Хочу, щоб вони жили в нашій найкращій країні на Землі і берегли її для своїх дітей. Мама під час війни - це киця, яка готова розірвати за своє маля кожного, хто наближається до її дому. Мами, дякую вам за сміливість, за витримку і за безкінечну любов", – написала виконавиця.

Нагадаємо, Каменських показала Потапа на "безтурботному" фото і привітала із 41-річчям. Репер святкує день народження 8 травня.

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