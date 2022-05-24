День народження "Твого дня": ведучі інфотейнмент-шоу на 1+1 зібрались у прямому ефірі та розповіли про подальшу долю проєкту

День народження "Твого дня": ведучі інфотейнмент-шоу на 1+1 зібрались у прямому ефірі та розповіли про подальшу долю проєкту

Сьогодні, 24 травня, виповнився рік від дня прем’єри улюбленого денного інфотейнмент-шоу "Твій день" на "1+1".

Проєкт створила команда професіоналів "Сніданку з 1+1" та ЖВЛ, і він став найдовшим прямоефірним денним розважальним шоу на українському телебаченні. В ефірі ведучі разом із гостями, експертами проживали головні події дня, у легкому й невимушеному форматі дізнавалися деталі, слухали поради та обговорення у студії. "Твій день" виходив у ефірі "1+1" рівно 9 місяців.

Сьогодні у прямому ефірі "Сніданку з 1+1" ведучі шоу Тімур Мірошниченко, Стася Ровінська, Володимир Рабчун, Руслана Писанка, Ірина Ванникова, Костянтин Грубич, а також Олена Кравець вперше після початку війни дистанційно зібралися всі разом, щоб пригадати найяскравіші моменти шоу та підтримати одне одного і глядачів.

Фото: прес-служба каналу "1+1"

У студії "Сніданку" всіх ведучих разом зібрав співавтор та продюсер шоу Єгор Гордєєв, який пригадав, як стартував проєкт, та останній день, коли шоу вийшло в ефір. За іронією долі, цей день припав на 24 лютого. Єгор Гордєєв також повідомив, що проєкт неодмінно повернеться в ефір "1+1" після перемоги України.

Фото: прес-служба каналу "1+1"

"Твій День" буде тривати, як і саме життя. Не забувайте, що наш девіз: "Коли життя дає лимон - зроби з нього лимонад". А отже, обов’язково Україна переможе, а "Твій день" повернеться на екрани", - прокоментував продюсер шоу "Твій день" Єгор Гордєєв.

Фото: прес-служба каналу "1+1"

Ведучі "Твого дня" не стримували емоцій, пригадуючи роботу в прямому ефірі. Усі вони розповіли, де перебувають зараз, чим живуть та чи мріють повернутися на батьківщину та в ефір "Твого дня".

Фото: прес-служба каналу "1+1"

Ірина Ванникова доєдналася до ефіру із Франції та спеціально на честь дня народження проєкту одягла кофтинку жовтого кольору, який асоціюється у глядачів із "Твоїм днем". Руслана Писанка, перебуваючи в Німеччині, зарядила всіх оптимізмом та вірою в перемогу і висловила неймовірну гордість за колег, які тримають інформаційну оборону в Києві. А Олена Кравець на включенні з Болгарії, де знаходиться разом із дітьми, підбадьорила колег жартами та розповіла, що дуже хоче повернутись до роботи.

Фото: прес-служба каналу "1+1"

"Я збираюся повернутися додому до Києва і в "Твій день", бо в моєму житті його було набагато менше, ніж у вашому, і мені треба цю прогалину заповнити. Я дуже хочу працювати в цій команді, і я дуже вдячна, що для вас не буває колишніх ведучих. Дуже чекаю на зустріч", - прокоментувала Олена Кравець.

Фото: прес-служба каналу "1+1"

Володимир Рабчун доєднався до ефіру зі студії телеканалу FreeДом, а Тімур Мірошниченко та Костянтин Грубич, яких глядачі регулярно бачать в ефірі "Сніданку", привітали глядачів із київських домівок. Стася Ровінська розповіла, що знаходиться із родиною у США, і пригадуючи роботу в прямому ефірі, не стримувала сліз та емоцій:

Фото: прес-служба каналу "1+1"

"Якби мені рік тому сказали, де я буду через рік і що буде з проєктом, я б ніколи не повірила. Я вас дуже дуже люблю і страшенно сумую, ви стали для мене сім'єю. Я сподіваюся, проєкт повернеться до ефіру, адже для багатьох людей він став неймовірною підтримкою", - сказала Стася Ровінська.

Наприкінці ефіру глядачі почули саундтрек інфотейнмент-шоу "Твій день", автором та виконавцем якого є Арсен Мірзоян. Всі ведучі "Твого дня" пообіцяли обов'язково зустрітися всі разом у студії проєкту та побажали одне одному сил та впевненості в перемозі.

Нагадаємо, творцями інформаційно-розважального проєкту "Твій день" стала команда професіоналів "Сніданку з 1+1" та ЖВЛ на чолі з директором департаменту ранкового мовлення Юлією Жмакіною та продюсером Єгором Гордєєвим.

Залишайтеся з "1+1", дивіться національний марафон "Єдині новини", також щодня на вас чекає "Сніданок з 1+1" від 07:00 до 10:00, а у вихідні – від 8:00 до 10:00 на телеканалах ТЕТ і 2+2, а також на YouTube.