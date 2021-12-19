День Миколи Чудотворця: як в Україні вшановували пам'ять святого

День Миколи Чудотворця: як в Україні вшановували пам'ять святого

Миколая Чудотворця особливо вшановували і запорізькі козаки.

Сьогодні християни східного обряду по всьому світу святкують та вшановують пам'ять Святителя і Чудотворця Миколая.

Про це пише видання "Укрінформ".

Миколай був єпископом у місті Миру у IV столітті. Народився він у сім'ї християн, з дитинства був відданий праведності. Тому вже у 19 років став священнослужителем. Відомий він був тим, що примиряв ворогів, захищав безневинно засуджених, допомагав знедоленим та дітям.

Після смерті за свої добрі справи від Бога був винагороджений даром, завдяки якому міг існувати серед живих людей і допомагати їм.

Де зберігаються мощі Миколая Чудотворця

З 1047 мощі Миколая Чудотворця знаходяться в італійському місті Барі. Туди вони потрапили після турецького завоювання Лікії. Перебувають вони в католицькій базиліці, побудованій спеціально для зберігання мощів.

З 1969 року в базиліці щотижня — по четвергах — проводиться богослужіння "за візантійсько-російським обрядом".

Як святкували в Україні

На українські землі почитання Миколая Чудотворця прийшло разом з християнством і миттєво набуло широкого поширення.

У Києві, наприклад, відомими були кілька ікон, до яких прикладалися люди, які мають проблеми зі здоров'ям. Одні з найвідоміших: образ Миколи Мокрого у Софії Київській, образи Миколи Доброго, Миколи Притиска та Миколи Набережного.

Миколая Чудотворця особливо вшановували і запорізькі козаки. До речі, святий був також покровителем мореплавців та мандрівників.

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