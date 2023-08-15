День Незалежності: експерт спрогнозував, скільки ракет готує РФ та чи випустить їх по Україні

Росіяни мають можливість випускати по території України до 120 ракет на місяць. Однак чекати обстрілів до Дня Незалежності не варто — вони зроблять це або раніше, коли ми не будемо в повній бойовій готовності, чи пізніше, коли будемо втомлені від очікування.

Таку думку висловив в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua військовий оглядач, майор запасу Олексій Гетьман.

За його словами, Росія може виробляти до 80 ракет на місяць, плюс те, що в них залишилось з початку повномасштабного вторгнення: “Вони використали багато ракет, але не всі. Якщо буде пауза і не буде потужних обстрілів з використанням 30-50 ракет понад 2 тижні, це означатиме, що вони підготували подвійний удар”.

У росіян на сьогодні є можливість випускати по території України приблизно 100-120 ракет на місяць, говорить експерт. “Тобто 30-40 ракет — більше ворог не може випускати, якщо вони роблять це раз на тиждень-півтора. Така у них тактика. Можна навіть подивитися статистику пусків — там від 40 до 60 ракет. Це відбувається приблизно три рази на місяць. Вони в цьому плані доволі прогнозовані”, — коментує Олексій Гетьман.

“Це завдяки тим ресурсам, які в них ще залишились і завдяки тим ракетам, які вони зараз виробляють. Якщо 3-4 тижні немає ракетних обстрілів, то це означає, що вони готують подвійний або навіть потрійний удар і одночасно може бути запущено більше сотні ракет по різним містам і об’єктам на території України”, — додав військовий оглядач.

Він вважає, що росіяни не будуть обстрілювати Україну 24 серпня: “Вони підв’язані під певні дати, для них це дуже важливо, але ворог розуміє, що у нас буде посилена протиповітряна оборона, все буде в режимі максимального чергування, тобто максимальна бойова готовність. Тому велика кількість ракет буде збита”.

Експерт припустив: “Можливо, атака буде трохи раніше, коли ми не станемо ще на потужне бойове чергування, або трохи пізніше, коли ми вже вимотаємося”.

“Тому я думаю, що такі атаки можуть відбутися не 24 серпня, а 27-28. Це лише мій прогноз”, — резюмував Олексій Гетьман.

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Нагадаємо, військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко висловив припущення, що росіяни готують удар після 20 серпня — саме до Дня Незалежності України.

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