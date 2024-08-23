День Незалежності став одним із найбільш популярних свят для українців – опитування

В Україні радикально змінилося ставлення до Дня Незалежності за останні 11 років.

У трійку найважливіших свят для українців входять Великдень та Різдво Христове, а також День Незалежності України, який важливим та улюбленим називають 64% опитаних.

Про це це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Що ж стосується четвертого за популярністю свята, то ним є День захисників і захисниць України – його вказують 58% опитаних. Водночас Новий рік, який раніше входив у трійку улюблених свят українців, тепер лише на п’ятому місці - 47%.

Найменш популярними святами в Україні у 2024 році назвали День Перемоги та День праці (1 травня) – лише 11% та 4% українців святкують ці дати як улюблені чи важливі.

Загалом незалежність України підтримує абсолютна більшість громадян – не менше 87%.

В КМІС зазначили, що опитування, які були в проведені в період до лютого 2020 року, були проведені методом особистих (face-to-face) інтерв’ю, після – методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews). За географією охоплення до лютого 2014 року опитування включали всі території України, після лютого 2014 року не включали тимчасово окупований Крим і окремі території Донецької і Луганської областей, а після лютого 2022 року опитування не включають і інші тимчасово окуповані території. Вибірка кожного опитування становить переважно близько 1000-2000 респондентів.

Нагадаємо, Україна 24 серпня відзначає 33-тю річницю проголошення незалежності. Це важливе свято для держави. Саме 24 серпня народні депутати ухвалили Акт проголошення незалежності України та винесли це питання на всеукраїнський референдум. Польща і Канада стали першими державами, які визнали незалежність України.

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